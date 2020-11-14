Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 8

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Aleksei Stepanenko:

Тогда в Вашем отчёте не хватает графика просадок. По зелёной бороде Эквити будет видно назначение стопа.

И сделок маловато. В статистике репрезентативная выборка от 1000, ну со скидкой хотя бы 500

Я согласен с Вами только в одном: ВСЕМ - не угодишь!

Но фокус в том, что МНЕ этого хватает, а на остальных - мне фиолетово...

 
Serqey Nikitin:

Я согласен с Вами только в одном: ВСЕМ - не угодишь!

Но фокус в том, что МНЕ этого хватает, а на остальных - мне фиолетово...

А где открыли магазин, чтобы тратить деньги заработанные в тестере?

У меня тоже есть некоторая тестерная прибыль, а как истратить - не знаю


 
Vitaly Muzichenko:


Он не торгует, торговля не пошла, поэтому решил заняться обучением.


Вот так и Ваша торговля!  Что ни предсказание, то мимо...   Плохой из Вас получился экстрасенс...

[Удален]  
Serqey Nikitin:

Но фокус в том, что МНЕ этого хватает,

Неа, когда я получаю хороший отчёт из малого количества сделок в течение нескольких лет, я так же не уверен в надёжности системы, как если бы получил это количество за месяц. У Вас хорошее начало, но нужно больше сделок для подтверждения.

 

Заметили закономерность?

Я выкладываю полный отчет с тестера, а ВСЕ остальные - одни картинки...

Где взял, кто автор, где сам отчет - все покрыто мраком...

 
Aleksei Stepanenko:

Неа, когда я получаю хороший отчёт из малого количества сделок в течение нескольких лет, я так же не уверен в надёжности системы, как если бы получил это количество сделок за месяц. У Вас хорошее начало, но нужно больше сделок для подтверждения.

У нас разные подходы к строительству стратегий...

Для Вас главное  - кол-во сделок, а я разрабатываю ТЕОРИЮ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ...  И никаких сомнений!

[Удален]  
Ладно, хорошо, согласен. Все люди разные, и это прекрасно!
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

У меня тоже есть некоторая тестерная прибыль

Красиво.

 
Aleksei Stepanenko:

Красиво.

Не лучше, чем у Никитина.

Разница только в том, что Я торгую, а он ищет дурачков к себе в ученики, ну и попутно на форумах тешит своё ЧСВ

 
Aleksei Stepanenko:

Тогда в Вашем отчёте не хватает графика просадок. По зелёной бороде Эквити будет видно назначение стопа.

И сделок маловато. В статистике репрезентативная выборка от 1000, ну со скидкой хотя бы 500

Просадка достигала 51%. 66 сделок с целью 20-100 пунктов за цельных 3(!) года, маловато будет. 

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