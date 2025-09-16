Напишу советник бесплатно - страница 170

Новый комментарий
 
Dac coyr # :

Это всего лишь один индикатор, но ордер на продажу будет исполнен, когда цена пересечет верхнюю полосу Боллинджера, если текущая цена соответствует самой высокой цене текущего/нового бара.

Это означает, что ордер на продажу будет открываться для каждой новой более высокой цены выше верхней полосы Боллинджера.

Пожалуйста, дайте ссылку на индикатор (ссылку на CodeBase), который вы использовали.

MQL5 Code Base
MQL5 Code Base
  • www.mql5.com
MQL5 Source Code Library for MetaTrader 5
 
Vladimir Karputov #:

Пожалуйста, дайте ссылку на индикатор (ссылку на CodeBase), который вы использовали.

Он не основан на коде, это обычный индикатор Bollinger Bands на графике и стрелки, которые я использую для обозначения потенциальных ордеров на продажу.
 
Dac coyr # :

Это всего лишь один индикатор, но ордер на продажу будет исполнен, когда цена пересечет верхнюю полосу Боллинджера, если текущая цена соответствует самой высокой цене текущего/нового бара.

Это означает, что ордер на продажу будет открываться для каждой новой более высокой цены выше верхней полосы Боллинджера.

Подходит ли такой индикатор?Bollinger Bands Cross Arrow 2

Мои советники на основе BB

 
Vladimir Karputov #:

Подходит ли такой индикатор?Bollinger Bands Cross Arrow 2

Мои советники, основанные на BB

Нет. Не совсем, потому что этот советник https://www.mql5.com/ru/code/20353 был бы в порядке, но он открывает ордер на покупку / продажу при появлении нового бара, а не на новом тике. если вы можете изменить его, чтобы открыть ордер на продажу выше верхней полосы Боллинджера, если новый тик появляется выше, чем старый тик и выше верхней полосы Боллинджера.
это станет подходящим вариантом, и я буду вам очень признателен. Спасибо.
(Newtick>старый тик и Newtick>верхняя полоса Боллинджера.) = продажа.
Я не знаю, как писать код.
 
Есть существующий торговый робот, добавляю код с привязкой к торговому счету, но всё равно не получается. Выбивает ошибку. Нужен человек который поможет это сделать.***
 
Mikita Starynkou # :
Есть существующий торговый робот, я добавляю код со ссылкой на торговый счет, но он все равно не работает. Выбрасывает ошибку. Мне нужен кто-то, кто поможет мне в этом. ***

Это открытый форум, а не электронная доска объявлений.

Что вам нужно сделать: прикрепить ваш открытый MQL5-код (с помощью кнопки Прикрепить файл) и описать вашу ошибку более подробно.

 
Всем доброго дня. Нужен опытный  программист чтоб написать советник не бесплатно на МТ5. Если есть такие можете писать. И обменяемся личками. Надеюсь на долгосрочную сотрудничество. Можно скайп.https://join.skype.com/invite/bazzjWTcH3RU
 

Здравствуйте, напишите пожалуйста советник для MT5,

который выставляет ордер на продажу, когда текущая тиковая цена (бид) больше последней тиковой цены (бид).

с тейк профитом и стоп лоссом.

Большое спасибо.

 
gorbenko85 #:
Добрый день. Можно написать советника, который бы при настраиваемой просадке отключал автоторговлю в терминале MT4 для всех торгуемых пар? Спасибо.
 
Maksim Sovenko #:

А можно увидеть результаты торговли?

1...163164165166167168169170171172173174175176177...199
Новый комментарий