Эксперимент - страница 176
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Во. Тут спрашивали, какой третий ник у Mikhael1983)
Смотрите демку в профиле, пока я добрый
;)
Уверен, что и пары дней активной торговли не будет показано, ибо слабо )
У вас пока всё же лучше результаты чем у учителя Юсуфа.
Баланс и Эквити на своих максимальных уровнях.
Уже второй раз в минусе больше тысячи.
Учитель учит доливать. Суть ПНБ - в росте депо вне зависимости от какой-то там экви
У вас пока всё же лучше результаты чем у учителя Юсуфа.
Баланс и Эквити на своих максимальных уровнях.
Уже второй рас в минусе больше тысячи.
Забыли добавть, что, это в центах. А это +-10;=тов от их средних значений, что соответствует волатильности основных валют.
Забыли добавть, что, это в центах. А это +-10;=тов от их средних значений, что соответствует волатильности основных валют.
Мишаня отвиваткался по ходу, льет его пнб, как и ожидалось.
А где льет-то? Заметных движений пока не было, пара % туда сюда.