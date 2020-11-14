Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 12

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Vitaly Muzichenko:

Скажу только то, что вижу, вернее констатирую:

Пока некоторые работают и зарабатывают на трейдинге, ВЫ тем временем ищите себе учеников, потому что не способны заработать трейдингом!

Не в том месте ищите, на этом ресурсе их нет!

Я думаю Вы ошибаетесь...

Поиск Наставника начинается не сразу...  Когда Трейдер решит для себя, что все свои резервы исчерпаны, то начинается процесс осмысления ситуации: уйти с рынка или найти Наставника...

[Удален]  
Serqey Nikitin:

Я думаю Вы ошибаетесь...

Поиск Наставника начинается не сразу...  Когда Трейдер решит для себя, что все свои резервы исчерпаны, то начинается процесс осмысления ситуации: уйти с рынка или найти Наставника...

Идея фикс что ли, достал уже всех со своим наставничеством, мусолит эту тему уже лет пять
 
Aleksei Stepanenko:

Результат хороший, кроме последнего лебедя. Виталий,  а если упростить схему, можно сказать, что система основана на большой вероятности отката от уровня, после большого движения?

Нет, на уровнях открываем, и возле них закрываем, если нет повода для разворота цены.

Все действия желательно проводить возле них, а не между ними, и это аксиома, которую желательно не нарушать.

Сегодня +50пп по фунту, больше ничего не увидел, рынок совсем неживой. Может и выше пойдёт, а может и ниже, но это уже будет видно потом, а пока лучше закрыть то, что уже есть и потом перезайти.

Если что, то уровни работают хоть как-то. Когда у вас много инструментов, то вход можно найти в любое время... А не ждать как Никитин 365*4/22=66  одну(1) сделку в два(2) месяца и ту в тестере :)


 
Aleksei Stepanenko:

Тогда это не полный переворот, по идее функция должна выдавать +1/-1  

Фишка в том, что диапазон от -0,5 до 0,5 никак не используется. А значение функции меняется плавно, и большую часть времени находится именно в нём.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Если что, то уровни работают хоть как-то. 

Понял, спасибо. По поводу уровней делал разметку на тиковом графике, и есть некоторые наблюдения:

Цена реагирует на круглые уровни (красные линии кратны 250 пятизначным пунктам) и двигается в пределах 1-2 желтых линий (кратно 50 пунктов) с каждой стороны. Несколько раз пересекает красную линию, и когда выходит за пределы 2-3 желтых линий, то значит будет продолжать движение дальше в этом направлении. Наблюдения пока визуальные, без точной статистики.

[Удален]  
Igor_Gagarin:

Фишка в том, что диапазон от -0,5 до 0,5 никак не используется. А значение функции меняется плавно, и большую часть времени находится именно в нём.

Правильно понимаю, что когда сигнал меньше 0.5 по модулю, сделки не открываются?

[Удален]  
Serqey Nikitin:

то начинается процесс осмысления ситуации: уйти с рынка или найти Наставника...

А уйти редко кому удаётся , значит... скоро будет много клиентов. 

Сергей, расскажите о своей стратегии. На чём основана, какие используете сигналы, как работаете с прибыльными сделками, убыточными? Интересно.

 
Aleksei Stepanenko:

Правильно понимаю, что когда сигнал меньше 0.5 по модулю, сделки не открываются?

Да.

[Удален]  
Igor_Gagarin:

Да.

Понял, а я подумываю о полной переворотной стратегии, закрываем вверх - открываем вниз.

 
Serqey Nikitin:

Поиск Наставника начинается не сразу...  Когда Трейдер решит для себя, что все свои резервы исчерпаны, то начинается процесс осмысления ситуации: уйти с рынка или найти Наставника...

А не проще уйти с форы на фондовый рынок. Головной боли меньше, торговля надежней. Даже при неправильном входе с нулевым плечом, все равно позицию можно дождаться и закрыть в ноль, или с небольшой прибылью. Да еще если дивиденды платят, то и их можно получить.
Форекс, по большому счету это казино... Так чисто если кому интересно поразвлекаться. А тратиться на наставника это деньги в пустоту. Уж лучше бабушке на вокзале помочь. И то толку больше.

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