Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 10

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Serqey Nikitin:

Любой Инвестор, да и Трейдер то же, оценивает советник или стратегию по двум показателям:

1. Прибыльность

2. Надежность

Прибыльность - здесь все понятно: увеличение депозита в % за определенный период.

Надежность - минимальные сбои или отказы стратегии...  Лучший показатель - % положительных сделок по отношению ко всем сделкам, где отказ или сбой системы приравнивается к минусовой сделке...

Естественно, что чем больше период работы стратегии, тем показатели информативнее, и им больше доверия...


Проверьте свои стратегии по этим показателям, чтобы появилась цель - куда надо стремиться...

Прибыльность - это отношение общей прибыли к общему убытку.

Но вы не сможете её посчитать, так как у вас общий убыток равен нулю.

А тот параметр, который вы назвали надёжностью, вообще не имеет смысла, в качестве оценочного для стратегии торговли.

 
Aleksei Stepanenko:
Игорь, так а какие варианты? Даже если мы закрываем не по стопу, а в более выгодном месте, мы всё равно принимаем убыток. И тем самым создаём убыточную сделку. И если теперь считать большое количество сделок, то отношение размера и частоты прибыли/убытка будет находится между этих двух вариантов. И прибыльность будет зависеть от качества входов/выходов. Или Вы о другом? Под вечер, что-то я не въезжаю совсем :)

Я про вариант, когда позиция закрывается в момент прихода сигнала на открытие в противоположную сторону.

В этом слечае не используются не только стопы, но и тейки.

И этот "закон", что чем меньше количество убытков или прибылей, тем больше их номинал, и наборот, пеоестаёт работать.

Так никто не торгует, поэтоме и сформировался закон.

 
Serqey Nikitin:

Любой Инвестор, да и Трейдер то же, оценивает советник или стратегию по двум показателям:

1. Прибыльность

2. Надежность

Прибыльность - здесь все понятно: увеличение депозита в % за определенный период.

Надежность - минимальные сбои или отказы стратегии...  Лучший показатель - % положительных сделок по отношению ко всем сделкам, где отказ или сбой системы приравнивается к минусовой сделке...

Естественно, что чем больше период работы стратегии, тем показатели информативнее, и им больше доверия...


Проверьте свои стратегии по этим показателям, чтобы появилась цель - куда надо стремиться...

Это вообще не показатель. Может быть 10 убытков по 5пп и одна прибыльная на 100пп.

А может быть 10 прибылей и один МаржинКолл


Картинки что вы показываете - с тестера, Я вам сейчас и не таких могу набросать ... десятка два как минимум.

На истории все профи, особенно встроенный оптимизатор

[Удален]  
Igor_Gagarin:

Я про вариант, когда позиция закрывается в момент прихода сигнала но открытие в противоположную сторону.

Не совсем понял, почему не работает, ну да ладно. А идея с переворотом мне нравится. Но для суперидеи нужна суперреализация!

 
Vitaly Muzichenko:

Картинки что вы показываете - с тестера, Я вам сейчас и не таких могу набросать ... десятка два как минимум.

На истории все профи, особенно встроенный оптимизатор

Что же все такие умные задним числом...?

Покажите мне ОТЧЕТ полный с Вашей картинкой, и мы здесь ВСЕ ВМЕСТЕ оценим ВАше творчество...

Пока ничего нет..., одни сопли и обещания...

 
Aleksei Stepanenko:

Не совсем понял, почему не работает, ну да ладно. А идея с переворотом мне нравится. Но для суперидеи нужна суперреализация!

Не работает потому, что диапазон результата трейда сильно растягивается.


Грубый пример (совсем грубый):

было 50% прибылей и 50% убытков, по 100 пунктов.

стало 50% прибылей и 50% убытков, по 0-100 пунктов.


В первом случае была повторяемость сделок, во втором её практически нет.

 
Serqey Nikitin:

Что же все такие умные задним числом...?

Покажите мне ОТЧЕТ полный с Вашей картинкой, и мы здесь ВСЕ ВМЕСТЕ оценим ВАше творчество...

Пока ничего нет..., одни сопли и обещания...

  

[Удален]  
Igor_Gagarin:

Не работает потому, что диапазон результата трейда сильно растягивается.


Работаете в этом направлении?

 
Aleksei Stepanenko:

А идея с переворотом мне нравится.

Это просто как пример возможности торговли без стопов.

Можно допустим использовать не сигнал открытия в противоположную сторону, а сигнал закрытия, в расчёте которого не будет учавствовать текущая прибыль.

Эффект должен быть похожий, но это усложнит советник.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Держите,

Ух, козыри в ход пошли!

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