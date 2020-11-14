Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 8
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Тогда в Вашем отчёте не хватает графика просадок. По зелёной бороде Эквити будет видно назначение стопа.
И сделок маловато. В статистике репрезентативная выборка от 1000, ну со скидкой хотя бы 500
Я согласен с Вами только в одном: ВСЕМ - не угодишь!
Но фокус в том, что МНЕ этого хватает, а на остальных - мне фиолетово...
Я согласен с Вами только в одном: ВСЕМ - не угодишь!
Но фокус в том, что МНЕ этого хватает, а на остальных - мне фиолетово...
А где открыли магазин, чтобы тратить деньги заработанные в тестере?
У меня тоже есть некоторая тестерная прибыль, а как истратить - не знаю
Он не торгует, торговля не пошла, поэтому решил заняться обучением.
Вот так и Ваша торговля! Что ни предсказание, то мимо... Плохой из Вас получился экстрасенс...
Но фокус в том, что МНЕ этого хватает,
Неа, когда я получаю хороший отчёт из малого количества сделок в течение нескольких лет, я так же не уверен в надёжности системы, как если бы получил это количество за месяц. У Вас хорошее начало, но нужно больше сделок для подтверждения.
Заметили закономерность?
Я выкладываю полный отчет с тестера, а ВСЕ остальные - одни картинки...
Где взял, кто автор, где сам отчет - все покрыто мраком...
Неа, когда я получаю хороший отчёт из малого количества сделок в течение нескольких лет, я так же не уверен в надёжности системы, как если бы получил это количество сделок за месяц. У Вас хорошее начало, но нужно больше сделок для подтверждения.
У нас разные подходы к строительству стратегий...
Для Вас главное - кол-во сделок, а я разрабатываю ТЕОРИЮ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ... И никаких сомнений!
У меня тоже есть некоторая тестерная прибыль
Красиво.
Красиво.
Не лучше, чем у Никитина.
Разница только в том, что Я торгую, а он ищет дурачков к себе в ученики, ну и попутно на форумах тешит своё ЧСВ
Тогда в Вашем отчёте не хватает графика просадок. По зелёной бороде Эквити будет видно назначение стопа.
И сделок маловато. В статистике репрезентативная выборка от 1000, ну со скидкой хотя бы 500
Просадка достигала 51%. 66 сделок с целью 20-100 пунктов за цельных 3(!) года, маловато будет.