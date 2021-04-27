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Bollinger Bands Cross Arrow 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Переосмысление первой версии ( Bollinger Bands Cross Arrow ) - в первой версии была сложная и непонятная система определения пересечения. Теперь всё просто: если минимальная цена бара ниже линии индикатора, а наивысшая цена бара выше линии индикатора - на этом баре рисует значок. Линии индикатора - это линии 'Upper' или 'Lower'.
Рис. 1. Bollinger Bands Cross Arrow 2
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