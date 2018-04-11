CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Bollinger Bands N positions v2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2378
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Развитие кода Bollinger Bands N positions.

Советник по индикатору (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала советник закрывает противоположные позиции (подробнее в разделе "Особенности").


Новое в версии 2

  • Stop Loss - стоп лосс (значение "0" равносильно отключению параметра);
  • Take Profit - тейк профит (значение "0" равносильно отключению параметра);
  • Trailing Stop - трейлинг (значение "0" равносильно отключению параметра);
  • Trailing Step - шаг трейлинга (если включен параметр "Trailing Stop", то параметр "Trailing Step" НЕЛЬЗЯ ставить в ноль!);
  • Max positions - ограничение на количество позиций (минимальное количество "1" позиция).


Особенности

  • Работаем на новом баре;
  • Ограничений на количество позиций нет;
  • Если получаем сигнал BUY - тогда закрываем все позиции SELL;
  • Если получаем сигнал SELL - тогда закрываем все позиции BUY;
  • Перед каждым открытием проверяем достаточность средств двойным лотом.

Тест с параметрами по-умолчанию, для EURUSD,H1, с 2017.06.06 по 2018.04.10:

Bollinger Bands N positions v2


Входные параметры

  • Trade parameters - торговые параметры:
    • Lots - объем открываемой позиции;
    • Stop Loss (in pips) - уровень стоп лосс;
    • Take Profit (in pips) - уровень тейк профит;
    • Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
    • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
    • Max positions - максимальное количество одновременно открытых позиций.
  • Bollinger Bands parameters - параметры индикатора "Bollinger Bands":
    • period of moving average - период для расчета средней линии;
    • shift - смещение индикатора по горизонтали;
    • number of standard deviations - кол-во стандартных отклонений;
    • type of price - тип цены.
  • Arrow parameters - параметры визуализации сигналов:
    • color of signs Buy;
    • color of signs Sell.
Interpolation Interpolation

Полиномиальная интерполяция.

Prevailing_Trend Prevailing_Trend

Индикатор преобладающей тенденции.

HMA HMA

Alan Hull's Moving Average - незапаздывающая скользящая средняя Алана Халла.

ITrendMA ITrendMA

Мгновенная трендовая линия Дж. Элерса.