Напишите пожалуйста советник Локер для МТ5.
Он выставляет локирующие (замыкающие) ордера. Т.е, если был ордер BAY, выставляется противоположный локирующий SELL. И наоборот. И таким образом цена, куда бы она не пошла, с этого момента замораживатся (локируется).
Какие функции и настройки нужны:
1) Советник должен постоянно следить за всеми открытыми ордерами любых валютных пар в Метатрейдере. Из отдельного графика, что бы не заменять собой уже работающего советника на графике валютной пары.
2)
1. При уходе цены в минус, на заданное в настройках количество пунков, открывал противоположный локирующий ордер с таким же лотом, не больше.
- Если с таким же лотом открыть ордер нельзя из-за нехватки денег. То выбирал максимально возможный лот, который можно открыть в данный момент.
2. Если в настройках ставится 0 пунктов - открывал локирующий ордер на цене открытия локируемого ордера.
3. Если в настройках установлено -1 пунктов или другое значение, открывал локирующий ордер не доходя до цены открытия локируемого ордера на 1 пункт. Т.е. заранее, когда цена ещё не ушла в минус.
3) И сразу, в зависимости от настроек, давал оповещение на компьютер, емайл, телефон о начале локирования.
4) Как только цена окажется выше или ниже цены открытия локируемого ордера. На количество пунктов заданных в настройках (например - 10, 0, 10 или любое другое заданное число). В зависимости от настроек, советник автоматически:
1. закрывал локирующий ордер, не закрывая ордер, который локировал.
2. Или закрывал одновременно оба, локирующий и локируемый.
3. Если не одно из 2-х предыдущих условий не сработало. То закрывал оба ордера по истичении заданного в настройках времени от начала локирования.
Благодарю!
Добрый день уважаемые программисты и читатели ветки.
Просьба рассмотреть возможность написания советника.
Не разу не составлял тех задание.
1. Выставляемый размер лота (по умолчанию 1 с возможностью изменить)).
2. Тейк профит (по умолчанию 30 с возможностью изменить прописываем в ручную количество пунктов прибыли )
3. стоп лосс (прописывает вручную с возможностью отключения)
4. Тралл (выставляем в ручную когда включается и шаг . с возможностью отключить)
5. 2 индикатора EMA которые работают на таймфрейме 1 час. ( у обоих индикаторов в ручную прописывается период. и возможность отключения индикаторов)
6. Уровень поддержки и сопротивления цены ( по умолчанию выключен прописывается в ручную с возможностью включить) Выше этого уровня советник работает только на продажу. ниже уровня только на покупку. При отключении уровня советник торгует в обе стороны также к ЕМА.
7. Мартингейл
а)множитель (по умолчанию 2 с возможностью изменить)
б)шаг сетки следующего ордера (по умолчанию 30 пунктов с возможностью изменить).
в)максимальное количество открытых ордеров ( по умолчанию 10 с возможностью изменить прописываем в ручную)
г)максимальный размер ордера ( по умолчанию 2 с возможностью изменить).
Условия входа в рынок. На часовом графике на открытие торгового дня. Если цена выше прописаного нами уровня (6) и ближайшая ЕМА ниже цены открытия. То советник открывает ордер на продажу ( да забыл если между ценой и ближайшей ЕМА меньше 10 пунктов то советник не открывает ордер). Если уровень (6) ниже цены на открытии дня. а ЕМА выше цены открытия дня. Или цена между двумя ЕМА то советник не входит в рынок. (Обязательно Вход в рынок определяется только на ТФ 1час.это важно)
Ближайшая ЕМА к которой советник открыл сделку будет выступать уровнем к которому будет вестись торговля. Торговля к этому уровню ведется до того пока цена не посетит этот уровень. Если цена (как например на скрине сразу отработала уровень то уровень перестает существовать) Если цена пошла в противопожную сторону. То тут включается сетка мартингейл с его настроенными параметрами шаг сетки и множитель (в этом случае тейк профит будет тот который указанный в настройках суммарный для всех ордеров. То есть при установленном тейк профите 50 пунктов при достижение прибыли (например в 50 пунктов) все ордера на инструменте закрываются) Если при срабатывании тейк профита определенный индикатором уровень ЕМА не отработал. То ордер к этому уровню ЕМА открывается заново (и так до тех пор пока цена не посетит этот уровень)
Если цена на открытии дня (на часовом графике это важно) ниже прописанного мнои уровня в пункте (6) то все тоже самое только ордера на покупку.
Может быть такое что индикаторы ЕМА нарисуют 2 или больше уровней ( например сегодня один, он не отработал, завтра другой, тоже не отработал потом еще один и тд) В настройках нужно сделать возможность торговать к самому первому уровню например цифра 1 в настройках либо ко всем уровням цифра 2)
Если цена открытия например ниже нами выбранного ценового уровня пункт (6) А уровень индикатора ЕМА выше выбранного нами уровня. То целевой отметкой становится не уровень индикатора. А уровень прописанный нами в настройках пункт (6)
Вроде все. Не разу не писал ТЗ. Возможно что то упустил. Может еще возможность выбора ТФ для мартингейла. Я не знаю это важно для программистов или нет. Но индикаторы ЕМА только ТФ 1 час.
Не знаю понятно расписал? Спасибо с уважением.
Это действительно очень простая стратегия...
То, что Вы просите, довольно громоздко. А сама стратегия мало кого заинтересует.
Вам помогут з
Вот это правильно - мало кого заинтересует живая и рабочая лошадка, не дающая слива! Все привыкли к "теханализу", послушать "байки" всяких аналитиков и консультантов, и добросовестно и качественно получать стопаут! А нужно просто видеть УРОВНИ! Это и есть простая стратегия, для 1 % трейдеров! Что сказать? На "нет" и суда нет!
Тема закрыта! Сам разберусь...
if(iSAR(NULL,0,0.02,0.2,0)>Close[0]) return(0); Прописав условия эксперт открывает при каждом отрисовывании сделку. а нужно только при первом. Что нужно добавить к условию чтоб он открывал только одну сделку при прорисовке
Добрый день. Если может кто-то из опытных программистов подсказать что нужно добавить в код к условию , что бы открывалась только одна сделка по примеру параболик сар.
Добавить флаг, который выставляется при открытии позы и сбрасывается при закрытии. Перед проверкой открытия проверяем этот флаг.
Добавить флаг, который выставляется при открытии позы и сбрасывается при закрытии. Перед проверкой открытия проверяем этот флаг.
Понимаю, что нужно добавить , не понимаю как. В этом и вопрос и просьба о помощи.)
Завести переменную типа bool, глобальную или статическую. Там, где идёт открытие позы, ставим её в "true", там, где закрытие - в "false".
Если это не ваш код и вы не можете найти в коде эти места - тут вам без кода не помогут. Если приведёте код - может, кто и станет в нём разбираться, но не факт.
Для начала, вставьте код в читаемом виде, через кнопку "</>"
отвлечённо, но это постоянно достаёт мягко говоря..
один раз НОРМАЛЬНО сделать подсветку синтаксиса, наверное проще чем 5 лет объяснять "вставляйте код правильно"
с диким развитием AI/NN можно наверное было вместо ONNX (про который второй месяц разъясняют нафига он нужен, а все такие "ок, кеп! вы молодезз" и оставляют как было ранее, чтобы работало)
добавить детекцию кода mql в тексте сообщений форума (даже и без AI)
---
стыдно-же ей богу, единственный сайт по программированию где не осиливают собственный язык
Могу только поддержать, но пока имеем что имеем.