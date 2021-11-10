Эксперимент - страница 170
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Всё же, как писать сообщение в канале???
Не могли бы пояснить это? Почему Вы считаете, что сливают на долларовых парах?
Доллар непредсказуем и очень склонен к манипуляциям
Доллар непредсказуем и очень склонен к манипуляциям
.
Подписка невозможна. Провайдер не является продавцом.
Поэтому формально никаких нарушений не будет.
Но на всякий случай надо это дело уточнить напрямую у администратора. Чтобы не объявился вдруг откуда ни возьмись с шашкой.
Доллар непредсказуем и очень склонен к манипуляциям
а доллар и не надо предсказывать.. :-) он-же 0 по определению. Точка отсчёта.
Смешно, внезапно, но так
а доллар и не надо предсказывать.. :-) он-же 0 по определению. Точка отсчёта.
Смешно, внезапно, но так
а доллар и не надо предсказывать.. :-) он-же 0 по определению. Точка отсчёта.
Смешно, внезапно, но так
Насчёт, что доллар - это 0, а не 1, наверное, даже, соглашусь. А насчёт, что "точка отсчёта" - не соглашусь. Эталон должен сохранять стоимость во времени. Кстати недавно увидел, что кто-то развил мою идею об "абсолютных курсах"
http://mql5.com/ru/forum/143682
и даже пишет статьи на хабре об этом, но, вероятно, решил он эту задачу совсем не так, как пытался решить я, так что физический смысл решения сомнителен.
Насчёт, что доллар - это 0, а не 1, наверное, даже, соглашусь. А насчёт, что "точка отсчёта" - не соглашусь. Эталон должен сохранять стоимость во времени. Кстати недавно увидел, что кто-то развил мою идею об "абсолютных курсах"
http://mql5.com/ru/forum/143682
и даже пишет статьи на хабре об этом, но, вероятно, решил он эту задачу совсем не так, как пытался решить я, так что физический смысл решения сомнителен.
Ссылку сделай ссылкой
Ренат, можно подумать чо ты подобного не читал и не видел. Уже лет N-дцать не читаешь и не видишь :-)
есть стариннейшая штукЬ про приведение валют к абс.величинам (и безразмерным к тому)
даже сайт был. И публикации. Если не тут вот, то на более популярных в то время ресурсах.
Не ВЗЛЕТЕЛО
вкратце - всё было через жестокие логарифмы и матрицы, покруче ПНБ, автор знает и математику и экономику. Неверное допущение привело в тому что есть. Но сайт наверное существует
Аааа, помню эту идею с кучей ошибок. Так и думал что это ты. Помню даже как тебе же указывал на ошибки в логике. Помню также дело было - три дня в плюсе, и потом ливантос.