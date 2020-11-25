Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 3

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MetaQuotes:

В пятницу 9 октября 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

  1. MetaEditor: Добавлены предустановленные цветовые схемы для окна редактирования кода: светлая (по умолчанию), темная и синяя. Теперь для более комфортной работы в ночное время вам не придется перенастраивать внешний вид редактора вручную.

Что ждали ?  Ждали что будет так:


Что получили? Что то не понятное и не то что просили ...

Уважаемые разработчики, цвета редактора не влияют на его работу. Народ просил возможность изменять полностью цвет всего редактора как это сделано в других программах...

 
Пока не дошли до рескина всего приложения.

Это нетривиально.
 

  Уважаемые разработчики, не могли бы вы добавить несколько опций для панели торговли одним кликом:

  масштабируемость, перемещение по окну, выбор постоянного цвета, отключение котировок, кнопки быстрой торговли переместить с окна графика на панель инструментов?

 
...Обновление будет доступно через систему Live Update.

По какой причине может быть доступна только 2636 даже при подключении к MQ?

 
dr.mr.mom:

По какой причине может быть доступна только 2636 даже при подключении к MQ?

Релиз будет только вечером.

Это анонс.

 

Догадайтесь, почему строка #21 без номера? А потому что там закладка :-)) Сломали символы закладок... Зато исправили брейкпоинты.


 

Да уж… Не знаю как будет в 2650 но в 2632 и 2636 так накосячили… аж смотреть страшно.

2020.10.09 14:52:50.691 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2636 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.10.09 14:52:50.691 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, AMD FX-4170 Quad-Core Processor, 8 / 11 Gb memory, 115 / 465 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3



Об этой особенности отладки я уже говорил. почему n==m не может быть определено, а n!=m может без проблем.

 
Alexey Viktorov:

Да уж… Не знаю как будет в 2650 но в 2632 и 2636 так накосячили… аж смотреть страшно.



Об этой особенности отладки я уже говорил. почему n==m не может быть определено, а n!=m может без проблем.

У вас кастомная настройках цветов, поэтому мы ее сохранили при вводе цветовых схем.

Выберите дефолтные цветовые схемы или дозаполните/перепроверьте все цвета заново.

 
Denis Kirichenko:

Догадайтесь, почему строка #21 без номера? А потому что там закладка :-)) Сломали символы закладок... Зато исправили брейкпоинты.

Исправлено в 2638.

Попробуйте в новой бете, пожалуйста.

 
Renat Fatkhullin:

У вас кастомная настройках цветов, поэтому мы ее сохранили при вводе цветовых схем.

Выберите дефолтные цветовые схемы или дозаполните/перепроверьте все цвета заново.

Я не о цветах говорил, а о содержании подсказок. И о контроле выражения n==m не может быть оценено, а n!=m пожалуйста.

Извините разобрался. Остался выделенный вопрос.

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