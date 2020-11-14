Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 4
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Если есть такая серия, то "трейдер" не умеет торговать, все просто
Не все так просто, как кажется на первый взгляд...
На этом форуме "умение торговать" для Трейдера заключается в разработке прибыльного советника...
КАЧЕСТВО советника заключается не только в прибыли, но и в ОТСУТСТВИИ этих самых СЕРИЙ с минусами.
Но это задача достаточная сложная для ее решения, так как рынок периодически меняет свои ритмы, и советник может не справляться с этими резкими изменениями...
Если есть такая серия, то "трейдер" не умеет торговать, все просто
Ну вот где вы такие умники беретесь ? По вашему получается, что если трейдер не торгует то не получает убытков. А если не получает убытков - то это лучший трейдер !?
Их не надо устранять. Они должны быть. Если понимать суть своей стратегии.
Оригинальный подход...
Если по голове постучать часто, но не сильно, то пусть стучат дальше..., и устранять это не надо...
Убытки - это часть любой стратегии кроме пересиживальщиков.
Вот наблюдаем серию убытков. Вопрос - надо ли было остановить торговлю на первом спаде или на втором ? или не обращать внимания ?
Ответ очень прост. Убытки не должны превышать расчетную просадку. Пусть это будет 20 сделок или 2. Это не важно.
Согласен абсолютно.
Убытки - это часть любой стратегии кроме пересиживальщиков.
Вот наблюдаем серию убытков. Вопрос - надо ли было остановить торговлю на первом спаде или на втором ? или не обращать внимания ?
Ответ очень прост. Убытки не должны превышать расчетную просадку. Пусть это будет 20 сделок или 2. Это не важно.
Ошибочное мнение!
Задача Трейдера не "наблюдать за сериями убытков", а не допускать таких серий, если , конечно, Трейдер разбирается в своей стратегии...
Ошибочное мнение!
Задача Трейдера не "наблюдать за сериями убытков", а не допускать таких серий, если , конечно, Трейдер разбирается в своей стратегии...
Чтобы их не допускать - нужно не торговать!
Чтобы их не допускать - нужно не торговать!
Да, это один из возможных вариантов...
Но можно еще и разобраться со своей стратегией и устранить ошибки и недостатки в ее конструкции, для исключения длительных серий убытков...
Вариантов всегда несколько!
Да, это один из возможных вариантов...
Но можно еще и разобраться со своей стратегией и устранить ошибки и недостатки в ее конструкции, для исключения длительных серий убытков...
Вариантов всегда несколько!
Разбирайтесь.
Ошибочное мнение!
Задача Трейдера не "наблюдать за сериями убытков"
Я недавно в советника загрузил неправильные настройки. Заметил я это через пару дней, по подозрительно отсутствующей активности. Правильных настроек не было, шла оптимизация. А на счету открытой висела убыточная позиция.
Знаешь что я сделал?
Ничего.
Даже закрывать не стал. Так как после закрытия руками, не факт, что тренд не развернётся, и закрытие не принесёт больший убыток, чем оставленная без контроля позиция.
p.s. в опросе выбрал первый вариант.
Разбирайтесь.
Разбираться нужно тому, кто хвалится своими сериями убытков...
Хотя это Ваши проблемы...