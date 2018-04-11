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Bollinger Bands N positions v2 - эксперт для MetaTrader 5
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Развитие кода Bollinger Bands N positions.
Советник по индикатору (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала советник закрывает противоположные позиции (подробнее в разделе "Особенности").
Новое в версии 2
- Stop Loss - стоп лосс (значение "0" равносильно отключению параметра);
- Take Profit - тейк профит (значение "0" равносильно отключению параметра);
- Trailing Stop - трейлинг (значение "0" равносильно отключению параметра);
- Trailing Step - шаг трейлинга (если включен параметр "Trailing Stop", то параметр "Trailing Step" НЕЛЬЗЯ ставить в ноль!);
- Max positions - ограничение на количество позиций (минимальное количество "1" позиция).
Особенности
- Работаем на новом баре;
- Ограничений на количество позиций нет;
- Если получаем сигнал BUY - тогда закрываем все позиции SELL;
- Если получаем сигнал SELL - тогда закрываем все позиции BUY;
- Перед каждым открытием проверяем достаточность средств двойным лотом.
Тест с параметрами по-умолчанию, для EURUSD,H1, с 2017.06.06 по 2018.04.10:
Входные параметры
- Trade parameters - торговые параметры:
- Lots - объем открываемой позиции;
- Stop Loss (in pips) - уровень стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - уровень тейк профит;
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- Max positions - максимальное количество одновременно открытых позиций.
- Bollinger Bands parameters - параметры индикатора "Bollinger Bands":
- period of moving average - период для расчета средней линии;
- shift - смещение индикатора по горизонтали;
- number of standard deviations - кол-во стандартных отклонений;
- type of price - тип цены.
- Arrow parameters - параметры визуализации сигналов:
- color of signs Buy;
- color of signs Sell.
Interpolation
Полиномиальная интерполяция.Prevailing_Trend
Индикатор преобладающей тенденции.