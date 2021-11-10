Эксперимент - страница 256

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Информация к размышлению...

Верхний график - индикатор _Forecast_v12 (ПНБ). Нижний график - индикатор две Ма. 

Параметры подобраны таким образом, чтобы в момент голубой вертикальной линии смена цвета в обоих индикаторах произошла одновременно.

Сравнивайте, оценивайте, делайте выводы.


 
khorosh #:

Информация к размышлению...

Верхний график - индикатор _Forecast_v12 (ПНБ). Нижний график - индикатор две Ма. 

Параметры подобраны таким образом, чтобы в момент голубой вертикальной линии смена цвета в обоих индикаторах произошла одновременно.

Сравнивайте, оценивайте, делайте выводы.

я уже говорил об этом

если используется усреднение, результат будет аналогичным 2хМА

 
khorosh #:

Информация к размышлению...

Верхний график - индикатор _Forecast_v12 (ПНБ). Нижний график - индикатор две Ма. 

Параметры подобраны таким образом, чтобы в момент голубой вертикальной линии смена цвета в обоих индикаторах произошла одновременно.

Сравнивайте, оценивайте, делайте выводы.


Показаны ПНБ с периодом 36, видимо:

 

Вот ПНБ с периодом 300, которые сейчас на эксперименте:

График EURUSD, D1, 2021.09.19 15:52 UTC, E-Global Trade and Finance SVG Ltd., MetaTrader 4, Demo

 
Renat Akhtyamov #:

я уже говорил об этом

если используется усреднение, результат будет аналогичным 2хМА

Следовательно, ПНБ напали на след какой-то закономерности и что-то прогнозируют, вопреки утверждениям оппонентов? ПНБ с таким-же успехом находят закономерности микро- и макромира. И это не пустые слова, а объективная реальность.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

Следовательно, ПНБ напали на след какой-то закономерности и что-то прогнозируют, вопреки утверждениям оппонентов? ПНБ с таким-же успехом находят закономерности микро- и макромира. И это не пустые слова, а объективная реальность.

Опять по кругу.
 
Yousufkhodja Sultonov #:

Показаны ПНБ с периодом 36, видимо:

 

Вот ПНБ с периодом 300, которые сейчас на эксперименте:


300 это слишком много. Вот график, на котором период индикатора 300. Почти 3 месяца в начале этого года индикатор даёт сигналы против направления существующего в то время тренда. А это самоубийственно для депозита.


 
khorosh #:

300 это слишком много. Вот график, на котором период индикатора 300. Почти 3 месяца в начале этого года индикатор даёт сигналы против направления существующего в то время тренда. А это самоубийственно для депозита.


Почему-то у меня нет ситуации СЕЛЛ в период с 20-го марта по 01 мая, от того Вам показалось, что, это опасно для депозита. Нужно выяснить, с чем связана  разница в показаниях индикатора.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

Почему-то у меня нет ситуации СЕЛЛ в период с 20-го марта по 01 мая, от того Вам показалось, что, это опасно для депозита. Нужно выяснить, с чем связана  разница в показаниях индикатора.

При чём здесь период с 20 марта по 01 мая. Я же выделил период синим прямоугольником в начале года, где индикатор показывает против тренда.

 
khorosh #:

При чём здесь период с 20 марта по 01 мая. Я же выделил период синим прямоугольником в начале года, где индикатор показывает против тренда.

При том, что, в этот период индикатор показывает БАЙ вплоть до 1-го мая. Смотрите картинку выше. Да, Вы правы, 100 - %-ного совпадения нет. Что-ж, это издержки неполного соответствия, как и везде. В идеале, параметр "выборка" нужно выбирать тестированием за всю историю инструмента.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

Почему-то у меня нет ситуации СЕЛЛ в период с 20-го марта по 01 мая, от того Вам показалось, что, это опасно для депозита. Нужно выяснить, с чем связана  разница в показаниях индикатора.

А расхождение в отображении индикатора из-за значения внешней переменной minTrend. У меня по умолчанию - 1. А у вас видимо 2.

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