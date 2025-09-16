Напишу советник бесплатно - страница 163
У вас установлены советники на графиках а этот устанавливаете на отдельный(другой график)
в настройках задаёте сумму убыточную, как эту сумму достигнет - сработает нажатие клавиш Ctrl+E(разрешает или запрещает алготрейдинг)
Спасибо за ответ. Но у меня нихрена не получилось это дело запустить.
попробуйте этот код - когда на график устанавливаете этого эксперта - в настройках все галочки установить.
и тут для проверки 1 поставьте - как достигнет минус(- 1руб.) функция должна сработать и этот эксперт удалится. и прозвучит сигнал.
У вас есть в этой папке Include файл WinUser32.mqh ???
137 Matrix, спасибо большое. Stop Avto.mq4 работает. Единственное, я не совсем понял нужные начальные условия когда он срабатывает, а когда нет. Тестировал, но так до конца и не понял - то ли сначала надо установить, потом включить автоторговлю, то ли наоборот. Но выяснил одно, если сначала установить, а потом выключить и включить вручную автоторговлю - то сработает 100%. Спасибо вам.
Он срабатывает, когда вы задаёте сумму убытка. Он может как включить, а так же и выключить. Если вы вручную нажмёте сочетание клавиш Ctrl+E включите авто торговлю, если повторно нажмёте
то отключите, такой же принцип и эксперт выполняет.
если вы установите и авто торговля отключена -то как, наступит убыток заданный в настройках, эксперт включит авто торговлю
если авто торговля была включена - то на оборот отключит авто торговлю.
Напишите,Пожалуйста простенький советник:
Советник МТ4 работает на текущем ТФ и текущем символе.
Если реально это сделать: Сделайте Пожалуйста в настройках еще режимы ( Ручной и Авто )
- Ручной режим: При входе - выдаёт Звуковое оповещение и Алет какая валюта. Сам советник сделку не открывает
- Авто режим: Сам открывает сделку и ставит стоп-тейк.
если есть возможность написать советник который работает на пересечении 2 средних но берет сигнал для открытия сделки с 3-4 _тайм фреймов
Используемые_таймфреймы
можно без всего лишнего без стопов без трелинга и т.д только данные мувингов
вход в рынок с меньшего PERIOD_M1
а индикатор написать можно бесплатно ?