Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 14

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Aleksei Stepanenko:
Ну это Вы уже тёртый калач и не станете увеличивать лот при большем плече, а другие видят в увеличенном плече возможность дополнительного заработка. Вспомните себя вначале пути. Это психология.

А я стану. :)))   Это арихметика и здравый смысл :)))  Зачем рисковать своими деньгами, если можно чужими. Но уметь это делать, конечно надо.

[Удален]  
Wizard2018:

А я стану. :)))   Это арихметика и здравый смысл :)))  Зачем рисковать своими деньгами, если можно чужими. Но уметь это делать, конечно надо.

Никакими чужими деньгами тебе не дадут рисковать, там не дураки сидят. Для обычных людей придумали мини лоты и плечо, чтобы снизить залог. Это и позволяет со 100 долларами торговать. Причем не выходя на форекс, естественно. Никто такие копейки отправлять не будет. 
 

Wizard2018:

А насчет, что на фондовом рынке - легче, закономерностей больше, графики как то иначе ходЮть и т. д.  это иллюзия :)))   

Если не торговать на кратко-сроке, то графики реально более предсказуемые. Всегда можно найти надежные акции в большой, или не очень яме чтоб закупиться. И дождаться их роста чтоб получить свою прибыль. Но это торговля на средне и долго сроках в основном
Wizard2018:

Все ровно тоже самое- но есть жирный минус, отсутствие нормального плеча и действительно "своих" денег  для торговли в разы-десятки больше надо. 

Плечо как таковое первый показатель кухни. Как уже было сказано, ни кто копейки выводить на биржу не станет, да еще и предоставлять свои деньги в без залоговый, без процентный кредит (чем по сути и является плечо). Просто есть более менее честные кухни, а есть чисто выкачка денег. Да на бирже торговля без плеча, но в этом и свой плюс. Все что куплено, оформлено на покупателя. И ни какого свопа пожирающего деньги.
Хотя конечно вложения для торговли нужны большие, чем торговать на кухнях с плечом.
Wizard2018:

Но теперь у фонды остались одни минусы, при отсутсвии хоть каких то существенных плюсов.

Бла-бла-бла, без конкретики. Тут как говориться, каждому свое. Я например вижу в основном плюсы. Просто нужно правильно анализировать активы, и не брать мусор.
Wizard2018:

Про "диведенты" даже не смешно.   

Пассивный доход ни кому ни когда не мешал. К примеру я зацепил дивидендов ~5% на общие вложения в мой портфель. И это еще не конец года, вроде какая-то мелочь еще может упасть.
[Удален]  

Хорошо помню свою первую торговлю. Смотрю на график и понимаю, что курс евро уже слишком высок. Продал. Цена против меня, ну думаю, меня так не возьмёшь - ещё продал. Цена вверх - быть такого не может, это слишком высоко - ещё продал. Потом, чувствую всё тает на глазах, дядя Коля тук-тук, побежал докладывать деньги. Еще раз дядя Коля - ещё деньги. На третий раз уже полная дизориентация, не стал ничего докладывать: Стопаут на шпильке. И я долго в течение полугода с изумлением смотрел на почти безоткатное падение еврика. Вот так я использовал большие плечи, любезно предоставленные одним ДЦ.

Сейчас понимаю, что перебрал. Но понимаю, то сейчас, а потерял то тогда. Вот такие дела.

[Удален]  
Aleksei Stepanenko:

Хорошо помню свою первую торговлю. Смотрю на график и понимаю, что курс евро уже слишком высок. Продал. Цена против меня, ну думаю, меня так не возьмёшь - ещё продал. Цена вверх - быть такого не может, это слишком высоко - ещё продал. Потом, чувствую всё тает на глазах, дядя Коля тук-тук, побежал докладывать деньги. Еще раз дядя Коля - ещё деньги. На третий раз уже полная дизориентация, не стал ничего докладывать: Стопаут на шпильке. И я долго в течение полугода с изумлением смотрел на почти безоткатное падение еврика. Вот так я использовал большие плечи, любезно предоставленные одним ДЦ.

Сейчас понимаю, что перебрал. Но понимаю, то сейчас, а потерял то тогда. Вот такие дела.

Плечо то тут причем? Сбегал , доложил свои, потом ещё раз сбегал, доложил но мало. Плечо с какого бока виновато? Доложил бы 1000 баксов и переждал просадку
[Удален]  
Конечно математической связи нет, но психологическая есть. Человек сам всё сделает неправильно, по незнанию, и при большом желании заработать, или хотя бы не потерять. Если бы я купил лот без кредита вообще, то спокойно пересидел эту шпильку без докладываний.
[Удален]  
Ещё есть суперфишка у ДЦ - бонусы, которые увеличивают депозит, но не участвуют в просадке
[Удален]  
Aleksei Stepanenko:
Конечно математической связи нет, но психологическая есть. Человек сам всё сделает неправильно, по незнанию, и при большом желании заработать, или хотя бы не потерять. Если бы я купил лот без кредита вообще, то спокойно пересидел эту шпильку без докладываний.
Слушай, ну ты же не ребенок, не торгуй , если такой нежный. Работай как все, зачем мучить себя в сфере, где ничего не понимаешь
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
зачем мучить себя в сфере, где ничего не понимаешь

Так это ж было давно, в 14 веке. Это речь зашла о различиях биржи и Форекс, вот я и болтаю-греюсь .

Вообще-то, Вы правы, Владимир, поменьше трепаться надо, пойду полезное что-нибудь сделаю, жене помогу.

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