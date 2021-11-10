Эксперимент - страница 168
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огласите условия остановки торговли, а то тут случаи всякие уже были, из последнего ВПС не сумел могучесть ПНБ поднять )))
Условия стандартные для меня. После достижения +100% - вывод половины, то есть исходного депо. Чистая психология, чтобы при любом раскладе остаться "нелохом", особенно, когда народ на форуме смотрит )
Потом после увеличения с исходного уровня раза в три будет видно.
А стоп лосс используется в торговле?
Конечно
А почему там безопасно, а тут нет? Если одно и то же mql5 ?
Правила форума не позволяют обсуждения сигналов. За это полагается бан.
Для этого созданы каналы, что бы пользователи форума и интернет пользователи могли обсуждать вопросы не на основном форуме, а в каналах которые выходят за рамки форума mql5 .
хотя все равно желаю удачи!
Благодарю
Странное заявление. Почему из терминала? Из любого браузера ссылка работает, независимо от терминала..
прямо сразу в лёт из любого броузера по приведённой ссылке
Правила форума не позволяют обсуждения сигналов. За это полагается бан.
Для этого созданы каналы, что бы пользователи форума и интернет пользователи могли обсуждать вопросы не на основном форуме, а в каналах которые выходят за рамки mql5 .
так давайте поппобуем переместиться в канал
вы ещё и поженитесь :-)
Поглядел другой сигнал, классика - слив по долларовым парам, выбросьте их, из-за них и ходят легенды, что на форекс все сливают, а сливают именно на долларовых парах.
Странное заявление. Почему из терминала? Из любого браузера ссылка работает, независимо от терминала..
А что бы не пропустить новый пост, создается сообщение даже в терминал, а не только на форум сообщение.