Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 4

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Если есть такая серия, то "трейдер" не умеет торговать, все просто
 
Vladimir Baskakov:
Если есть такая серия, то "трейдер" не умеет торговать, все просто

Не все так просто, как кажется на первый взгляд...

На этом форуме "умение торговать" для Трейдера заключается в разработке прибыльного советника...

КАЧЕСТВО советника заключается не только в прибыли, но и в ОТСУТСТВИИ этих самых СЕРИЙ с минусами.

Но это задача достаточная сложная для ее решения, так как рынок периодически меняет свои ритмы, и советник может не справляться с этими резкими изменениями...

 
Vladimir Baskakov:
Если есть такая серия, то "трейдер" не умеет торговать, все просто

Ну вот где вы такие умники беретесь ? По вашему получается, что если трейдер не торгует то не получает убытков. А если не получает убытков - то это лучший трейдер !? 

 
Алексей Тарабанов:

Их не надо устранять. Они должны быть. Если понимать суть своей стратегии. 

Согласен абсолютно.
Serqey Nikitin:

Оригинальный подход...

Если по голове постучать часто, но не сильно, то пусть стучат дальше..., и устранять это не надо...

Убытки - это часть любой стратегии кроме пересиживальщиков. 

Вот  наблюдаем серию убытков. Вопрос - надо ли было остановить торговлю на первом спаде или на втором ? или не обращать внимания ? 
Ответ очень прост. Убытки не должны превышать расчетную просадку. Пусть это будет 20 сделок или 2. Это не важно. 

 
Dmitiry Ananiev:
Согласен абсолютно.

Убытки - это часть любой стратегии кроме пересиживальщиков. 

Вот  наблюдаем серию убытков. Вопрос - надо ли было остановить торговлю на первом спаде или на втором ? или не обращать внимания ? 
Ответ очень прост. Убытки не должны превышать расчетную просадку. Пусть это будет 20 сделок или 2. Это не важно. 

Ошибочное мнение!

Задача Трейдера не "наблюдать за сериями убытков", а не допускать таких серий, если , конечно, Трейдер разбирается в своей стратегии...

 
Serqey Nikitin:

Ошибочное мнение!

Задача Трейдера не "наблюдать за сериями убытков", а не допускать таких серий, если , конечно, Трейдер разбирается в своей стратегии...

Чтобы их не допускать - нужно не торговать!

 
Vitaly Muzichenko:

Чтобы их не допускать - нужно не торговать!

Да, это один из возможных вариантов...

Но можно еще и разобраться со своей стратегией и устранить ошибки и недостатки в ее конструкции, для исключения длительных серий убытков...

Вариантов всегда несколько!

 
Serqey Nikitin:

Да, это один из возможных вариантов...

Но можно еще и разобраться со своей стратегией и устранить ошибки и недостатки в ее конструкции, для исключения длительных серий убытков...

Вариантов всегда несколько!

Разбирайтесь. 

 
Serqey Nikitin:

Ошибочное мнение!

Задача Трейдера не "наблюдать за сериями убытков"

Я недавно в советника загрузил неправильные настройки. Заметил я это через пару дней, по подозрительно отсутствующей активности. Правильных настроек не было, шла оптимизация. А на счету открытой висела убыточная позиция.

Знаешь что я сделал?

Ничего.

Даже закрывать не стал. Так как после закрытия руками, не факт, что тренд не развернётся, и закрытие не принесёт больший убыток, чем оставленная без контроля позиция.

p.s. в опросе выбрал первый вариант.

 
Алексей Тарабанов:

Разбирайтесь. 

Разбираться нужно тому, кто хвалится своими сериями убытков...

Хотя это Ваши проблемы...

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