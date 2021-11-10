Эксперимент - страница 254
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Оо. Это правильное развенчивание мифа о количестве покупателей и продавцов.
++
Спасибо. Говорить о влиянии соотношения продавцов и покупателей на цену в принципе можно, но только тех покупателей и продавцов, позиции которых находятся в актуальном торговом диапазоне, а так же с учётом объёмов их позиций. А в картинке, которую обычно выкладывает Ренат не учитывается ни то, ни другое.
Если цены позиций застрявших в минусах пересиживающих быков остались далеко от текущей цены, то будь их хоть в 100 раз больше медведей, реального влияния на цену они не оказывают.
Ну как же, а на стопы их свозить? Так что оказывают, конечно, просто не напрямую, а как жертва оказывает влияние на хищника, заставляя того побегать :)
Ну как же, а на стопы их свозить? Так что оказывают, конечно, просто не напрямую, а как жертва оказывает влияние на хищника, заставляя того побегать :)
Да, справедливости ради, оказывают, но только в моменты срабатывания стопа или стопаута.
Ну как же, а на стопы их свозить? Так что оказывают, конечно, просто не напрямую, а как жертва оказывает влияние на хищника, заставляя того побегать :)
Никто ни за какими стопами не гонится, а только за ликвидностью. Если надо большой объём купить купят там где собрались продавцы. Спекулянты воспринимают это как поход за их стопами. Наивные диванники.)
тормозы, пойду терминатор смотреть с переводов, как его щас посмотрю, самый интересный
.
;)
.
;)
Перевод ужасный.
Как и сама картинка)