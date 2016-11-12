MetaEditor build 1467 - страница 2

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

Так ведь специально ввели моноширный шрифт - теперь выводить информацию в виде таблиц очень просто, а главное наглядно (особенно если применять новую функцию ArrayPrint):

Да, тогда это действительно фишка, которая перевешивает общий дизайн таблицы.
 

А еще теперь можно отключать показ столбцов

void OnStart()
  {
//---
   MqlRates rates[];
   if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))
     {
      ArrayPrint(rates);
      Print("Проверка\n[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]");
      for(int i=0;i<10;i++)
        {
         PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,
                     TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),
                     rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,
                     rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);
        }
     }
   else
      PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError());
  }


 
Rashid Umarov:


А будет моноширинный шрифт в Comment() и при вводе input string параметров? 
 

Ошибка при компиляции

class A {};
template<typename T>
class B {};
template<typename T1, typename T2>
class C {};
class D {
public:
        void f() { f( a ); } //error: 'f' - cannot to apply function template
template<typename T>
        void f( C<B<T>, A> * ) {}
        C<B<int>, A> *a;
};
 
Andrey Dik:
А будет моноширинный шрифт в Comment() и при вводе input string параметров? 

Это единственное место где нужен моноширинный шрифт.

Моноширинный шриф в Инструментах - крайне неудачен, поскольку выводит на 40% информации меньше

 

 

Раньше почти все помещалось в одну строку

 
A100:

Это единственное место где нужен моноширинный шрифт.

Моноширинный шриф в Инструментах - крайне неудачен, поскольку выводит на 40% информации меньше

Главная идея моноширного шрифта в Инструментах - это облегчение визуализации результатов. Это даёт возможность выводить результаты в виде таблицы. И как раз возможность вывода информации в виде таблицы - это очень нужная опция, которую давно просили те, кто хоть раз пытался выводить информацию в виде столбцов.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MetaEditor build 1467

Vladimir Karputov, 2016.11.10 12:50

Так ведь специально ввели моноширный шрифт - теперь выводить информацию в виде таблиц очень просто, а главное наглядно (особенно если применять новую функцию ArrayPrint):

2016.11.10 13:47:40.766 test (USDJPY,M30)       [ 0] 106.672 106.640 106.352 106.175 105.921 105.830 105.782 105.619 105.415 105.270 105.370 105.290 105.654 105.561 105.351 105.230 105.157
2016.11.10 13:47:40.840 test (USDJPY,M30)       [17] 105.209 105.108 105.280 105.510 105.658 105.619 105.809 105.753 105.652 105.690 105.653 105.823 105.886 105.817 105.835 105.718 105.765
2016.11.10 13:47:40.840 test (USDJPY,M30)       [34] 105.737 105.357 105.216 104.837 104.736 104.551 104.377 104.653 104.162 103.914 103.740 103.793 103.358 103.142 103.088 103.051

обратите внимание, что псевдостолбцы получаются автоматически, не нужно никаких специальных форматирований проводить.

Сам скрипт:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         test.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   double Open[];
   ArraySetAsSeries(Open,true);
   int copied=CopyOpen(Symbol(),Period(),0,50,Open);
   if(copied==50)
      ArrayPrint(Open);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 

 
Vladimir Karputov:

Главная идея моноширного шрифта в Инструментах - это облегчение визуализации результатов. Это даёт возможность выводить результаты в виде таблицы. И как раз возможность вывода информации в виде таблицы - это очень нужная опция, которую давно просили те, кто хоть раз пытался выводить информацию в виде столбцов.

Вы же согласны, что моноширинный шрифт был бы крайне удобным при выводе на экран Comment()? Отпало бы масса гемороя с плясками вокруг организации таблиц и прочего, можно было бы так же легко и непринужденно выводить необходимую информацию на экран. 
 
Andrey Dik:
Вы же согласны, что моноширинный шрифт был бы крайне удобным при выводе на экран Comment()? Отпало бы масса гемороя с плясками вокруг организации таблиц и прочего, можно было бы так же легко и непринужденно выводить необходимую информацию на экран. 
Да, в Comment тоже нужен моноширный шрифт. Обоснование тоже - возможность вывода в виде таблицы.
 
A100:

Это единственное место где нужен моноширинный шрифт.

Моноширинный шриф в Инструментах - крайне неудачен, поскольку выводит до 50% информации меньше

 

 

Раньше почти все помещалось в одну строку

Теперь колонки "Время" и "Источник" можно отключать - таким образом место для вывода в становится просто огромным.
 
Vladimir Karputov:
Теперь колонки "Время" и "Источник" можно отключать - таким образом место для вывода в становится просто огромным.
'Источник' я и раньше отключал (путем нулевой ширины). А время оно всегда нужно - другое дело что не в таком формате (дата как правило не нужна)
1234
Новый комментарий