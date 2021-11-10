Эксперимент - страница 168

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Igor Makanu:

огласите условия остановки торговли, а то тут случаи всякие уже были, из последнего ВПС не сумел могучесть ПНБ поднять )))

Условия стандартные для меня. После достижения +100% - вывод половины, то есть исходного депо. Чистая психология, чтобы при любом раскладе остаться "нелохом", особенно, когда народ на форуме смотрит )

Потом после увеличения с исходного уровня раза в три будет видно.

 
Marat Zeidaliyev:
А стоп лосс используется в торговле?

Конечно

 
Mikhael1983:
 А почему там безопасно, а тут нет? Если одно и то же mql5 ?

Правила форума не позволяют обсуждения сигналов. За это полагается бан.

Для этого созданы каналы, что бы пользователи форума и интернет пользователи могли обсуждать вопросы не на основном форуме, а в каналах которые выходят за рамки форума  mql5

 
Igor Makanu:


хотя все равно желаю удачи!

Благодарю

 
Uladzimir Izerski:

Странное заявление. Почему из терминала? Из любого браузера ссылка работает, независимо от терминала.. 

прямо сразу в лёт из любого броузера по приведённой ссылке

 
Uladzimir Izerski:

Правила форума не позволяют обсуждения сигналов. За это полагается бан.

Для этого созданы каналы, что бы пользователи форума и интернет пользователи могли обсуждать вопросы не на основном форуме, а в каналах которые выходят за рамки mql5

так давайте поппобуем переместиться в канал

 

вы ещё и поженитесь :-)

 
Я даже не понимаю где там писать (

 
Vitaly Muzichenko:

Поглядел другой сигнал, классика - слив по долларовым парам, выбросьте их, из-за них и ходят легенды, что на форекс все сливают, а сливают именно на долларовых парах.

Да ладно. Вот чисто на долларовых, за три часа: 

Файлы:
1629743841378.jpg  8276 kb
 
Uladzimir Izerski:

Странное заявление. Почему из терминала? Из любого браузера ссылка работает, независимо от терминала.. 

А что бы не пропустить новый пост, создается сообщение даже в терминал, а не только на форум сообщение.

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