Эксперимент - страница 227

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Олег avtomat #:

Твоя глупость вызывает у меня не радость, а печаль.

Это вот эта твоя 4-годичная пародия что ли не льёт?


 Блин, ты свои покажи слитые демозиты;)

Ахахахахаа

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[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

Демо на то оно и демо. На демо производится поиск, разработка и обкатка. Слитый демосчёт не влечёт финансовых потерь.

Но ты и этого не понимаешь.

[Удален]  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Эксперимент

Олег avtomat, 2021.09.02 00:52

Ты сделал уже третье пополнение. Прикалываться будешь с того, когда(?) будет совершено четвёртое пополнение?

Блин, я поражаюсь этой системе расчёта прироста...

Прирост: 82.36%
Прибыль: 33.30 USD
Средства: 78.99 USD
Баланс: 181.73 USD
Нач. депозит: 40.33 USD
Снятия: 0.00 USD
Пополнения: 108.10 USD


И ведь эта система вводит в заблуждение не только зрителей, но и тебя тоже, как актёра этого действа.



 

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ps

Это в большей мере адресовано администрации, ведающей секцией мониторингов и сигналов.


Ждём пятого пополнения.

 
Олег avtomat #:

Демо на то оно и демо. На демо производится поиск, разработка и обкатка. Слитый демосчёт не влечёт финансовых потерь.

Но ты и этого не понимаешь.

Да нет, согласен с тобой.
Но на демо ты не увидишь то, что есть на реале......
Здесь скорее всего будет длинное многоточие про то как станут работать расчеты, некоторые, воплощенные в различного рода графику....
 
Олег avtomat #:

Ждём пятого пополнения.

Если потребуется, то конечно. Но я ж тут рассказал больше чем хотел, поэтому, разворот!
Хахахаха
Есть те, которые знают о чем я, а есть и другие, хахахахаха
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Если потребуется, то конечно. Но я ж тут рассказал больше чем хотел, поэтому, разворот!
Хахахаха
Есть те, которые знают о чем я, а есть и другие, хахахахаха

Уж больно зачастили эти твои "хаха"... Это уже похоже на нервный срыв. Тебе надо успокоиться для начала, а может, уже и подлечиться.

 
Олег avtomat #:

Уж больно зачастили эти твои "хаха"... Это уже похоже на нервный срыв. Тебе надо успокоиться для начала, а может, уже и подлечиться.

Олег, лет восемь, не меньше, я в одиночку делал то, что о чем тут никому не интересно
В принципе, тупо. По этому
То бишь, если я вижу, что человек тупо в скором будущем потеряет деньги, тупо стратегие у него такое, удачи, прости, кроме хахахахахаха ничего нету
Например, если бы я начал описывать стратегию о том, как не слить, хвхахаха, ведь это стратегия максимум в два предложения ....
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Олег, лет восемь, не меньше, я в одиночку делал то, что о чем тут никому не интересно
В принципе, тупо. По этому
То бишь, если я вижу, что человек тупо в скором будущем потеряет деньги, тупо стратегие у него такое, удачи, прости, кроме хахахахахаха ничего нету
Например, если бы я начал описывать стратегию о том, как не слить, хвхахаха, ведь это стратегия максимум в два предложентя ....

Чтобы мониторинг не вводил тебя в заблуждение, делаю тебе подсказку о фактическом состоянии дел на твоём счёте :


 

.

 
Олег avtomat #:

Чтобы мониторинг не вводил тебя в заблуждение, делаю тебе подсказку о фактическом состоянии дел на твоём счёте :


 

.

Олег, я знаю что такое пожрать за 100 баксов один раз, а не на 100% от депо. ;)  Поэтому лучше планирующие формуле делать, как я например умею. А не анализирующи
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Олег, я знаю что такое пожрать за 100 баксов один раз, а не на 100% от депо. ;)  Поэтому лучше планирующие формуле делать, как я например умею. А не анализирующи

ты сам-то понял, чё сказал?

;)))

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