Напишу советник бесплатно - страница 172
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
как мне функцию написать если сделка открыта то противоположную сделку можно открыть через определенное время .даже если есть на открытие сделки сигнал. а так все это время запрет. очень интересно спасибо.
Проверяете время открытия последней сделки, если оно >= заданного времени то можно открыть. Функцией приведенной ниже можно считать относительно минутных свечей, в итоге шаг времени будет одна минута и не зависит от выходных, перерывов в котировках и прочего.
MT5
MT4
как мне функцию написать если сделка открыта то противоположную сделку можно открыть через определенное время .даже если есть на открытие сделки сигнал. а так все это время запрет. очень интересно спасибо.
Объясню свою позицию почему отсчет времени в техническом плане более корректный по свечам М1 чем по сравнению времени открытия сделки (позиции, ордера):
Советники в большенстве своём используют в расчете индикаторы и неважно "рукописные" или стандартные, которые работают на основании истории, при переходе через выходные дни, праздники (которые влияют не на все торговые инструменты), перерыв между сессиями. В таком случае расчет по времени будет не корректный, а расчет по свечам М1 более правильный.
Объясню свою позицию почему отсчет времени в техническом плане более корректный по свечам М1 чем по сравнению времени открытия сделки (позиции, ордера):
Советники в большенстве своём используют в расчете индикаторы и неважно "рукописные" или стандартные, которые работают на основании истории, при переходе через выходные дни, праздники (которые влияют не на все торговые инструменты), перерыв между сессиями. В таком случае расчет по времени будет не корректный, а расчет по свечам М1 более правильный.
спасибо буду изучать .
Проверяете время открытия последней сделки, если оно >= заданного времени то можно открыть. Функцией приведенной ниже можно считать относительно минутных свечей, в итоге шаг времени будет одна минута и не зависит от выходных, перерывов в котировках и прочего.
MT5
MT4
Вопрос как там в этой функции задать время запрета открытия сделки то, после истечения которого можно открывать будет в обратную сторону сделку .При наличии сигнала после истечения времени запрета ?
Вопрос как там в этой функции задать время запрета открытия сделки то, после истечения которого можно открывать будет в обратную сторону сделку .При наличии сигнала после истечения времени запрета ?
Вызов функции в советнике для SELL, для BUY поменяйте SELL в вызове на BUY. В моем случае переменная
это время в минутах после открытия последней сделки, после этого времени срабатывает условие
Вызов функции в советнике для SELL, для BUY поменяйте SELL в вызове на BUY. В моем случае переменная
это время в минутах после открытия последней сделки, после этого времени срабатывает условие
Спасибо буду дальше изучать Ваш прекрасный код.
Есть интересный индикатор, которые я писал 3 года.
Нужен кодер который поможет довести до робота.
Вот статья в которой я описываю часть функционала. Ищу человека который сможет сотрудничать
https://docs.google.com/document/d/1Dw-3qki5glRdcHoHNpp0nv6Mju88e5IFJMMHR9AjYpE/edit
Есть интересный индикатор, которые я писал 3 года.
Нужен кодер который поможет довести до робота.
Вот статья в которой я описываю часть функционала. Ищу человека который сможет сотрудничать
https://docs.google.com/document/d/1Dw-3qki5glRdcHoHNpp0nv6Mju88e5IFJMMHR9AjYpE/edit
вы ошиблись разделом. Это в "интересное и юмор" :-)
иначе с 10% от упомянутого могли бы нанять сразу отдел MQ на неделю-две :-)