Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 7
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Вот вы завелись. Хочет человек показывает сигнал, нет так это то-же его право.
Тогда в чем смысл ветки?
Утверждение "Если трейдер получил серию убыточных сделок, то он дурак и не понимает свою стратегию" - бездоказательно.
Автору описали стратегии, которые основаны на сериях убыточных сделок и редких, но больших прибыльных - он не верит.
Ему показали сигнал со стратегией, где серия убыточных сделок не мешает получать прибыль - не верит.
В ответ выложил отчет с тестера с 2009 до 2013 год с 22 сделками - и что?
Пост №45 - приложение с зип-файлом...
Сергей, а как быть с убыточными сделками? Закрывать или ждать? Я так понял, Вы ждёте перехода позиции из убыточной в прибыльную при помощи длинного стопа?
Тогда в чем смысл ветки?
Утверждение "Если трейдер получил серию убыточных сделок, то он дурак и не понимает свою стратегию" - бездоказательно.
Еще раз повторю:
1. серия убытков - первый признак неполадок в стратегии...
2. от серий убытков нужно избавляться
3. свою стратегию Трейдер ОБЯЗАН знать досконально
4. если п.3 работает, то исправление стратегии - задача простая
Почему нет смысла обсуждать трех-месячную стратегию?...
По некоторым парам генеральный тренд показан на периоде 1,5 - 2 года в одну сторону. Это , например, евродоллар, или золото_доллар, или другие...
В этом случае, можно безрисково открываться ТОЛЬКО в одну сторону, и будешь всегда в шоколаде...
А уж три месяца в этом случае можно торговать вообще без риска... Поэтому, мелкие периоды отчетов вообще можно не принимать во внимание, как не объективные...
К тому же стратегия за два года обязательно нарвется на пару форс-мажоров, и от того как стратегия пройдет это испытание, будет понятна НАДЕЖНОСТЬ стратегии.
Лучше и не скажешь, это с нашего форума
Сергей, а как быть с убыточными сделками? Закрывать или ждать? Я так понял Вы ждёте перехода позиции из убыточной в прибыльную при помощи длинного стопа?
Вы, очевидно, знаете, что такое ПИРАМИДИНГ....
Пирамидинг - это увеличение объема позиции, но ТОЛЬКО в том случае, если позиция в плюсе.
Закрытие позиции - по алгоритму ( разворот индикаторов ) - в советнике 4 варианта закрытия позиции
Стоп - страховочный, на случай форс-мажора
Перенос в безубыточность возможен, если позиция имеет запас по прибыли
Убыточная сделка закроется по одному из вариантов алгоритма или по стопу...
Открытие позиции - ТОЛЬКО по тренду ( откаты пропускаются )
Тогда в Вашем отчёте не хватает графика просадок. По зелёной бороде Эквити будет видно назначение стопа.
И сделок маловато. В статистике репрезентативная выборка от 1000, ну со скидкой хотя бы 500
Лучше и не скажешь, это с нашего форума
А по мне, так оторвано от жизни...
Вот скажите, что делать трейдеру, если на его реальных счетах работают ТОЛЬКО роботы?...
Естественно , проверять НОВЫЕ ИДЕИ, и , конечно же, их тестировать...
при помощи длинного стопа?
Предпологаю, тут отсутствие стопа как такового. И подбор параметров советника на истории, чтоб все просадки получилось переждать.
Именно.
Он не торгует, торговля не пошла, поэтому решил заняться обучением.
Учеников ищет по многим форумам, создавая подобные темы.