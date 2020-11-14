Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 10
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Любой Инвестор, да и Трейдер то же, оценивает советник или стратегию по двум показателям:
1. Прибыльность
2. Надежность
Прибыльность - здесь все понятно: увеличение депозита в % за определенный период.
Надежность - минимальные сбои или отказы стратегии... Лучший показатель - % положительных сделок по отношению ко всем сделкам, где отказ или сбой системы приравнивается к минусовой сделке...
Естественно, что чем больше период работы стратегии, тем показатели информативнее, и им больше доверия...
Проверьте свои стратегии по этим показателям, чтобы появилась цель - куда надо стремиться...
Прибыльность - это отношение общей прибыли к общему убытку.
Но вы не сможете её посчитать, так как у вас общий убыток равен нулю.
А тот параметр, который вы назвали надёжностью, вообще не имеет смысла, в качестве оценочного для стратегии торговли.
Игорь, так а какие варианты? Даже если мы закрываем не по стопу, а в более выгодном месте, мы всё равно принимаем убыток. И тем самым создаём убыточную сделку. И если теперь считать большое количество сделок, то отношение размера и частоты прибыли/убытка будет находится между этих двух вариантов. И прибыльность будет зависеть от качества входов/выходов. Или Вы о другом? Под вечер, что-то я не въезжаю совсем :)
Я про вариант, когда позиция закрывается в момент прихода сигнала на открытие в противоположную сторону.
В этом слечае не используются не только стопы, но и тейки.
И этот "закон", что чем меньше количество убытков или прибылей, тем больше их номинал, и наборот, пеоестаёт работать.
Так никто не торгует, поэтоме и сформировался закон.
Любой Инвестор, да и Трейдер то же, оценивает советник или стратегию по двум показателям:
1. Прибыльность
2. Надежность
Прибыльность - здесь все понятно: увеличение депозита в % за определенный период.
Надежность - минимальные сбои или отказы стратегии... Лучший показатель - % положительных сделок по отношению ко всем сделкам, где отказ или сбой системы приравнивается к минусовой сделке...
Естественно, что чем больше период работы стратегии, тем показатели информативнее, и им больше доверия...
Проверьте свои стратегии по этим показателям, чтобы появилась цель - куда надо стремиться...
Это вообще не показатель. Может быть 10 убытков по 5пп и одна прибыльная на 100пп.
А может быть 10 прибылей и один МаржинКолл
Картинки что вы показываете - с тестера, Я вам сейчас и не таких могу набросать ... десятка два как минимум.
На истории все профи, особенно встроенный оптимизатор
Я про вариант, когда позиция закрывается в момент прихода сигнала но открытие в противоположную сторону.
Не совсем понял, почему не работает, ну да ладно. А идея с переворотом мне нравится. Но для суперидеи нужна суперреализация!
Картинки что вы показываете - с тестера, Я вам сейчас и не таких могу набросать ... десятка два как минимум.
На истории все профи, особенно встроенный оптимизатор
Что же все такие умные задним числом...?
Покажите мне ОТЧЕТ полный с Вашей картинкой, и мы здесь ВСЕ ВМЕСТЕ оценим ВАше творчество...
Пока ничего нет..., одни сопли и обещания...
Не совсем понял, почему не работает, ну да ладно. А идея с переворотом мне нравится. Но для суперидеи нужна суперреализация!
Не работает потому, что диапазон результата трейда сильно растягивается.
Грубый пример (совсем грубый):
было 50% прибылей и 50% убытков, по 100 пунктов.
стало 50% прибылей и 50% убытков, по 0-100 пунктов.
В первом случае была повторяемость сделок, во втором её практически нет.
Что же все такие умные задним числом...?
Покажите мне ОТЧЕТ полный с Вашей картинкой, и мы здесь ВСЕ ВМЕСТЕ оценим ВАше творчество...
Пока ничего нет..., одни сопли и обещания...
Не работает потому, что диапазон результата трейда сильно растягивается.
Работаете в этом направлении?
А идея с переворотом мне нравится.
Это просто как пример возможности торговли без стопов.
Можно допустим использовать не сигнал открытия в противоположную сторону, а сигнал закрытия, в расчёте которого не будет учавствовать текущая прибыль.
Эффект должен быть похожий, но это усложнит советник.
Держите,
Ух, козыри в ход пошли!