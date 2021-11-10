Эксперимент - страница 176

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secret:
Во. Тут спрашивали, какой третий ник у Mikhael1983)
В каждый момент времени ник всегда - один.
 
Renat Akhtyamov:

Смотрите демку в профиле, пока я добрый

;)

Уверен, что и пары дней активной торговли не будет показано, ибо слабо )

 
Первые три процента прибыли достигнуты )

Слава ПНБ! Слава Учителю Юсуфу! Виват, виват виват!
 
Mikhael1983:

Слава ПНБ! Слава Учителю Юсуфу! Виват, виват виват!




У вас пока всё же лучше результаты чем у учителя Юсуфа.

Баланс и Эквити на своих максимальных уровнях.

Уже второй раз в минусе больше тысячи.

 

Учитель учит доливать. Суть ПНБ - в росте депо вне зависимости от какой-то там экви

[Удален]  
Так-так Михаил, до пятницы обещал дотянуть
 
Evgeniy Chumakov:




У вас пока всё же лучше результаты чем у учителя Юсуфа.

Баланс и Эквити на своих максимальных уровнях.

Уже второй рас в минусе больше тысячи.

Забыли добавть, что, это в центах.  А это +-10;=тов от их средних значений, что соответствует волатильности основных валют.

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Забыли добавть, что, это в центах.  А это +-10;=тов от их средних значений, что соответствует волатильности основных валют.

Правильно Юсуф, никого не слушай, ты в плюсе, эквити и баланс растут. Они просто завидуют
 
Мишаня отвиваткался по ходу, льет его пнб, как и ожидалось.
Дааа, плохая система.......
А еще хамил при каждом удобном случае.
 
Renat Akhtyamov:
Мишаня отвиваткался по ходу, льет его пнб, как и ожидалось.
Дааа, плохая система.......
А еще хамил при каждом удобном случае.

А где льет-то? Заметных движений пока не было, пара % туда сюда. 

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