Эксперимент - страница 155
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Забавно, с чего взял что ПНБ вообще отражает реальную динамику ценообразования?
да нет конечно, ничо она не отражает
то что растягивает горизонталь на уровень покупок и продаж, в принципе не плохо
и Михаил торгует в противотренд, это уже 100%
т.к. если наоборот, как у Юсуфа, то будет получаться отрицательный лок
а такое торгуется и торговалось исключительно в убыток
поэтому итак уже понятно
они торгуют друг против друга, т.е. зеркально
счас Михаил скорее всего покупает GBPUSD
---
для этой системы проще всего выбросить из головы все умозаключения и продавать выше верхней и покупать ниже нижней
и никаких Р1, Р2, Р3 не нужно.
обе линии будут передвигаться при пересчете предыдущих исторических значений, тем самым обеспечиться торговля по тренду.
и Михаил торгует в противотренд, это уже 100%
Для всех, имеющих мозг, прикладываю скрин открытой в настоящий момент позиции по BTCUSD.
Чтобы ни у кого, кроме Рената, не возникало бредовых мыслей торговать против тренда.
для этой системы проще всего выбросить из головы все умозаключения и продавать выше верхней и покупать ниже нижней
и никаких Р1, Р2, Р3 не нужно.
Какой верхней и какой нижней? Пишешь не пойми что.
Какой верхней и какой нижней? Пишешь не пойми что.
я же скрин положил
смотришь не пойми куда
;)
я же скрин положил
Так линии и есть P1 и P2. А ты говоришь не нужно. (вот действительно куда ты смотришь не понятно)
Вот для фунта на дневном в данный момент.
Так линии и есть P1 и P2. А ты говоришь не нужно. (вот действительно куда ты смотришь не понятно)
Вот для фунта на дневном в данный момент.
на скрине М5 было, 1000 баров
дневки, это чтобы по 150 лет сделку держать?
на скрине М5 было
выспался сегодня?
Да мне всё-равно что у тебя на скрине, Юсуф торгует по дневкам - вот я и показал этот период.
посмотри на моем скрине как должен выглядеть индикатор, у тебя какая-то ерунда, не видно где какая линия.
то что выложено, то и взял
;)
то что выложено, то и взял
;)
Я думал ты сам писал. Кричал же что пишу индикатор.