Пожалуйста, дайте ссылку на индикатор (ссылку на CodeBase), который вы использовали.
Подходит ли такой индикатор?Bollinger Bands Cross Arrow 2
Мои советники на основе BB
Есть существующий торговый робот, я добавляю код со ссылкой на торговый счет, но он все равно не работает. Выбрасывает ошибку. Мне нужен кто-то, кто поможет мне в этом. ***
Это открытый форум, а не электронная доска объявлений.
Что вам нужно сделать: прикрепить ваш открытый MQL5-код (с помощью кнопки ) и описать вашу ошибку более подробно.
Здравствуйте, напишите пожалуйста советник для MT5,
который выставляет ордер на продажу, когда текущая тиковая цена (бид) больше последней тиковой цены (бид).
с тейк профитом и стоп лоссом.
Большое спасибо.
Добрый день. Можно написать советника, который бы при настраиваемой просадке отключал автоторговлю в терминале MT4 для всех торгуемых пар? Спасибо.
А можно увидеть результаты торговли?