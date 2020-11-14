Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ждать конструктива от никитина это как с козла молока.
все что можно найти в его ветках это вагон хамства в адрес комментирующих, впрочем чего ждать от человека, который не умеет нормально ни торговать, ни общаться, ни пеарить свои сливаторы.
Цитирую тему "Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он ЛОООХХХХ!!!!"
П.С. Я лох :-)
ну и попутно на форумах тешит своё ЧСВ
Эх, Виталий, если говорить о ЧСВ, то тут всё печально. Вы правы. И это касается всех участников. Общение на этом форуме, да и на любом форуме, и в других социальных сетях, можно охарактеризовать как неудавшаяся попытка найти понимание и показать себя с лучшей стороны. Мы все стараемся выглядеть лучше в своих глазах, и глазах других людей, но в этот момент другие озабочены тем же самым. Получается странное общение, которое не похоже на разговор друзей в живую, тет-а-тет. Поскольку читателей больше чем один, то и разговор уже похож не на беседу, а на выступление перед группой. Готова ли группа слушать одного человека? Хочет ли ещё кто-то из группы выступить в этот момент одновременно? Форум - странная форма общения.
Просадка достигала 51%. 66 сделок с целью 20-100 пунктов за цельных 3(!) года, маловато будет.
Получается такой закон рынка :
Редкие Большие Прибыли - Частые Небольшие Убытки < 0 при Количество Сделок->∞, или
Частые Небольшие Прибыли - Редкие Большие Убытки < 0 при Количество Сделок ->∞
Манименеджмент, усреднение, доливки, подтягивание стопов, перевод в бузубыток как-то вяло спасают ситуацию (опять же при количество сделок->∞). Может помочь только улучшение закономерности входов и выходов.
Получается такой закон рынка :
Любой Инвестор, да и Трейдер то же, оценивает советник или стратегию по двум показателям:
1. Прибыльность
2. Надежность
Прибыльность - здесь все понятно: увеличение депозита в % за определенный период.
Надежность - минимальные сбои или отказы стратегии... Лучший показатель - % положительных сделок по отношению ко всем сделкам, где отказ или сбой системы приравнивается к минусовой сделке...
Естественно, что чем больше период работы стратегии, тем показатели информативнее, и им больше доверия...
Проверьте свои стратегии по этим показателям, чтобы появилась цель - куда надо стремиться...
Это закон не рынка, а стратегий основанных на наличии тейкпрофитов и стоплоссов.
Нуу..., стратегия без стопов - это частный случай: Частые Небольшие Прибыли - Редкие Большие Убытки < 0,
где убыток всего один, и имя ему Дядя Коля
Нуу..., стратегия без стопов - это частный случай: Частые Небольшие Прибыли - Редкие Большие Убытки < 0,
где убыток всего один, и имя ему Дядя Коля
То, что вы описали, это стратегия с попыткой пересидеть убыток (как у топикстартера).
Говоря об отсутствии стопов, я имею ввиду совсем другое.
То, что вы описали, это стратегия с попыткой пересидеть убыток (как у топикстартера).
Восхищает ТУПИЗМ отдельных трейдеров, которые без анализа стратегии пытаюся выдавить из себя отдельные мысли...
Показываю график эквити, до которого не могут доскрести отдельные индивидуумы :
Ну и где здесь пересиживание убытков?...
И не забывайте, что это САМАЯ РЕАКТИВНАЯ пара на рынке...