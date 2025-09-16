Напишу советник бесплатно - страница 199
Уважаемые программисты! Сделайте пожалуйста индикатор рендж бары в виде свечей. Индикатор работает и ставиться на простой график. И на свечах, строятся свечи рендж бары. Пример на скрине с индикатором Renko_v1.0. Построение свечей рендж можно взять с индикатора RangeBarChart_v203e_edu. Остальное взять с Renko_v1.0.
Файлы:
RangeBarChart_v203e_edu.zip 64 kb
Renko_v1.0.mq4 4 kb
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь