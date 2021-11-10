Эксперимент - страница 254

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Uladzimir Izerski #:

Оо. Это правильное развенчивание мифа о количестве покупателей и продавцов.

++

Спасибо. Говорить о влиянии соотношения продавцов и покупателей на цену в принципе можно, но только тех покупателей и продавцов, позиции которых находятся в актуальном торговом диапазоне, а так же с учётом объёмов их позиций. А в картинке, которую обычно выкладывает Ренат не учитывается ни то, ни другое.

 
khorosh #:

Если цены позиций застрявших в минусах пересиживающих быков остались далеко от текущей цены, то будь их хоть в 100 раз больше медведей, реального влияния на цену они не оказывают. 

Ну как же, а на стопы их свозить? Так что оказывают, конечно, просто не напрямую, а как жертва оказывает влияние на хищника, заставляя того побегать :)

 
vladavd #:

Ну как же, а на стопы их свозить? Так что оказывают, конечно, просто не напрямую, а как жертва оказывает влияние на хищника, заставляя того побегать :)

Да, справедливости ради, оказывают, но только в моменты срабатывания стопа или стопаута. 

 
vladavd #:

Ну как же, а на стопы их свозить? Так что оказывают, конечно, просто не напрямую, а как жертва оказывает влияние на хищника, заставляя того побегать :)

Никто ни за какими стопами не гонится, а только за ликвидностью. Если надо большой объём купить купят там где собрались продавцы. Спекулянты воспринимают это как поход за их стопами. Наивные диванники.)

 
а кто быстро скажет кобра или терминтор, один раз хватит
 

тормозы, пойду терминатор смотреть с переводов, как его щас посмотрю, самый интересный

[Удален]  

 

.

;)

 
По моему у этой женщины не хватает зуба мудрости)
 
Олег avtomat #:

 

.

;)

Перевод ужасный.
 
Sergey Gridnev #:
Перевод ужасный.

Как и сама картинка)

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