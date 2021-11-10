Эксперимент - страница 24
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А вот на заводе все как в аптеке.
Свои кровные можно проверить по расчетному листу зарплаты. Кроме того - усиленное питание для работающих во вредном цеху + молоко. Я очень люблю молоко. Буквально-таки хлебаю его прям из пакета.
Хорошо. И думать ни о чём не надо. Морда у меня стала упитанной и красной, чего и всем желаю.
Да, он просто прикидывается туповатым, а цель - ветку поднять.
Но, есть и положительные открытые позиции. Убыток от открытых позиций составляет около 6-ти долларов. Итого, общий убыток = 9 долларам. Все равно до первоначального депозита не хватает около 10-ти долларов. Где они?
Кроме открытых минусовых, вероятно уже есть закрытые минусовые.
Баланс ничто, а вот средства это еще существующие деньги которые хоть и медленно, но тают как лед, на вашем счете. Yousufkhodja, пора уже заметить это.)
Кроме открытых минусовых, вероятно уже есть закрытые минусовые.
Баланс ничто, а вот средства это еще существующие деньги которые хоть и медленно, но тают как лед, на вашем счете. Yousufkhodja, пора уже заметить это.)
Все закрытые минусовые учтены: - (мину)5 долларов.
Все закрытые минусовые учтены: - (мину)5 долларов.
Какой первоначальный депозит?
У Вас начальный депозит 144 доллара + пополнение 47 доллар = 192 приблизительно.
На данный момент ваших денег осталось 17,85 доллара.
К большому сожалению это полное фиаско ПНБ. Надо Вам самому уже признать это.
Все закрытые минусовые учтены: - (мину)5 долларов.
да переверните Вы уже сделки
никому не интересно смотреть на этот Титаник
самый простой вариант - перевернуть индикатор
;)
А вот на заводе все как в аптеке.
Свои кровные можно проверить по расчетному листу зарплаты. Кроме того - усиленное питание для работающих во вредном цеху + молоко. Я очень люблю молоко. Буквально-таки хлебаю его прям из пакета.
Хорошо. И думать ни о чём не надо. Морда у меня стала упитанной и красной, чего и всем желаю.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.
Какой первоначальный депозит?
У Вас начальный депозит 144 доллара + пополнение 47 доллар = 192 приблизительно.
На данный момент ваших денег осталось 17,85 доллара.
К большому сожалению это полное фиаско ПНБ. Надо Вам самому уже признать это.
Счет семилетней давности и он центовый. На самом деле:
Средства=17,8495
Нач. депозит=8,9149
Снятия=0,00
Пополнения=9,95+1,40+7,50+29,00=47,85
Убыток=8,9149+47,85-17,8495=38,8154 доллара или 38,8154:56,7449=64,8 % -тов
Счет семилетней давности и он центовый. На самом деле:
Средства=17,8495
Нач. депозит=8,9149
Снятия=0,00
Пополнения=9,95+1,40+7,50+29,00=47,85
Убыток=8,9149+47,85-17,8495=38,8154 доллара или 38,8154:56,7449=64,8 % -тов
Статистика ведется от начала демонстрации сигнала. И она удручающая. Надеяться на ПНБ не вижу смысла.
Ситуация усугубляется еще тем, что есть предупреждение: "На счете сигнала не начисляются свопы". Исламский счет. Иначе счет бы давно обнулился.
0.01 -5.60 0.18 -3.17 -11.68 -3.06 -21.59%
Ищите, Юсуф, новую формулу. Эта уже показала свою недееспособность.
Я и говорю - на заводе хорошо. Зачем искать какие-то формулы?
Выдают спецодежду, каску, противогаз. Можно по улице гулять - не стыдно.
Кормят неплохо. Женщины, опять же, в коллективе - молодые, мордастенькие...
Что еще надо?