Эксперимент - страница 169
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Да ладно. Вот чисто на долларовых, за три часа:
Я могу сказать "да ладно, вот чисто на долларовых парах, за 3,5 часа, реальные рублики:
а у Вас как обычно только картинки, которым предлагается верить на слово )
А что бы не пропустить новый пост, создается сообщение даже в терминал, а не только на форум сообщение.
Я могу сказать "да ладно, вот чисто на долларовых парах, за 3,5 часа, реальные рублики:
а у Вас как обычно только картинкИ, которым предлагается верить на слово )
Да ты вообще припупел, как я посмотрю.
Да ты вообще припупел, как я посмотрю.
Ладно, Рена, не шуми. Посмотри спокойно.
Поехали!
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Поехали!
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Поглядел другой сигнал, классика - слив по долларовым парам, выбросьте их, из-за них и ходят легенды, что на форекс все сливают, а сливают именно на долларовых парах.
До пятницы не дотянет
Смелое заявление. А что может помешать дотянуть до пятницу, по Вашему мнению?