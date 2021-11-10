Эксперимент - страница 227
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Твоя глупость вызывает у меня не радость, а печаль.
Это вот эта твоя 4-годичная пародия что ли не льёт?
Блин, ты свои покажи слитые демозиты;)
Ахахахахаа
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Демо на то оно и демо. На демо производится поиск, разработка и обкатка. Слитый демосчёт не влечёт финансовых потерь.
Но ты и этого не понимаешь.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Эксперимент
Олег avtomat, 2021.09.02 00:52
Ты сделал уже третье пополнение. Прикалываться будешь с того, когда(?) будет совершено четвёртое пополнение?
Блин, я поражаюсь этой системе расчёта прироста...
И ведь эта система вводит в заблуждение не только зрителей, но и тебя тоже, как актёра этого действа.
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ps
Это в большей мере адресовано администрации, ведающей секцией мониторингов и сигналов.
Ждём пятого пополнения.
Демо на то оно и демо. На демо производится поиск, разработка и обкатка. Слитый демосчёт не влечёт финансовых потерь.
Но ты и этого не понимаешь.
Ждём пятого пополнения.
Если потребуется, то конечно. Но я ж тут рассказал больше чем хотел, поэтому, разворот!
Уж больно зачастили эти твои "хаха"... Это уже похоже на нервный срыв. Тебе надо успокоиться для начала, а может, уже и подлечиться.
Уж больно зачастили эти твои "хаха"... Это уже похоже на нервный срыв. Тебе надо успокоиться для начала, а может, уже и подлечиться.
Олег, лет восемь, не меньше, я в одиночку делал то, что о чем тут никому не интересно
Чтобы мониторинг не вводил тебя в заблуждение, делаю тебе подсказку о фактическом состоянии дел на твоём счёте :
.
Чтобы мониторинг не вводил тебя в заблуждение, делаю тебе подсказку о фактическом состоянии дел на твоём счёте :
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Олег, я знаю что такое пожрать за 100 баксов один раз, а не на 100% от депо. ;) Поэтому лучше планирующие формуле делать, как я например умею. А не анализирующи
ты сам-то понял, чё сказал?
;)))