Эксперимент - страница 166
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Отправил:
Учителю Юсуфу
Ты чё в профиле не можешь показать? Чудик
Нет такой возможности. Я же показывал, дурачок:
Нет такой возможности. Я же показывал, дурачок:
Ты чё в профиле не можешь показать? Чудик
Он не является продавцом.
это как бы не прямая ссылка, но желающие могут самостоятельно подставить спереди цифр стандартную часть адреса.
Он не является продавцом.
Он не является продавцом.
И что, поделиться надо в сообществе и появится в профиле
Не уверен, что понял верно, но куда-то поделился, возможно теперь видно.
не хотел, но подглядел, а может быть и хотел )))
столько пафоса про реал, а депозит... ну да, все реально!
хотя все равно желаю удачи!