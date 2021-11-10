Эксперимент - страница 169

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Renat Akhtyamov:
Да ладно. Вот чисто на долларовых, за три часа: 

Я могу сказать "да ладно, вот чисто на долларовых парах, за 3,5 часа, реальные рублики:

а у Вас как обычно только картинки, которым предлагается верить на слово )

 
Uladzimir Izerski:

А что бы не пропустить новый пост, создается сообщение даже в терминал, а не только на форум сообщение.

Диво дивное, впервые авторизовался так в терминале ) но написать сообщение в канале всё равно не получается
 
Mikhael1983:

Я могу сказать "да ладно, вот чисто на долларовых парах, за 3,5 часа, реальные рублики:

а у Вас как обычно только картинкИ, которым предлагается верить на слово )

Да ты вообще припупел, как я посмотрю.
Только что с демки спрыгнул и крылышки расправил?
 
Renat Akhtyamov:
Да ты вообще припупел, как я посмотрю.
Только что с демки спрыгнул и крылышки расправил?
Не всем же картинки с демки показывать, кому-то надо и на реале торговать.
 
Renat Akhtyamov:
Да ты вообще припупел, как я посмотрю.
Только что с демки спрыгнул и крылышки расправил?

Ладно, Рена, не шуми. Посмотри спокойно.

[Удален]  

Поехали!

 

.

 

.

[Удален]  
Олег avtomat:

Поехали!

 

.

 

.

До пятницы не дотянет
 
Vitaly Muzichenko:

Поглядел другой сигнал, классика - слив по долларовым парам, выбросьте их, из-за них и ходят легенды, что на форекс все сливают, а сливают именно на долларовых парах.

Не могли бы пояснить это? Почему Вы считаете, что сливают на долларовых парах?
 
Vladimir Baskakov:
До пятницы не дотянет
Смелое заявление. А что может помешать дотянуть до пятницы, по Вашему мнению?
 
Mikhael1983:
Смелое заявление. А что может помешать дотянуть до пятницу, по Вашему мнению?
Как что? Бан за обсуждение платного сигнала
;)
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