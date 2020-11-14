Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 14
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Ну это Вы уже тёртый калач и не станете увеличивать лот при большем плече, а другие видят в увеличенном плече возможность дополнительного заработка. Вспомните себя вначале пути. Это психология.
А я стану. :))) Это арихметика и здравый смысл :))) Зачем рисковать своими деньгами, если можно чужими. Но уметь это делать, конечно надо.
А я стану. :))) Это арихметика и здравый смысл :))) Зачем рисковать своими деньгами, если можно чужими. Но уметь это делать, конечно надо.
Wizard2018:
А насчет, что на фондовом рынке - легче, закономерностей больше, графики как то иначе ходЮть и т. д. это иллюзия :)))
Все ровно тоже самое- но есть жирный минус, отсутствие нормального плеча и действительно "своих" денег для торговли в разы-десятки больше надо.
Хотя конечно вложения для торговли нужны большие, чем торговать на кухнях с плечом.
Но теперь у фонды остались одни минусы, при отсутсвии хоть каких то существенных плюсов.
Про "диведенты" даже не смешно.
Хорошо помню свою первую торговлю. Смотрю на график и понимаю, что курс евро уже слишком высок. Продал. Цена против меня, ну думаю, меня так не возьмёшь - ещё продал. Цена вверх - быть такого не может, это слишком высоко - ещё продал. Потом, чувствую всё тает на глазах, дядя Коля тук-тук, побежал докладывать деньги. Еще раз дядя Коля - ещё деньги. На третий раз уже полная дизориентация, не стал ничего докладывать: Стопаут на шпильке. И я долго в течение полугода с изумлением смотрел на почти безоткатное падение еврика. Вот так я использовал большие плечи, любезно предоставленные одним ДЦ.
Сейчас понимаю, что перебрал. Но понимаю, то сейчас, а потерял то тогда. Вот такие дела.
Хорошо помню свою первую торговлю. Смотрю на график и понимаю, что курс евро уже слишком высок. Продал. Цена против меня, ну думаю, меня так не возьмёшь - ещё продал. Цена вверх - быть такого не может, это слишком высоко - ещё продал. Потом, чувствую всё тает на глазах, дядя Коля тук-тук, побежал докладывать деньги. Еще раз дядя Коля - ещё деньги. На третий раз уже полная дизориентация, не стал ничего докладывать: Стопаут на шпильке. И я долго в течение полугода с изумлением смотрел на почти безоткатное падение еврика. Вот так я использовал большие плечи, любезно предоставленные одним ДЦ.
Сейчас понимаю, что перебрал. Но понимаю, то сейчас, а потерял то тогда. Вот такие дела.
Конечно математической связи нет, но психологическая есть. Человек сам всё сделает неправильно, по незнанию, и при большом желании заработать, или хотя бы не потерять. Если бы я купил лот без кредита вообще, то спокойно пересидел эту шпильку без докладываний.
зачем мучить себя в сфере, где ничего не понимаешь
Так это ж было давно, в 14 веке. Это речь зашла о различиях биржи и Форекс, вот я и болтаю-греюсь .
Вообще-то, Вы правы, Владимир, поменьше трепаться надо, пойду полезное что-нибудь сделаю, жене помогу.