Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 11

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Aleksei Stepanenko:

Работаете в этом направлении?

Да.

 
Aleksei Stepanenko:

Ух, козыри в ход пошли!

Да нет никаких козырей, просто напрягает то, что какой-то школьник показывает картинку с тестера после оптимизации, где за 4 года 22 трейда и этим гордится. При этом всех называет дебилами.

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Igor_Gagarin:

Да.

Для переворота необходим постоянный сигнал, поэтому фильтрация уменьшающая количество сигналов не годится. Как решаете задачу?

 
Vitaly Muzichenko:

Держите, это не так давно, с месяц назад, сейчас в наличии немного с меньшим показателем, но так-же достойным

Начальный депозит 100$, снятие 1300$

5 торговых дней.

Вы очевидно прикалываетесь?

5 дней - это вообще НИЧТО, и здесь анализировать нечего..., ничего системного в таком отчете не найти...

Но даже за эти 5 дней :

1. торговля на центовом счете, а это чистый компьютер, как и на демо счете..., или на тестере...

2. убытки 50К от 180К  - это очень много...

3. оценить надежность не возможно, так как СЛИШКОМ маленький период...   За 5 дней любой второй трейдер покажет лучшие результаты, чем предложенные...


Если Вы эту стратегию прогоните на тестере, то УВЕРЕН, что сольетесь в 0 через пару месяцев...


P.S. На центовом счете практически никогда не включается функция расширения спреда, и не включается задержка исполнения ордеров... 

Такая мелочевка никого не интересует...


А гонору то сколько?...

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
, то позиции по каждому символу разрешается закрывать только в том порядке, в котором они были открыты — сначала самую старую, затем более новую и т.д. При попытке закрыть позиции в ином порядке будет получена ошибка. Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out). В...
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Vitaly Muzichenko:

Да нет никаких козырей, просто напрягает то, что какой-то школьник показывает картинку с тестера после оптимизации, где за 4 года 22 трейда и этим гордится. При этом всех называет дебилами.

Сергей - мастер эпатажа, никого не оставит равнодушным

 
Aleksei Stepanenko:

Для переворота необходим постоянный сигнал, поэтому фильтрация уменьшающая количество сигналов не годится. Как решаете задачу?

Немного влезу в диалог.

На том скрине прибыль получена именно за счёт мнимых "переворотов". Торговля у меня ведётся всегда по многим парам, реально по многим.

Когда вошли в рынок и цена пошла против, делаем переворот, но уже по другой паре со схожим движением, таким образом профит перекрывает убыток, фиксируем профит где-то на уровне S/R и ждём отката по убыточной позиции, как только откат произошёл - закрываем с меньшим убытком, но получаем общую прибыль, это как раз и видно по графику.

Большой убыток был получен на новости, там ничего не стал делать, а зафиксировал полностью, потом часть убытка перекрыл и завёл новый счёт для последующего круга.

Ну а это рабочие пары


 
Aleksei Stepanenko:

Для переворота необходим постоянный сигнал, поэтому фильтрация уменьшающая количество сигналов не годится. Как решаете задачу?

Функция выдаёт значение около 0.

Когда выдаёт больше 0,5 - покупаю.

Когда выдаёт меньше -0,5 - продаю.

Она не сильно часто до этих значений доходит. А повторные сигналы в одну сторону просто игнорируются.

 
Serqey Nikitin:

Вы очевидно прикалываетесь?

5 дней - это вообще НИЧТО, и здесь анализировать нечего..., ничего системного в таком отчете не найти...

Но даже за эти 5 дней :

1. торговля на центовом счете, а это чистый компьютер, как и на демо счете..., или на тестере...

2. убытки 50К от 180К  - это очень много...

3. оценить надежность не возможно, так как СЛИШКОМ маленький период...   За 5 дней любой второй трейдер покажет лучшие результаты, чем предложенные...


Если Вы эту стратегию прогоните на тестере, то УВЕРЕН, что сольетесь в 0 через пару месяцев...


А гонору то сколько?...

Скажу только то, что вижу, вернее констатирую:

Пока некоторые работают и зарабатывают на трейдинге, ВЫ тем временем ищите себе учеников, потому что не способны заработать трейдингом!

Не в том месте ищите, на этом ресурсе их нет!

P.S. И не в том месте пользователей называете дебилами

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Vitaly Muzichenko:

На том скрине прибыль получена именно за счёт мнимых "переворотов". Торговля у меня ведётся всегда по многим парам, реально по многим.

Результат хороший, кроме последнего лебедя. Виталий,  а если упростить схему, можно сказать, что система основана на большой вероятности отката от уровня, после большого движения?

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Igor_Gagarin:

Функция выдаёт значение около 0.

Когда выдаёт больше 0,5 - покупаю.

Когда выдаёт меньше -0,5 - продаю.

Тогда это не полный переворот, по идее функция должна выдавать +1/-1  

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