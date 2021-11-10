Эксперимент - страница 24

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А вот на заводе все как в аптеке.

Свои кровные можно проверить по расчетному листу зарплаты. Кроме того - усиленное питание для работающих во вредном цеху + молоко. Я очень люблю молоко. Буквально-таки хлебаю его прям из пакета.

Хорошо. И думать ни о чём не надо. Морда у меня стала упитанной и красной, чего и всем желаю.

 
PapaYozh:

Да, он просто прикидывается туповатым, а цель - ветку поднять.

А смысл?
 
Yousufkhodja Sultonov:

Но, есть и положительные открытые позиции. Убыток от открытых позиций составляет около 6-ти долларов. Итого, общий убыток = 9 долларам. Все равно до первоначального депозита не хватает около 10-ти долларов. Где они?

Кроме открытых минусовых, вероятно уже есть закрытые минусовые.

Баланс ничто, а вот средства это еще существующие деньги которые хоть и медленно, но тают как лед, на вашем счете. Yousufkhodja, пора уже заметить это.)

 
Uladzimir Izerski:

Кроме открытых минусовых, вероятно уже есть закрытые минусовые.

Баланс ничто, а вот средства это еще существующие деньги которые хоть и медленно, но тают как лед, на вашем счете. Yousufkhodja, пора уже заметить это.)

Все закрытые минусовые учтены: - (мину)5 долларов.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Все закрытые минусовые учтены: - (мину)5 долларов.

Какой  первоначальный депозит?

У Вас  начальный депозит 144 доллара + пополнение 47 доллар = 192 приблизительно.

На данный момент ваших денег осталось 17,85 доллара.

К большому сожалению это полное фиаско ПНБ. Надо Вам самому уже признать это.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Все закрытые минусовые учтены: - (мину)5 долларов.

да переверните Вы уже сделки

никому не интересно смотреть на этот Титаник

самый простой вариант - перевернуть индикатор

;)

 
Alexander_K2:

А вот на заводе все как в аптеке.

Свои кровные можно проверить по расчетному листу зарплаты. Кроме того - усиленное питание для работающих во вредном цеху + молоко. Я очень люблю молоко. Буквально-таки хлебаю его прям из пакета.

Хорошо. И думать ни о чём не надо. Морда у меня стала упитанной и красной, чего и всем желаю.

Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.
 
Uladzimir Izerski:

Какой  первоначальный депозит?

У Вас  начальный депозит 144 доллара + пополнение 47 доллар = 192 приблизительно.

На данный момент ваших денег осталось 17,85 доллара.

К большому сожалению это полное фиаско ПНБ. Надо Вам самому уже признать это.

Счет семилетней давности и он центовый. На самом деле:

Средства=17,8495

Нач. депозит=8,9149

Снятия=0,00

Пополнения=9,95+1,40+7,50+29,00=47,85

Убыток=8,9149+47,85-17,8495=38,8154 доллара или 38,8154:56,7449=64,8 % -тов

 
Yousufkhodja Sultonov:

Счет семилетней давности и он центовый. На самом деле:

Средства=17,8495

Нач. депозит=8,9149

Снятия=0,00

Пополнения=9,95+1,40+7,50+29,00=47,85

Убыток=8,9149+47,85-17,8495=38,8154 доллара или 38,8154:56,7449=64,8 % -тов

Статистика ведется от начала демонстрации сигнала. И она удручающая. Надеяться на ПНБ не вижу смысла.

Ситуация усугубляется еще тем, что есть предупреждение: "На счете сигнала не начисляются свопы". Исламский счет. Иначе счет бы давно обнулился.

янв   фев   мар    апр    май     июн       2021  год

0.01 -5.60  0.18  -3.17  -11.68  -3.06     -21.59%

Ищите, Юсуф, новую формулу. Эта уже показала свою недееспособность. 

 

Я и говорю - на заводе хорошо. Зачем искать какие-то формулы?

Выдают спецодежду, каску, противогаз. Можно по улице гулять - не стыдно.

Кормят неплохо. Женщины, опять же, в коллективе - молодые, мордастенькие...

Что еще надо?

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