Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 7

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Vladimir Baskakov:
Отчёта нет
Пост №45 - приложение с зип-файлом...
 
Konstantin Nikitin:
Вот вы завелись. Хочет человек показывает сигнал, нет так это то-же его право. 

Тогда в чем смысл ветки?

Утверждение "Если трейдер получил серию убыточных сделок, то он дурак и не понимает свою стратегию" - бездоказательно.

Автору описали стратегии, которые основаны на сериях убыточных сделок и редких, но больших прибыльных - он не верит.

Ему показали сигнал со стратегией, где серия убыточных сделок не мешает получать прибыль - не верит.

В ответ выложил отчет с тестера с 2009 до 2013 год с 22 сделками - и что?

[Удален]  
Serqey Nikitin:
Пост №45 - приложение с зип-файлом...

Сергей, а как быть с убыточными сделками? Закрывать или ждать? Я так понял, Вы ждёте перехода позиции из убыточной в прибыльную при помощи длинного стопа?


 
denis.eremin:

Тогда в чем смысл ветки?

Утверждение "Если трейдер получил серию убыточных сделок, то он дурак и не понимает свою стратегию" - бездоказательно.


Еще раз повторю:

1. серия убытков - первый признак неполадок в стратегии...

2. от серий убытков нужно избавляться

3. свою стратегию Трейдер ОБЯЗАН знать досконально

4. если п.3 работает, то исправление стратегии - задача простая

 
Serqey Nikitin:

Почему нет смысла обсуждать трех-месячную стратегию?...

По некоторым парам генеральный тренд показан на периоде 1,5 - 2 года в одну сторону.  Это , например, евродоллар,  или золото_доллар, или другие...

В этом случае, можно безрисково открываться ТОЛЬКО в одну сторону, и будешь всегда в шоколаде...

А уж три месяца в этом случае можно торговать вообще без риска... Поэтому, мелкие периоды отчетов вообще можно не принимать во внимание, как не объективные...

К тому же стратегия за два года обязательно нарвется на пару форс-мажоров, и от того как стратегия пройдет это испытание, будет понятна НАДЕЖНОСТЬ стратегии.

Лучше и не скажешь, это с нашего форума


 
Aleksei Stepanenko:

Сергей, а как быть с убыточными сделками? Закрывать или ждать? Я так понял Вы ждёте перехода позиции из убыточной в прибыльную при помощи длинного стопа?


Вы, очевидно, знаете, что такое ПИРАМИДИНГ....

Пирамидинг - это увеличение объема позиции, но ТОЛЬКО в том случае, если позиция в плюсе.


Закрытие позиции - по алгоритму ( разворот индикаторов ) - в советнике 4 варианта закрытия позиции

Стоп - страховочный, на случай форс-мажора

Перенос в безубыточность возможен, если позиция имеет запас по прибыли


Убыточная сделка закроется по одному из вариантов алгоритма или по стопу...

Открытие позиции - ТОЛЬКО по тренду ( откаты пропускаются )

[Удален]  

Тогда в Вашем отчёте не хватает графика просадок. По зелёной бороде Эквити будет видно назначение стопа.

И сделок маловато. В статистике репрезентативная выборка от 1000, ну со скидкой хотя бы 500

 
Vitaly Muzichenko:

Лучше и не скажешь, это с нашего форума


А по мне, так оторвано от жизни...

Вот скажите, что делать трейдеру, если на его реальных счетах работают ТОЛЬКО роботы?...

Естественно , проверять НОВЫЕ ИДЕИ, и , конечно же, их тестировать...

 
Aleksei Stepanenko:

при помощи длинного стопа?


Предпологаю, тут отсутствие стопа как такового. И подбор параметров советника на истории, чтоб все просадки получилось переждать.
 
Igor_Gagarin:
Предпологаю, тут отсутствие стопа как такового. И подбор параметров советника на истории, чтоб все просадки получилось переждать.

Именно.

Он не торгует, торговля не пошла, поэтому решил заняться обучением.

Учеников ищет по многим форумам, создавая подобные темы.

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