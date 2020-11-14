Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 12
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Скажу только то, что вижу, вернее констатирую:
Пока некоторые работают и зарабатывают на трейдинге, ВЫ тем временем ищите себе учеников, потому что не способны заработать трейдингом!
Не в том месте ищите, на этом ресурсе их нет!
Я думаю Вы ошибаетесь...
Поиск Наставника начинается не сразу... Когда Трейдер решит для себя, что все свои резервы исчерпаны, то начинается процесс осмысления ситуации: уйти с рынка или найти Наставника...
Я думаю Вы ошибаетесь...
Поиск Наставника начинается не сразу... Когда Трейдер решит для себя, что все свои резервы исчерпаны, то начинается процесс осмысления ситуации: уйти с рынка или найти Наставника...
Результат хороший, кроме последнего лебедя. Виталий, а если упростить схему, можно сказать, что система основана на большой вероятности отката от уровня, после большого движения?
Нет, на уровнях открываем, и возле них закрываем, если нет повода для разворота цены.
Все действия желательно проводить возле них, а не между ними, и это аксиома, которую желательно не нарушать.
Сегодня +50пп по фунту, больше ничего не увидел, рынок совсем неживой. Может и выше пойдёт, а может и ниже, но это уже будет видно потом, а пока лучше закрыть то, что уже есть и потом перезайти.
Если что, то уровни работают хоть как-то. Когда у вас много инструментов, то вход можно найти в любое время... А не ждать как Никитин 365*4/22=66 одну(1) сделку в два(2) месяца и ту в тестере :)
Тогда это не полный переворот, по идее функция должна выдавать +1/-1
Фишка в том, что диапазон от -0,5 до 0,5 никак не используется. А значение функции меняется плавно, и большую часть времени находится именно в нём.
Если что, то уровни работают хоть как-то.
Понял, спасибо. По поводу уровней делал разметку на тиковом графике, и есть некоторые наблюдения:
Цена реагирует на круглые уровни (красные линии кратны 250 пятизначным пунктам) и двигается в пределах 1-2 желтых линий (кратно 50 пунктов) с каждой стороны. Несколько раз пересекает красную линию, и когда выходит за пределы 2-3 желтых линий, то значит будет продолжать движение дальше в этом направлении. Наблюдения пока визуальные, без точной статистики.
Фишка в том, что диапазон от -0,5 до 0,5 никак не используется. А значение функции меняется плавно, и большую часть времени находится именно в нём.
Правильно понимаю, что когда сигнал меньше 0.5 по модулю, сделки не открываются?
то начинается процесс осмысления ситуации: уйти с рынка или найти Наставника...
А уйти редко кому удаётся , значит... скоро будет много клиентов.
Сергей, расскажите о своей стратегии. На чём основана, какие используете сигналы, как работаете с прибыльными сделками, убыточными? Интересно.
Правильно понимаю, что когда сигнал меньше 0.5 по модулю, сделки не открываются?
Да.
Да.
Понял, а я подумываю о полной переворотной стратегии, закрываем вверх - открываем вниз.
Поиск Наставника начинается не сразу... Когда Трейдер решит для себя, что все свои резервы исчерпаны, то начинается процесс осмысления ситуации: уйти с рынка или найти Наставника...
А не проще уйти с форы на фондовый рынок. Головной боли меньше, торговля надежней. Даже при неправильном входе с нулевым плечом, все равно позицию можно дождаться и закрыть в ноль, или с небольшой прибылью. Да еще если дивиденды платят, то и их можно получить.
Форекс, по большому счету это казино... Так чисто если кому интересно поразвлекаться. А тратиться на наставника это деньги в пустоту. Уж лучше бабушке на вокзале помочь. И то толку больше.