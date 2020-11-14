Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 11
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Работаете в этом направлении?
Да.
Ух, козыри в ход пошли!
Да нет никаких козырей, просто напрягает то, что какой-то школьник показывает картинку с тестера после оптимизации, где за 4 года 22 трейда и этим гордится. При этом всех называет дебилами.
Да.
Для переворота необходим постоянный сигнал, поэтому фильтрация уменьшающая количество сигналов не годится. Как решаете задачу?
Держите, это не так давно, с месяц назад, сейчас в наличии немного с меньшим показателем, но так-же достойным
Начальный депозит 100$, снятие 1300$
5 торговых дней.
Вы очевидно прикалываетесь?
5 дней - это вообще НИЧТО, и здесь анализировать нечего..., ничего системного в таком отчете не найти...
Но даже за эти 5 дней :
1. торговля на центовом счете, а это чистый компьютер, как и на демо счете..., или на тестере...
2. убытки 50К от 180К - это очень много...
3. оценить надежность не возможно, так как СЛИШКОМ маленький период... За 5 дней любой второй трейдер покажет лучшие результаты, чем предложенные...
Если Вы эту стратегию прогоните на тестере, то УВЕРЕН, что сольетесь в 0 через пару месяцев...
P.S. На центовом счете практически никогда не включается функция расширения спреда, и не включается задержка исполнения ордеров...
Такая мелочевка никого не интересует...
А гонору то сколько?...
Да нет никаких козырей, просто напрягает то, что какой-то школьник показывает картинку с тестера после оптимизации, где за 4 года 22 трейда и этим гордится. При этом всех называет дебилами.
Сергей - мастер эпатажа, никого не оставит равнодушным
Для переворота необходим постоянный сигнал, поэтому фильтрация уменьшающая количество сигналов не годится. Как решаете задачу?
Немного влезу в диалог.
На том скрине прибыль получена именно за счёт мнимых "переворотов". Торговля у меня ведётся всегда по многим парам, реально по многим.
Когда вошли в рынок и цена пошла против, делаем переворот, но уже по другой паре со схожим движением, таким образом профит перекрывает убыток, фиксируем профит где-то на уровне S/R и ждём отката по убыточной позиции, как только откат произошёл - закрываем с меньшим убытком, но получаем общую прибыль, это как раз и видно по графику.
Большой убыток был получен на новости, там ничего не стал делать, а зафиксировал полностью, потом часть убытка перекрыл и завёл новый счёт для последующего круга.
Ну а это рабочие пары
Для переворота необходим постоянный сигнал, поэтому фильтрация уменьшающая количество сигналов не годится. Как решаете задачу?
Функция выдаёт значение около 0.
Когда выдаёт больше 0,5 - покупаю.
Когда выдаёт меньше -0,5 - продаю.
Она не сильно часто до этих значений доходит. А повторные сигналы в одну сторону просто игнорируются.
Вы очевидно прикалываетесь?
5 дней - это вообще НИЧТО, и здесь анализировать нечего..., ничего системного в таком отчете не найти...
Но даже за эти 5 дней :
1. торговля на центовом счете, а это чистый компьютер, как и на демо счете..., или на тестере...
2. убытки 50К от 180К - это очень много...
3. оценить надежность не возможно, так как СЛИШКОМ маленький период... За 5 дней любой второй трейдер покажет лучшие результаты, чем предложенные...
Если Вы эту стратегию прогоните на тестере, то УВЕРЕН, что сольетесь в 0 через пару месяцев...
А гонору то сколько?...
Скажу только то, что вижу, вернее констатирую:
Пока некоторые работают и зарабатывают на трейдинге, ВЫ тем временем ищите себе учеников, потому что не способны заработать трейдингом!
Не в том месте ищите, на этом ресурсе их нет!
P.S. И не в том месте пользователей называете дебилами
На том скрине прибыль получена именно за счёт мнимых "переворотов". Торговля у меня ведётся всегда по многим парам, реально по многим.
Результат хороший, кроме последнего лебедя. Виталий, а если упростить схему, можно сказать, что система основана на большой вероятности отката от уровня, после большого движения?
Функция выдаёт значение около 0.
Когда выдаёт больше 0,5 - покупаю.
Когда выдаёт меньше -0,5 - продаю.
Тогда это не полный переворот, по идее функция должна выдавать +1/-1