Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 3
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В пятницу 9 октября 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Что ждали ? Ждали что будет так:
Что получили? Что то не понятное и не то что просили ...
Уважаемые разработчики, цвета редактора не влияют на его работу. Народ просил возможность изменять полностью цвет всего редактора как это сделано в других программах...
Уважаемые разработчики, не могли бы вы добавить несколько опций для панели торговли одним кликом:
масштабируемость, перемещение по окну, выбор постоянного цвета, отключение котировок, кнопки быстрой торговли переместить с окна графика на панель инструментов?
По какой причине может быть доступна только 2636 даже при подключении к MQ?
По какой причине может быть доступна только 2636 даже при подключении к MQ?
Релиз будет только вечером.
Это анонс.
Догадайтесь, почему строка #21 без номера? А потому что там закладка :-)) Сломали символы закладок... Зато исправили брейкпоинты.
Да уж… Не знаю как будет в 2650 но в 2632 и 2636 так накосячили… аж смотреть страшно.
Об этой особенности отладки я уже говорил. почему n==m не может быть определено, а n!=m может без проблем.
Да уж… Не знаю как будет в 2650 но в 2632 и 2636 так накосячили… аж смотреть страшно.
Об этой особенности отладки я уже говорил. почему n==m не может быть определено, а n!=m может без проблем.
У вас кастомная настройках цветов, поэтому мы ее сохранили при вводе цветовых схем.
Выберите дефолтные цветовые схемы или дозаполните/перепроверьте все цвета заново.
Догадайтесь, почему строка #21 без номера? А потому что там закладка :-)) Сломали символы закладок... Зато исправили брейкпоинты.
Исправлено в 2638.
Попробуйте в новой бете, пожалуйста.
У вас кастомная настройках цветов, поэтому мы ее сохранили при вводе цветовых схем.
Выберите дефолтные цветовые схемы или дозаполните/перепроверьте все цвета заново.
Я не о цветах говорил, а о содержании подсказок. И о контроле выражения n==m не может быть оценено, а n!=m пожалуйста.
Извините разобрался. Остался выделенный вопрос.