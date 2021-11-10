Эксперимент - страница 256
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Информация к размышлению...
Верхний график - индикатор _Forecast_v12 (ПНБ). Нижний график - индикатор две Ма.
Параметры подобраны таким образом, чтобы в момент голубой вертикальной линии смена цвета в обоих индикаторах произошла одновременно.
Сравнивайте, оценивайте, делайте выводы.
Информация к размышлению...
Верхний график - индикатор _Forecast_v12 (ПНБ). Нижний график - индикатор две Ма.
Параметры подобраны таким образом, чтобы в момент голубой вертикальной линии смена цвета в обоих индикаторах произошла одновременно.
Сравнивайте, оценивайте, делайте выводы.
я уже говорил об этом
если используется усреднение, результат будет аналогичным 2хМА
Информация к размышлению...
Верхний график - индикатор _Forecast_v12 (ПНБ). Нижний график - индикатор две Ма.
Параметры подобраны таким образом, чтобы в момент голубой вертикальной линии смена цвета в обоих индикаторах произошла одновременно.
Сравнивайте, оценивайте, делайте выводы.
Показаны ПНБ с периодом 36, видимо:
Вот ПНБ с периодом 300, которые сейчас на эксперименте:
я уже говорил об этом
если используется усреднение, результат будет аналогичным 2хМА
Следовательно, ПНБ напали на след какой-то закономерности и что-то прогнозируют, вопреки утверждениям оппонентов? ПНБ с таким-же успехом находят закономерности микро- и макромира. И это не пустые слова, а объективная реальность.
Следовательно, ПНБ напали на след какой-то закономерности и что-то прогнозируют, вопреки утверждениям оппонентов? ПНБ с таким-же успехом находят закономерности микро- и макромира. И это не пустые слова, а объективная реальность.
Показаны ПНБ с периодом 36, видимо:
Вот ПНБ с периодом 300, которые сейчас на эксперименте:
300 это слишком много. Вот график, на котором период индикатора 300. Почти 3 месяца в начале этого года индикатор даёт сигналы против направления существующего в то время тренда. А это самоубийственно для депозита.
300 это слишком много. Вот график, на котором период индикатора 300. Почти 3 месяца в начале этого года индикатор даёт сигналы против направления существующего в то время тренда. А это самоубийственно для депозита.
Почему-то у меня нет ситуации СЕЛЛ в период с 20-го марта по 01 мая, от того Вам показалось, что, это опасно для депозита. Нужно выяснить, с чем связана разница в показаниях индикатора.
Почему-то у меня нет ситуации СЕЛЛ в период с 20-го марта по 01 мая, от того Вам показалось, что, это опасно для депозита. Нужно выяснить, с чем связана разница в показаниях индикатора.
При чём здесь период с 20 марта по 01 мая. Я же выделил период синим прямоугольником в начале года, где индикатор показывает против тренда.
При чём здесь период с 20 марта по 01 мая. Я же выделил период синим прямоугольником в начале года, где индикатор показывает против тренда.
При том, что, в этот период индикатор показывает БАЙ вплоть до 1-го мая. Смотрите картинку выше. Да, Вы правы, 100 - %-ного совпадения нет. Что-ж, это издержки неполного соответствия, как и везде. В идеале, параметр "выборка" нужно выбирать тестированием за всю историю инструмента.
Почему-то у меня нет ситуации СЕЛЛ в период с 20-го марта по 01 мая, от того Вам показалось, что, это опасно для депозита. Нужно выяснить, с чем связана разница в показаниях индикатора.
А расхождение в отображении индикатора из-за значения внешней переменной minTrend. У меня по умолчанию - 1. А у вас видимо 2.