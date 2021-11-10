Эксперимент - страница 155

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CHINGIZ MUSTAFAEV:
Забавно, с чего взял что ПНБ вообще отражает реальную динамику ценообразования?

да нет конечно, ничо она не отражает

то что растягивает горизонталь на уровень покупок и продаж, в принципе не плохо

и Михаил торгует в противотренд, это уже 100%

т.к. если наоборот, как у Юсуфа, то будет получаться отрицательный лок

а такое торгуется и торговалось исключительно в убыток

поэтому итак уже понятно

они торгуют друг против друга, т.е. зеркально

счас Михаил скорее всего покупает GBPUSD

---

для этой системы проще всего выбросить из головы все умозаключения и продавать выше верхней и покупать ниже нижней

и никаких Р1, Р2, Р3 не нужно.

обе линии будут передвигаться при пересчете предыдущих исторических значений, тем самым обеспечиться торговля по тренду.

 
Renat Akhtyamov:

и Михаил торгует в противотренд, это уже 100%


Для всех, имеющих мозг, прикладываю скрин открытой в настоящий момент позиции по BTCUSD.

Чтобы ни у кого, кроме Рената, не возникало бредовых мыслей торговать против тренда.

 
Renat Akhtyamov:

для этой системы проще всего выбросить из головы все умозаключения и продавать выше верхней и покупать ниже нижней

и никаких Р1, Р2, Р3 не нужно.


Какой верхней и какой нижней?  Пишешь не пойми что. 

 
Evgeniy Chumakov:


Какой верхней и какой нижней?  Пишешь не пойми что. 

я же скрин положил

смотришь не пойми куда

;)

 
Renat Akhtyamov:
я же скрин положил


Так линии и есть P1 и P2. А ты говоришь не нужно. (вот действительно куда ты смотришь не понятно)


Вот для фунта на дневном в данный момент.


 
Evgeniy Chumakov:


Так линии и есть P1 и P2. А ты говоришь не нужно. (вот действительно куда ты смотришь не понятно)


Вот для фунта на дневном в данный момент.


на скрине М5 было, 1000 баров

дневки, это чтобы по 150 лет сделку держать?

 
Renat Akhtyamov:

на скрине М5 было

выспался сегодня?


Да мне всё-равно что у тебя на скрине, Юсуф торгует по дневкам - вот я и показал этот период.

 
посмотри на моем скрине как должен выглядеть индикатор, у тебя какая-то ерунда, не видно где какая линия.
 
Evgeniy Chumakov:
посмотри на моем скрине как должен выглядеть индикатор, у тебя какая-то ерунда, не видно где какая линия.

то что выложено, то и взял

;)

 
Renat Akhtyamov:

то что выложено, то и взял

;)


Я думал ты сам писал. Кричал же что пишу индикатор. 

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