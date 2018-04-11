Bollinger Bands N positions v2

Развитие кода Bollinger Bands N positions.

Советник по индикатору (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала советник закрывает противоположные позиции (подробнее в разделе "Особенности").





Новое в версии 2

Stop Loss - стоп лосс (значение "0" равносильно отключению параметра);

- стоп лосс (значение "0" равносильно отключению параметра); Take Profit - тейк профит (значение "0" равносильно отключению параметра);

- тейк профит (значение "0" равносильно отключению параметра); Trailing Stop - трейлинг (значение "0" равносильно отключению параметра);

- трейлинг (значение "0" равносильно отключению параметра); Trailing Step - шаг трейлинга (если включен параметр "Trailing Stop", то параметр "Trailing Step" НЕЛЬЗЯ ставить в ноль!);

- шаг трейлинга (если включен параметр "Trailing Stop", то параметр "Trailing Step" НЕЛЬЗЯ ставить в ноль!); Max positions - ограничение на количество позиций (минимальное количество "1" позиция).





Особенности

Работаем на новом баре;

Ограничений на количество позиций нет;

Если получаем сигнал BUY - тогда закрываем все позиции SELL;

Если получаем сигнал SELL - тогда закрываем все позиции BUY;

Перед каждым открытием проверяем достаточность средств двойным лотом.

Тест с параметрами по-умолчанию, для EURUSD,H1, с 2017.06.06 по 2018.04.10:





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