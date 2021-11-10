Эксперимент - страница 166

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Mikhael1983:

Отправил:


Учителю Юсуфу 

Ты чё в профиле не можешь показать? Чудик
 
Vladimir Baskakov:
Ты чё в профиле не можешь показать? Чудик

Нет такой возможности. Я же показывал, дурачок:

[Удален]  
Mikhael1983:

Нет такой возможности. Я же показывал, дурачок:

Чудило, читать научись
 
Vladimir Baskakov:
Ты чё в профиле не можешь показать? Чудик

Он не является продавцом.

 
Короче: номер сигнала 1126098
это как бы не прямая ссылка, но желающие могут самостоятельно подставить спереди цифр стандартную часть адреса.
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PapaYozh:

Он не является продавцом.

И что, поделиться надо в сообществе и появится в профиле
 
PapaYozh:

Он не является продавцом.

И пока что не вижу необходимости им быть.
 
Vladimir Baskakov:
И что, поделиться надо в сообществе и появится в профиле
Не уверен, что понял верно, но куда-то поделился, возможно теперь видно.
[Удален]  
Mikhael1983:
Не уверен, что понял верно, но куда-то поделился, возможно теперь видно.
Хоть так, ломатель хребта блин
 

не хотел, но подглядел, а может быть и хотел )))

столько пафоса про реал, а депозит... ну да, все реально!

хотя все равно желаю удачи!

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