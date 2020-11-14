Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 5
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Разбираться нужно тому, кто хвалится своими сериями убытков...
Хотя это Ваши проблемы...
С чем разбираться?
У меня - 0-1-2-3 мелких убытка, а после - скирдуем прибыль.
Ошибочное мнение!
Задача Трейдера не "наблюдать за сериями убытков", а не допускать таких серий, если , конечно, Трейдер разбирается в своей стратегии...
А с чего вы взяли что мое мнение ошибочное ? Я вот с легкостью могу доказать свое мнение. Просто не буду останавливать тестер и вы увидите продолжение картинки торговли. уж поверьте на слово прибыль там такая, что многим и не снится.
При этом могу показать пару своих мониторингов с приростом в 20 000% реальных денег.
А вот как вы будете бороться с убыточной серией? Останавливать торговлю ? Тогда в какой момент будете продолжать торговлю ? Можете озвучить какие либо признаки возобновления прибыльной торговли ? Или вы экстрасекс по предсказыванию рынков ?
Вот заглянул в ваш профиль и все стало ясно. Народ заценит суперэксперта :
А с чего вы взяли что мое мнение ошибочное ? Я вот с легкостью могу доказать свое мнение. Просто не буду останавливать тестер и вы увидите продолжение картинки торговли. уж поверьте на слово прибыль там такая, что многим и не снится.
При этом могу показать пару своих мониторингов с приростом в 20 000% реальных денег.
А вот как вы будете бороться с убыточной серией? Останавливать торговлю ? Тогда в какой момент будете продолжать торговлю ? Можете озвучить какие либо признаки возобновления прибыльной торговли ? Или вы экстрасекс по предсказыванию рынков ?
Вот заглянул в ваш профиль и все стало ясно. Народ заценит суперэксперта :
22 трейда за 4 года )))
22 трейда за 4 года )))
Ну зато наверно с тех времен Очаковских и покоренья Крыма советник ему уже миллиарды намолотил.)
Ну зато наверно с тех времен Очаковских и покоренья Крыма советник ему уже миллиарды намолотил.)
Ну как?... оценили отчет?...
Или будете все также хвастаться своими бездарными убыточными сериями?...
В приложении еще один отчет... Повеселитесь еще немного...
Ну вот где вы такие умники беретесь ? По вашему получается, что если трейдер не торгует то не получает убытков. А если не получает убытков - то это лучший трейдер !?
А с чего вы взяли что мое мнение ошибочное ? Я вот с легкостью могу доказать свое мнение. Просто не буду останавливать тестер и вы увидите продолжение картинки торговли. уж поверьте на слово прибыль там такая, что многим и не снится.
Хи..Хи..
Показал гнилой кусок своего отчета с бездарной торговлей и ЗАЯВЛЯЕТ: " уж поверьте на слово прибыль там такая, что многим и не снится "...
А то, что грамотный трейдер может легко исправить свою торговлю, про это - ни слова...
Дешевка!
Ну как?... оценили отчет?...
Или будете все также хвастаться своими бездарными убыточными сериями?...
В приложении еще один отчет... Повеселитесь еще немного...
да чему тут веселиться ? 65 трейдами за 3 года ? Слышал что-нибудь про переоптимизацию ? Это вот как раз ее типичные примеры.
Как тебе такое?
Любой нормальный брокер будет рад, это его прибыль. Технически уже давно для брокеров "обработать" такие запросы с выгодой для себя и не прибегая "к уловкам" - нет проблем. Вы застряли во временах покойного Форекс Клуба образца 2005 года. :)))) Когда Аналитик Клуба на каждом форумном сторлбе писал, что все меньше 100 пунктов и дневок - шум и лезть туды не надо, а Вопрошающий объяснял, что задержки по десять минут в самых интересных местах графика - это нормально, ДЦ определяется с ценой на сильных движениях :))) мол торговать нужно степенно и высший писк моды для настоящих жельтменов - это совершать сделки по телефону на месячных графиках :)))) И все в голос молились на Баффета и его неспешный стиль торговли Помню помню. :)))
Любой нормальный брокер будет рад, это его прибыль. Технически уже давно для брокеров "обработать" такие запросы с выгодой для себя и не прибегая "к уловкам" - нет проблем. Вы застряли во временах покойного Форекс Клуба образца 2005 года. :)))) Когда Аналитик Клуба на каждом форумном сторлбе писал, что все меньше 100 пунктов и дневок - шум и лезть туды не надо, а Вопрошающий объяснял, что задержки по десять минут в самых интересных местах графика - это нормально, ДЦ определяется с ценой на сильных движениях :))) мол торговать нужно степенно и высший писк моды для настоящих жельтменов - это совершать сделки по телефону на месячных графиках :)))) И все в голос молились на Баффета и его неспешный стиль торговли Помню помню. :)))