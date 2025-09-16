Напишу советник бесплатно - страница 199

Уважаемые программисты! Сделайте пожалуйста индикатор рендж бары в виде свечей. Индикатор работает и ставиться на простой график. И на свечах, строятся свечи рендж бары. Пример на скрине с индикатором  Renko_v1.0.  Построение свечей рендж можно взять с индикатора RangeBarChart_v203e_edu.  Остальное взять с  Renko_v1.0. 
Файлы:
RangeBarChart_v203e_edu.zip  64 kb
Renko_v1.0.mq4  4 kb
