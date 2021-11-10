Эксперимент - страница 170

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Всё же, как писать сообщение в канале???

 
pribludilsa:
Не могли бы пояснить это? Почему Вы считаете, что сливают на долларовых парах?

Доллар непредсказуем и очень склонен к манипуляциям

 
Vitaly Muzichenko:

Доллар непредсказуем и очень склонен к манипуляциям

Интересно, что это за манипуляции?
[Удален]  

 

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Подписка невозможна. Провайдер не является продавцом.

Поэтому формально никаких нарушений не будет.

Но на всякий случай надо это дело уточнить напрямую у администратора. Чтобы не объявился вдруг откуда ни возьмись с шашкой.

 
Vitaly Muzichenko:

Доллар непредсказуем и очень склонен к манипуляциям

а доллар и не надо предсказывать.. :-) он-же 0 по определению. Точка отсчёта. 

Смешно, внезапно, но так

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

а доллар и не надо предсказывать.. :-) он-же 0 по определению. Точка отсчёта. 

Смешно, внезапно, но так

Витя любит выдавать подобные перлы
 
Maxim Kuznetsov:

а доллар и не надо предсказывать.. :-) он-же 0 по определению. Точка отсчёта. 

Смешно, внезапно, но так

Насчёт, что доллар - это 0, а не 1, наверное, даже, соглашусь. А насчёт, что "точка отсчёта" - не соглашусь. Эталон должен сохранять стоимость во времени. Кстати недавно увидел, что кто-то развил мою идею об "абсолютных курсах"

http://mql5.com/ru/forum/143682

и даже пишет статьи на хабре об этом, но, вероятно, решил он эту задачу совсем не так, как пытался решить я, так что физический смысл решения сомнителен.

Абсолютные курсы
Абсолютные курсы
  • 2013.02.25
  • www.mql5.com
Доброго времени суток. Хочу поднять вот какую тему. Известны курсы валютных пар. Например EURUSD, или GBPUSD. Что это означает...
 
Mikhael1983:

Насчёт, что доллар - это 0, а не 1, наверное, даже, соглашусь. А насчёт, что "точка отсчёта" - не соглашусь. Эталон должен сохранять стоимость во времени. Кстати недавно увидел, что кто-то развил мою идею об "абсолютных курсах"

http://mql5.com/ru/forum/143682

и даже пишет статьи на хабре об этом, но, вероятно, решил он эту задачу совсем не так, как пытался решить я, так что физический смысл решения сомнителен.

Аааа, помню эту идею с кучей ошибок. Так и думал что это ты. Помню даже как тебе же указывал на ошибки в логике. Помню также дело было - три дня в плюсе, и потом ливантос.
 
Renat Akhtyamov:
Ссылку сделай ссылкой

Ренат, можно подумать чо ты подобного не читал и не видел. Уже лет N-дцать не читаешь и не видишь :-)

есть стариннейшая штукЬ про приведение валют к абс.величинам (и безразмерным к тому)

даже сайт был. И публикации. Если не тут вот, то на более популярных в то время ресурсах.

Не ВЗЛЕТЕЛО

вкратце - всё было через жестокие логарифмы и матрицы, покруче ПНБ, автор знает и математику и экономику. Неверное допущение привело в тому что есть. Но сайт наверное существует

 
Renat Akhtyamov:
Аааа, помню эту идею с кучей ошибок. Так и думал что это ты. Помню даже как тебе же указывал на ошибки в логике. Помню также дело было - три дня в плюсе, и потом ливантос.
А я помню, что никакой торговли по этой идее не вёл, ибо решения адекватного так и не нашёл ) Опять в луже голым задом Вы ) Идея была здравая, если есть понимание, что отдельно числитель - растёт, и отдельно знаменатель - снижается, то тогда только открывать на покупку, и т.д. Но - устраивающего меня решения без притянутых за уши допущений и нормировок найдено не было )
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