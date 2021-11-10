Эксперимент - страница 273
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Тогда, вперед, к эксперименту №2 - будьте ведущим.
Условия эксперимента №2 я озвучил - нужен доброволец для запуска советника на демо и подключения мониторинга.
Если Вы не хотите, то другие маловероятно захотят, потому что скорее всего результат эксперимента будет аналогичный.
Состояние счета на 6 10 21:
Есть вероятность того, что, эквити достигнут первоначальный депозит, поскольку, потенциал средств пересекли его линию.
Что-то мало энтузиазма в ветке, наверное уже никто не верит в успех экспериментов.
К сожалению, так и есть.
Немного тестирую по эксперименту номер два и вот какие наблюдения:
1. Если закрывать ордер при смене сигнала индикатора и открывать противоположный, то закрытые ордера в основном убыточные (и суммарно).
Да, вроде потом индикатор находит нужную комбинацию и эквити валютной корзины становится положительным, но на сколько продолжится рост? Ведь до того как эквити выйдет в плюс не известно сколько будет закрыто убыточных ордеров и хватит ли движения в плюсовой области чтобы покрыть убытки и взять профит.
Тут как вариант посчитать убыток ордеров до того как сформировалось положительное эквити и ждать когда прибыль = убыток * 2 и закрывать всё. Затем начинать новую сессию.
2. Если прописать условие 'закрывать ордер при смене сигнала индикатора и открывать противоположный только, если текущий ордер в прибыли' , то закрытые ордера идут в прибыли, естественно, но эквити валютной корзины давит вниз в отрицательную зону долгую часть времени (дольше чем в 1 случае).
И не факт, что эквити открытой корзины выйдет в плюс, а не уйдёт в глубокий аут. По идеи может индикатор и попадёт на такую комбинацию, что экви выйдет в плюсовую зону.
Вывод: в первом случае мы сразу отнимаем от баланса убыточными ордерами и ждём когда суммарная прибыль открытой корзины валют покроет убытки и выйдет в некий профит, а в случае №2 мы баланс наращиваем пока эквити отрицательное и ждём положительного значения открытой корзины валют хоть в маленький плюс, что все закрыть и начать снова.
Какой вариант лучше не знаю.
Немного тестирую по эксперименту номер два и вот какие наблюдения:
1. Если закрывать ордер при смене сигнала индикатора и открывать противоположный, то закрытые ордера в основном убыточные (и суммарно).
Да, вроде потом индикатор находит нужную комбинацию и эквити валютной корзины становится положительным, но на сколько продолжится рост? Ведь до того как эквити выйдет в плюс не известно сколько будет закрыто убыточных ордеров и хватит ли движения в плюсовой области чтобы покрыть убытки и взять профит.
Тут как вариант посчитать убыток ордеров до того как сформировалось положительное эквити и ждать когда прибыль = убыток * 2 и закрывать всё. Затем начинать новую сессию.
2. Если прописать условие 'закрывать ордер при смене сигнала индикатора и открывать противоположный только, если текущий ордер в прибыли' , то закрытые ордера идут в прибыли, естественно, но эквити валютной корзины давит вниз в отрицательную зону долгую часть времени (дольше чем в 1 случае).
И не факт, что эквити открытой корзины выйдет в плюс, а не уйдёт в глубокий аут. По идеи может индикатор и попадёт на такую комбинацию, что экви выйдет в плюсовую зону.
Вывод: в первом случае мы сразу отнимаем от баланса убыточными ордерами и ждём когда суммарная прибыль открытой корзины валют покроет убытки и выйдет в некий профит, а в случае №2 мы баланс наращиваем пока эквити отрицательное и ждём положительного значения открытой корзины валют хоть в маленький плюс, что все закрыть и начать снова.
Какой вариант лучше не знаю.
оставить несколько 2-3-4 слабо коррелированных пар и включить небольшой мартингейл по каждой :-)
других вариантов вытащить хоть что-то из ничего нет.
Аффтар ведь не занимается и не интересуется торговлей, рынками, экономикой.. Поэтому результат всё равно что МА. даже чуть хуже, к конкретике пар и рынков его не поднастроить
Немного тестирую по эксперименту номер два и вот какие наблюдения:
1. Если закрывать ордер при смене сигнала индикатора и открывать противоположный, то закрытые ордера в основном убыточные (и суммарно).
Да, вроде потом индикатор находит нужную комбинацию и эквити валютной корзины становится положительным, но на сколько продолжится рост? Ведь до того как эквити выйдет в плюс не известно сколько будет закрыто убыточных ордеров и хватит ли движения в плюсовой области чтобы покрыть убытки и взять профит.
Тут как вариант посчитать убыток ордеров до того как сформировалось положительное эквити и ждать когда прибыль = убыток * 2 и закрывать всё. Затем начинать новую сессию.
2. Если прописать условие 'закрывать ордер при смене сигнала индикатора и открывать противоположный только, если текущий ордер в прибыли' , то закрытые ордера идут в прибыли, естественно, но эквити валютной корзины давит вниз в отрицательную зону долгую часть времени (дольше чем в 1 случае).
И не факт, что эквити открытой корзины выйдет в плюс, а не уйдёт в глубокий аут. По идеи может индикатор и попадёт на такую комбинацию, что экви выйдет в плюсовую зону.
Вывод: в первом случае мы сразу отнимаем от баланса убыточными ордерами и ждём когда суммарная прибыль открытой корзины валют покроет убытки и выйдет в некий профит, а в случае №2 мы баланс наращиваем пока эквити отрицательное и ждём положительного значения открытой корзины валют хоть в маленький плюс, что все закрыть и начать снова.
Какой вариант лучше не знаю.
Запускайте корзину валют и не вмешивайтесь в процесс открытия и закрытия, иначе, запутаетесь.
оставить несколько 2-3-4 слабо коррелированных пар и включить небольшой мартингейл по каждой :-)
других вариантов вытащить хоть что-то из ничего нет.
Аффтар ведь не занимается и не интересуется торговлей, рынками, экономикой.. Поэтому результат всё равно что МА. даже чуть хуже, к конкретике пар и рынков его поднастроить
Сам эксперимент рассудит нас.
оставить несколько 2-3-4 слабо коррелированных пар и включить небольшой мартингейл по каждой :-)
других вариантов вытащить хоть что-то из ничего нет.
Аффтар ведь не занимается и не интересуется торговлей, рынками, экономикой.. Поэтому результат всё равно что МА. даже чуть хуже, к конкретике пар и рынков его не поднастроить
У меня сейчас все пары коррелированы, так как работаю исключительно в рамках своего эксперимента https://www.mql5.com/ru/forum/367874/page272#comment_25016445
Другие подходы к индикатору пока не рассматриваю. Если брать некоррелированные пары, то это нужно такие в которых символы валют не повторяются.