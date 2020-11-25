Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 39
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Я должен был написать это за 10 минут !!!
Затем:
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода
fxsaber, 2020.11.10 22:35
К слову сказать, документация говорит, что это энум, а не бул.
P.S. Я так и не нашёл, как отключить (в смысле программно) значки входа-выхода сделок и соединяющие их линии. Да и сам график типа свечей тоже. Не считая CHART_SHOW, но тогда и коммент советника пропадает. Приведённый в цитируемом посте костыль работает, конечно, но это всё же не официальный документированный способ.
Version 2650 - Error with MT5 Fib Retracement Tool
when placing Fibonacci on weekly or monthly charts and then changing the timeframe, the levels are not displayed on the M1 chart - the All timeframes value is set for visualization.
Version 2650 - Bug with MT5 Fib Retracement Tool
when placing a Fib on the Weekly or Monthly charts and then changing timeframe the levels do not display on the M1 chart - visualization is set to All Timeframes.
Версия 2650 - Ошибка с MT5 Fib Retracement Tool при размещении Фибоначчи на недельных или месячных графиках с последующим изменением таймфрейма, уровни не отображаются на графике M1 - визуализация установлена на «Все таймфреймы»
кто-нибудь знает, будет ли это исправлено?
Версия 2650 - Ошибка с MT5 Fib Retracement Tool при размещении Фибоначчи на недельных или месячных графиках с последующим изменением таймфрейма, уровни не отображаются на графике M1 - визуализация установлена на «Все таймфреймы»
кто-нибудь знает, будет ли это исправлено?
Как Вы определили, что уровни не отображаются на M1?
Покажите скриншоты, иллюстрирующие проблему
Подскажите пожалуйста , - в последних версиях что то изменилось?
пытаюсь читать разные ТФ - не получается. Что то видимо не знаю.
Подскажите пожалуйста , - в последних версиях что то изменилось?
пытаюсь читать разные ТФ - не получается. Что то видимо не знаю.
У индикатора iMA один буфер, а не два:
У индикатора iMA один буфер, а не два:
спасибо!
вот так пошло
Друзья по увлечению , наблюдаю картину.
Пытаюсь стартовать терминал с ключом /portable
"D:\Открытие Брокер\terminal64.exe" /portable
при этом файлик в папке есть D:\Открытие Брокер\MQL5\Indicators\my\YZ_TEST.MQ5
после старта , в самом мт5 вижу девственно чистый набор индикаторов , индикатора - файла YZ_TEST.MQ5 не нахожу
ощущение что терминал стартует с данными от C:\Users\YuraZ\AppData\Roaming\MetaQuotes\ {ну и тут для конкретного терминала папка }
что может быть не так ?
Друзья по увлечению , наблюдаю картину.
Пытаюсь стартовать терминал с ключом /portable
"D:\Открытие Брокер\terminal64.exe" /portable
при этом файлик в папке есть D:\Открытие Брокер\MQL5\Indicators\my\YZ_TEST.MQ5
после старта , в самом мт5 вижу девственно чистый набор индикаторов , индикатора - файла YZ_TEST.MQ5 не нахожу
ощущение что терминал стартует с данными от C:\Users\YuraZ\AppData\Roaming\MetaQuotes\ {ну и тут для конкретного терминала папка }
что может быть не так ?
Попадаю именно в D:\Открытие Брокер
Делаю эксперимент
1 - придавил кнопку открыть каталог данных ( попал туда куда надо - D:\Открытие Брокер)
2-вышел из терминала
3-положил в каталог D:\Открытие Брокер\MQL5\Indicators\my\TEST2.MQ5
Содержимое TEST2 , болванка сгенерированного пользовательского индикатора
4 Стартую "D:\Открытие Брокер\terminal64.exe" /portable и наблюдаю чудо! Индикатор TEST2 в окружении ЕСТЬ.
может действие по открытию каталога данных - помогло метатрейдеру понять где искать теперь каталог D:\Открытие Брокер\MQL5 ?
MT5 видимо не понимал что стартанул с каталога D:\Открытие Брокер с ключом /portable , и что теперь MQL5 нужно искать от корня D:\Открытие Брокер,
а не в C:\Users\YuraZ\AppData\Roaming\MetaQuotes , ощущение было что он искал папку именно тут C:\Users\YuraZ\AppData\Roaming\MetaQuotes .
вопрос закрыт.
Артем , Владимир спасибо, так или иначе помогли
p.s.
И да , кстати MetaEditor оказался более догадливым - он изначально попадал именно в D:\Открытие Брокер\MQL5