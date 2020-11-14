Если Трейдер получил СЕРИЮ минусовых сделок, то он... - страница 13

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Konstantin Nikitin:

А не проще уйти с форы на фондовый рынок.

Наверное, ситуация выглядит так: Форекс - надежда людей с небольшими суммами заработать с чужим плечом большие деньги. Несбыточная в общем случае    

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Aleksei Stepanenko:

Наверное, ситуация выглядит так: Форекс - надежда людей с небольшими суммами заработать с чужим плечом большие деньги. Несбыточная в общем случае    

Причем тут чужое плечо, торгуешь на свои, плечо лишь снимает нагрузку уменьшая залоговые средства
 
Aleksei Stepanenko:

Наверное, ситуация выглядит так: Форекс - надежда людей с небольшими суммами заработать с чужим плечом большие деньги. Несбыточная в общем случае    

Это получается что в таком духе

А она падла все не приходит, и не приходит )))
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Vladimir Baskakov:
плечо лишь снимает нагрузку уменьшая залоговые средства

Ну да, и ускоряет движение Эквити на каждом пункте. Перебор суммарного лота позиций - одна из частых причин слива. Купил чуть больше, чем мог купить на свои, и зачерпнул дна... 

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Aleksei Stepanenko:

Ну да, и ускоряет движение Эквити на каждом пункте. Перебор суммарного лота позиций - одна из частых причин слива. Купил чуть больше, чем мог купить на свои, и зачерпнул дна... 

У вас каша в голове, изучите матчасть
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Ну это Вы уже тёртый калач и не станете увеличивать лот при большем плече, а другие видят в увеличенном плече возможность дополнительного заработка. Вспомните себя вначале пути. Это психология.
 
Konstantin Nikitin:

А не проще уйти с форы на фондовый рынок. Головной боли меньше, торговля надежней.

Я с фонды наоборот намереваюсь уходить (на крипту).

Утром рынок открылся, цена на пару процентов сместилась и это половина движения за день, а то и больше. И так 5 дней в неделю.

Хоть советник на это рассчитан, но на это не рассчитан я.

 
Igor_Gagarin:

Я с фонды наоборот намереваюсь уходить (на крипту).

Утром рынок открылся, цена на пару процентов сместилась и это половина движения за день, а то и больше. И так 5 дней в неделю.

Хоть советник на это рассчитан, но на это не рассчитан я.

Так будет всегда? 

 
Алексей Тарабанов:

Так будет всегда? 

Гепы? Пока круглосуточную торговлю не организуют.

 
Vladimir Baskakov:
У вас каша в голове, изучите матчасть

Алексей все правильно написал.  

P.S.

А насчет, что на фондовом рынке - легче, закономерностей больше, графики как то иначе ходЮть и т. д.  это иллюзия :)))  Все ровно тоже самое- но есть жирный минус, отсутствие нормального плеча и действительно "своих" денег  для торговли в разы-десятки больше надо.   Раньше еще брокера вменяемого на Форексе было не найти.   Но теперь у фонды остались одни минусы, при отсутсвии хоть каких то существенных плюсов. (Про "диведенты" даже не смешно. Раскажите еще про участие в управлении компанией, акции которой вы купили :)))))     

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