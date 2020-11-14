Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 5

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Serqey Nikitin:

Разбираться нужно тому, кто хвалится своими сериями убытков...

Хотя это Ваши проблемы...

С чем разбираться? 

У меня - 0-1-2-3 мелких убытка, а после - скирдуем прибыль. 

 
Serqey Nikitin:

Ошибочное мнение!

Задача Трейдера не "наблюдать за сериями убытков", а не допускать таких серий, если , конечно, Трейдер разбирается в своей стратегии...

А с чего вы взяли что мое мнение ошибочное ? Я вот с легкостью могу доказать свое мнение. Просто не буду останавливать тестер и вы увидите продолжение картинки торговли. уж поверьте на слово прибыль там такая, что многим и не снится. 

При этом могу показать пару своих мониторингов с приростом в 20 000% реальных денег. 

А вот как вы будете бороться с убыточной серией? Останавливать торговлю ?  Тогда в какой момент будете продолжать торговлю ? Можете озвучить какие либо признаки возобновления прибыльной торговли ? Или вы экстрасекс по предсказыванию рынков ? 

Вот заглянул в ваш профиль и все стало ясно. Народ заценит суперэксперта : 

 
Dmitiry Ananiev:

А с чего вы взяли что мое мнение ошибочное ? Я вот с легкостью могу доказать свое мнение. Просто не буду останавливать тестер и вы увидите продолжение картинки торговли. уж поверьте на слово прибыль там такая, что многим и не снится. 

При этом могу показать пару своих мониторингов с приростом в 20 000% реальных денег. 

А вот как вы будете бороться с убыточной серией? Останавливать торговлю ?  Тогда в какой момент будете продолжать торговлю ? Можете озвучить какие либо признаки возобновления прибыльной торговли ? Или вы экстрасекс по предсказыванию рынков ? 

Вот заглянул в ваш профиль и все стало ясно. Народ заценит суперэксперта : 

22 трейда за 4 года )))

 
Vitaly Muzichenko:

22 трейда за 4 года )))

Ну зато наверно с тех времен Очаковских и покоренья Крыма советник ему уже миллиарды намолотил.)

 
khorosh:

Ну зато наверно с тех времен Очаковских и покоренья Крыма советник ему уже миллиарды намолотил.)

Ну как?...  оценили отчет?...

Или будете все также хвастаться своими бездарными убыточными сериями?...

В приложении еще один отчет...  Повеселитесь еще немного...

Файлы:
GBPJPY_06.ZIP  74 kb
[Удален]  
Dmitiry Ananiev:

Ну вот где вы такие умники беретесь ? По вашему получается, что если трейдер не торгует то не получает убытков. А если не получает убытков - то это лучший трейдер !? 

Где интересно сейчас 20000%? Почему -100?
И какой нормальный дц согласится на бомбёжку его сервера тысячами сделок?
 
Dmitiry Ananiev:

А с чего вы взяли что мое мнение ошибочное ? Я вот с легкостью могу доказать свое мнение. Просто не буду останавливать тестер и вы увидите продолжение картинки торговли. уж поверьте на слово прибыль там такая, что многим и не снится. 


Хи..Хи..

Показал гнилой кусок своего отчета с бездарной торговлей и ЗАЯВЛЯЕТ: " уж поверьте на слово прибыль там такая, что многим и не снится "...

А то, что грамотный трейдер может легко исправить свою торговлю, про это - ни слова...

Дешевка!

 
Serqey Nikitin:

Ну как?...  оценили отчет?...

Или будете все также хвастаться своими бездарными убыточными сериями?...

В приложении еще один отчет...  Повеселитесь еще немного...

да чему тут веселиться ? 65 трейдами за 3 года ? Слышал что-нибудь про переоптимизацию ? Это вот как раз ее типичные примеры. 


Как тебе такое? 

 
Vladimir Baskakov:

И какой нормальный дц согласится на бомбёжку его сервера тысячами сделок?

Любой нормальный брокер будет рад, это его прибыль.  Технически уже давно для брокеров "обработать" такие запросы  с выгодой для себя и не прибегая "к уловкам"  - нет проблем.  Вы застряли во временах покойного Форекс Клуба образца 2005 года.  :))))    Когда  Аналитик Клуба на каждом форумном сторлбе писал, что все меньше 100 пунктов и дневок  - шум  и  лезть туды не надо, а Вопрошающий объяснял, что задержки по десять минут в самых интересных местах графика - это нормально, ДЦ определяется с ценой  на сильных движениях :))) мол торговать нужно степенно и высший писк моды для настоящих  жельтменов - это совершать сделки по телефону  на месячных графиках :))))  И все в голос молились на Баффета и его неспешный стиль торговли     Помню помню. :)))   

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов
  • 0s.o53xo.nvywynjomnxw2.cmle.ru
Комбинация флагов видимости объекта определяет таймфреймы графика, на которых объект отображаем. Для установки/получения значения свойства OBJPROP_TIMEFRAMES можно использовать функции ObjectSetInteger()/ObjectGetInteger...
[Удален]  
Wizard2018:

Любой нормальный брокер будет рад, это его прибыль.  Технически уже давно для брокеров "обработать" такие запросы  с выгодой для себя и не прибегая "к уловкам"  - нет проблем.  Вы застряли во временах покойного Форекс Клуба образца 2005 года.  :))))    Когда  Аналитик Клуба на каждом форумном сторлбе писал, что все меньше 100 пунктов и дневок  - шум  и  лезть туды не надо, а Вопрошающий объяснял, что задержки по десять минут в самых интересных местах графика - это нормально, ДЦ определяется с ценой  на сильных движениях :))) мол торговать нужно степенно и высший писк моды для настоящих  жельтменов - это совершать сделки по телефону  на месячных графиках :))))  И все в голос молились на Баффета и его неспешный стиль торговли     Помню помню. :)))   

У него 18000 сделок, это перебор
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