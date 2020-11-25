Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 6
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Прошу менеджеров MQ запланировать в следующих релизах увеличение гибкости в настройках каст.символов, а именно:
1. Создать отдельное текстовое поле "Формула пересчета объемов", в которой дать возможность пользователям ввести формулу точно так же как в поле "Формула синтетического инструмента", и обеспечить пересчет реальных объемов для каст. символа сделок по данной формуле;
2. Создать чек-бокс поле "Копировать T&S", при активации которого МТ5 автоматически транслирует в каст.символ всю T&S брокерского символа, указанного в формуле;
3. Создать числовое поле "Максимальная глубина пересчета (дн)", так что при смене формулы через настройки каст. символа, МТ5 пересчитывает историю на заданное количество дней назад, и при этом не трогает более ранние данные (сейчас более ранние данные вообще стираются, что крайне неудобно);
4. Создать чек-бокс поле "Для торговли", так что если данный чек-бокс установлен, то МТ5 позволяет выполнить команду OrderSend на данный каст. символ, так что МТ5 автоматически ретранслирует ее в команду выполнения торгового приказа по брокерскому символу, указанному в поле "Формула синтетического инструмента" (по первому символу, если в формуле указано несколько символов) - это как минимум, так же по идее нужно ретранслировать команду OrderCalcMargin;
5. Создать программную функцию "CustomSymbolFormulasUpdate"" для программной смены формулы каст инструмента, с возможностью указания как формулы пересчёта цены, так и формулы пересчета объемов, и указания максимальной глубины пересчета после обновления формулы;
Все эти улучшения важны и нужны для создания на стороне пользователей терминала МТ5 полноценных фьючерсных склеек, аналогичных тому что могут создавать брокеры на сервере, но часто этого не делают или делают не для всех фьючерсов или делают криво (без T&S, без указания маржи, с неверными значениями точности и т.д.), что крайне затрудняет проведение тех. анализа.
увеличение гибкости в настройках каст.символов
Возможно ли в Обзоре рынка помечать как-то символы, чарты или ордера которых открыты?
Их и так помечают - у них меню Скрыть неактивно. Или Вам мышью неудобно пользоваться?
Их и так помечают - у них меню Скрыть неактивно. Или Вам мышью неудобно пользоваться?
Когда много символов, только клавиатурой возможно пользоваться, чтобы время было приемлемым.
Навигация - UP/DOWN, удаление - DELETE.
К сожалению, обратное действие клавиатурой не сделать.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2020.09.05 19:58
Как без мышки добавить символ в Обзор рынка?
Обновил и перезагрузил все свои терминалы, в которых у меня крутятся под мониторингом более 40 каст. символов - у меня ни по одному символу нет потерь историчческихз данных. Поэтому это скорее у вас что-то специфичное.
Что же касатеся нехватки настроек для управления каст. символами - совершенно с вами согласен, ранее я даже делал отдельную ветку для обсуждения данной проблемы (ссылка).
у меня исходные котировки перед рассчетами скачиваются. То есть не просто вбита формула.
"погибель" данных требует их снова скачать и перерассчитать. Скачивание данных неприятная процедура - это долго и надо выдерживать темп (чтобы не впасть в бан по объёму или запросам)
Так, "до кучи", если кто фиксирует - была ветка в англ, открытая 29 сентября -
Build 2622 24Sep2020 - Strategy Tester Visualization do not allow move chart backwards
Там три листа в ветке, сильно жаловались.
Так вот - все профиксено!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Сборка 2622 24Sep2020 - Визуализация тестера стратегий не позволяет перемещать график назад
Vi Fra , 2020.10.10 14:45Сейчас исправлено (сборка 2650).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Сборка 2622 24Sep2020 - Визуализация тестера стратегий не позволяет перемещать график назад
KarolDrze , 2020.10.10 16:14Я подтверждаю
текст поиска выделяется серым. (на фото это слово Print) как мне вернуть прежние цвета??? почему я должен портить своё зрение из за какого то работника которому скучно? зачем ломать то что уже хорошо работало?
Прошу прощения - (( мало того что скобки не исправили. так тут ещё новая фича(
текст поиска выделяется серым. (на фото это слово Print) как мне вернуть прежние цвета??? почему я должен портить своё зрение из за какого то работника которому скучно? зачем ломать то что уже хорошо работало?
Не заметил, что ломали... у меня как и прежде работает. Поменяйте в настройках... наверное Ваши сбросились при обновлении МТ5...
Не заметил, что ломали... у меня как и прежде работает. Поменяйте в настройках... наверное Ваши сбросились при обновлении МТ5...
пока ни какие замены не дали результата. фон остаётся прежним