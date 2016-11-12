MetaEditor build 1467 - страница 2
Так ведь специально ввели моноширный шрифт - теперь выводить информацию в виде таблиц очень просто, а главное наглядно (особенно если применять новую функцию ArrayPrint):
А еще теперь можно отключать показ столбцов
{
//---
MqlRates rates[];
if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))
{
ArrayPrint(rates);
Print("Проверка\n[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]");
for(int i=0;i<10;i++)
{
PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,
TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),
rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,
rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);
}
}
else
PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError());
}
Ошибка при компиляции
template<typename T>
class B {};
template<typename T1, typename T2>
class C {};
class D {
public:
void f() { f( a ); } //error: 'f' - cannot to apply function template
template<typename T>
void f( C<B<T>, A> * ) {}
C<B<int>, A> *a;
};
А будет моноширинный шрифт в Comment() и при вводе input string параметров?
Это единственное место где нужен моноширинный шрифт.
Моноширинный шриф в Инструментах - крайне неудачен, поскольку выводит на 40% информации меньше
Раньше почти все помещалось в одну строку
Главная идея моноширного шрифта в Инструментах - это облегчение визуализации результатов. Это даёт возможность выводить результаты в виде таблицы. И как раз возможность вывода информации в виде таблицы - это очень нужная опция, которую давно просили те, кто хоть раз пытался выводить информацию в виде столбцов.
//| test.mq5 |
//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
double Open[];
ArraySetAsSeries(Open,true);
int copied=CopyOpen(Symbol(),Period(),0,50,Open);
if(copied==50)
ArrayPrint(Open);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Вы же согласны, что моноширинный шрифт был бы крайне удобным при выводе на экран Comment()? Отпало бы масса гемороя с плясками вокруг организации таблиц и прочего, можно было бы так же легко и непринужденно выводить необходимую информацию на экран.
Теперь колонки "Время" и "Источник" можно отключать - таким образом место для вывода в становится просто огромным.