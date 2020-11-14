Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 13
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А не проще уйти с форы на фондовый рынок.
Наверное, ситуация выглядит так: Форекс - надежда людей с небольшими суммами заработать с чужим плечом большие деньги. Несбыточная в общем случае
Наверное, ситуация выглядит так: Форекс - надежда людей с небольшими суммами заработать с чужим плечом большие деньги. Несбыточная в общем случае
Наверное, ситуация выглядит так: Форекс - надежда людей с небольшими суммами заработать с чужим плечом большие деньги. Несбыточная в общем случае
Это получается что в таком духеА она падла все не приходит, и не приходит )))
плечо лишь снимает нагрузку уменьшая залоговые средства
Ну да, и ускоряет движение Эквити на каждом пункте. Перебор суммарного лота позиций - одна из частых причин слива. Купил чуть больше, чем мог купить на свои, и зачерпнул дна...
Ну да, и ускоряет движение Эквити на каждом пункте. Перебор суммарного лота позиций - одна из частых причин слива. Купил чуть больше, чем мог купить на свои, и зачерпнул дна...
А не проще уйти с форы на фондовый рынок. Головной боли меньше, торговля надежней.
Я с фонды наоборот намереваюсь уходить (на крипту).
Утром рынок открылся, цена на пару процентов сместилась и это половина движения за день, а то и больше. И так 5 дней в неделю.
Хоть советник на это рассчитан, но на это не рассчитан я.
Я с фонды наоборот намереваюсь уходить (на крипту).
Утром рынок открылся, цена на пару процентов сместилась и это половина движения за день, а то и больше. И так 5 дней в неделю.
Хоть советник на это рассчитан, но на это не рассчитан я.
Так будет всегда?
Так будет всегда?
Гепы? Пока круглосуточную торговлю не организуют.
У вас каша в голове, изучите матчасть
Алексей все правильно написал.
P.S.
А насчет, что на фондовом рынке - легче, закономерностей больше, графики как то иначе ходЮть и т. д. это иллюзия :))) Все ровно тоже самое- но есть жирный минус, отсутствие нормального плеча и действительно "своих" денег для торговли в разы-десятки больше надо. Раньше еще брокера вменяемого на Форексе было не найти. Но теперь у фонды остались одни минусы, при отсутсвии хоть каких то существенных плюсов. (Про "диведенты" даже не смешно. Раскажите еще про участие в управлении компанией, акции которой вы купили :)))))