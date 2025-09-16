Напишу советник бесплатно - страница 163

137 Matrix, ничего не понял как с помощью этого можно выключать автоторговлю.
137 Matrix
137 Matrix
gorbenko85 # ничего не понял как с помощью этого можно выключать автоторговлю.

У вас установлены советники на графиках а этот устанавливаете на отдельный(другой график) 

в настройках задаёте сумму убыточную, как эту сумму достигнет - сработает нажатие клавиш  Ctrl+E(разрешает или запрещает алготрейдинг)

 
137 Matrix #:

У вас установлены советники на графиках а этот устанавливаете на отдельный(другой график) 

в настройках задаёте сумму убыточную, как эту сумму достигнет - сработает нажатие клавиш  Ctrl+E(разрешает или запрещает алготрейдинг)

Спасибо за ответ. Но у меня нихрена не получилось это дело запустить.

[Удален]  
gorbenko85 #:

Спасибо за ответ. Но у меня нихрена не получилось это дело запустить.

попробуйте этот код - когда на график устанавливаете этого эксперта - в настройках все галочки установить.

Снимок экрана 2022-02-07 105956 

и тут для проверки 1 поставьте - как достигнет минус(- 1руб.) функция должна сработать и этот эксперт удалится. и прозвучит сигнал. 

input double InpSLossAll = 1000000; // ALL Stop Loss --> (In currency the amount)
Stop_Avto.mq4  3 kb
gorbenko85 #:

Спасибо за ответ. Но у меня нихрена не получилось это дело запустить.

У вас есть в этой папке Include файл WinUser32.mqh ???

Снимок экрана 2022-02-07 160402

 
137 Matrix, спасибо большое.  Stop Avto.mq4  работает. Единственное, я не совсем понял нужные начальные условия когда он срабатывает, а когда нет. Тестировал, но так до конца и не понял - то ли с выключенной автоторговлей включать, то ли с включенной. иногда не срабатывает. Но выяснил одно точно, если сначала установить, а потом выключить и включить автоторговлю ручками - то сработает 100%. Спасибо вам.
gorbenko85 #:

137 Matrix, спасибо большое.  Stop Avto.mq4  работает. Единственное, я не совсем понял нужные начальные условия когда он срабатывает, а когда нет. Тестировал, но так до конца и не понял - то ли сначала надо установить, потом включить автоторговлю, то ли наоборот. Но выяснил одно, если сначала установить, а потом выключить и включить вручную автоторговлю - то сработает 100%. Спасибо вам.

Он срабатывает, когда вы задаёте сумму убытка. Он может как включить, а так же и выключить. Если вы вручную нажмёте сочетание клавиш Ctrl+E включите авто торговлю, если повторно нажмёте

то отключите, такой же принцип и эксперт выполняет.

если вы установите и авто торговля отключена -то как, наступит убыток заданный в настройках, эксперт включит авто торговлю 

если авто торговля была включена - то на оборот отключит авто торговлю.   

 

Напишите,Пожалуйста простенький советник:

Советник МТ4 работает на текущем ТФ и текущем символе.

Если реально это сделать: Сделайте Пожалуйста в настройках еще режимы ( Ручной и Авто )

- Ручной режим: При входе -  выдаёт Звуковое оповещение и Алет какая валюта. Сам советник сделку не открывает

- Авто режим: Сам открывает сделку и ставит стоп-тейк.

2.png  49 kb
 

если есть возможность написать советник который работает на пересечении  2 средних  но  берет сигнал для открытия сделки с 3-4 _тайм фреймов 

Используемые_таймфреймы 

extern int Frame1           = PERIOD_M30;
extern int Frame2           = PERIOD_M5;
extern int Frame3           = PERIOD_M1;

можно без всего лишнего  без стопов без трелинга и т.д  только данные мувингов  

вход в рынок с меньшего PERIOD_M1

extern string Ind         = "=== Сигналы индикаторов ==="; //=====================
extern int    BarSignal   = 0;     //Бар сигнала (=0 текущий)
extern string MAfast      = "=== Быстрый MA ==="; //Индикатор ==>>
extern int    FastPeriod  = 110;    //Период
extern int    FastShift   = 7;     //Сдвиг
extern ENUM_MA_METHOD FastMethod    = MODE_EMA;    //Метод
extern ENUM_APPLIED_PRICE FastPrice = PRICE_CLOSE; //Цена


extern string MAslow      = "=== Медленный MA ==="; //Индикатор ==>>
extern int SlowPeriod     = 250;    //Период
extern int SlowShift      = 7;     //Сдвиг
extern ENUM_MA_METHOD SlowMethod    = MODE_EMA;    //Метод
extern ENUM_APPLIED_PRICE SlowPrice = PRICE_CLOSE; //Цена


 

а индикатор написать можно бесплатно ? 

