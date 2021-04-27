CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Bollinger Bands Cross Arrow 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2697
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Переосмысление первой версии ( Bollinger Bands Cross Arrow ) - в первой версии была сложная и непонятная система определения пересечения. Теперь всё просто: если минимальная цена бара ниже линии индикатора, а наивысшая цена бара выше линии индикатора - на этом баре рисует значок. Линии индикатора - это линии 'Upper' или 'Lower'.

Bollinger Bands Cross Arrow 2

Рис. 1. Bollinger Bands Cross Arrow 2

    ButtonExpert ButtonExpert

    Кнопки добавить в ваш Эксперт созданный с помощью Мастера MQL5

    TRIX Four Colors TRIX Four Colors

    Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) в виде гистограммы из четырёх цветов

    TRIX Four Colors EA TRIX Four Colors EA

    Торговля по пользовательскому индикатору 'TRIX Four Colors'

    iVIDyA Deal at every bar iVIDyA Deal at every bar

    Стратегия по трендовому индикатору iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) - открытие на каждом баре без перерыва ...