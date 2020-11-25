Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 36
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+1. На истории в 2663 профилировщик не работает.
Почти каждая бета - правки профилировщика. Поэтому только свежие беты имеет смысл использовать для профилирования.
Ошибка дебага.
По-моему на константных объявлениях никогда не работала точка останова.
Бывает символы без свойств.
Вуаля появились через 15 мин при закрытом на субботу рынке.
Некоторые функции пишут ошибки.
Давно уже мешает, что в редакторе в списке функций (Alt-M) не видны те, что обёрнуты "#ifdef <NAME> / #endif". Не зависимо, определён ли <NAME>.
У меня многие функции обёрнуты, и не для того, чтобы не занимали места в байт-коде (знаю, что они отбрасываются, если не используются), а чтобы не создавали ошибки при компиляции.
Исходники большие. Проекты и так разбиты на множество заголовков, далее дробить тоже неэффективно и неудобно.
Считаете, неактуально?
К редактору и так много претензий. Если настраивается вызов внешних компиляторов (в т.ч. Clang/LLVM), что мешает добавить вызов внешнего стилизатора того же разработчика? Что мешает добавить фолдинг кода, несмотря на многочисленные и давние просьбы?
build 2670
Стандартный EA "MACD Sample". Отладка (F5). Ставлю точку останова в теле OnTick() - строка #440. Тики в Обзор рынка поступают, робот висит на графике, а в OnTick() ничего не прилетает...
build 2670
Стандартный EA "MACD Sample". Отладка (F5). Ставлю точку останова в теле OnTick() - строка #440. Тики в Обзор рынка поступают, робот висит на графике, а в OnTick() ничего не прилетает...
Номер строки у всех разный - покажите скриншот куда ставите точку останова.И укажите точный путь откуда берете советник.
Номер строки у всех разный - покажите скриншот куда ставите точку останова.
Вы это серьёзно? Специально взял стандартный EA "MACD Sample" причёсанный...
***
Вы это серьёзно? Специально взял стандартный EA "MACD Sample" причёсанный...
В терминале на выбор есть несколько стилей:
и в зависимости от стиля номер строки очень и очень разный.
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