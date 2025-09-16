Напишу советник бесплатно - страница 175
Всем привет. Прошу написать простенький сов.
ТЗ:
Внешние параметры:
1. Объём лота
2. Размер тика (разница между текущей ценой и ценой предыдущего тика)
3. SL
4. TP
5. Время торговли
6. Кол-во ордеров в сутки
Алгоритм работы: сов с каждым тиком высчитывает разницу между ценой последнего тика и предыдущего.
Когда разница становится больше параметра "Размер тика", советник открывает ордер. Если разница - положительное число, то ордер на покупку, если разница со знаком минус, то на продажу.
P.S. Счёт 5 значный
Заранее благодарен.
Почта для связи nickolay2i@mail.ru
сразу отвечу, чтобы ни вы ни исполнитель не мучались - при больших тиках большие проблемы. спред, проскальзывания, requote, offquote, noprice, noconnect и перечисление даже можно продолжить. То есть то что хотите только в тестере (даже и не на демке).
Всё что вы написали не страшно,если только я сильно не заблуждаюсь. И мучиться тут не долго, советник то совсем простой.
Поэтому просьба остаётся.
Прошу помощи от более опытного коллеги - вместе подумаем, в идеале созвонимся и перепишем код 💪
По сути - передо мной задача отобразить линиями на графике исторические новостные данные.
Есть необходимость сделать это оперативно...
И конечно готов отблагодарить материально за уделённое время.
Связь или тут, или лучше всего в телеграм, мой - @mihpal
2. Размер тика (разница между текущей ценой и ценой предыдущего тика)
Всё бессмыленно так как спред больше, если спред ноль, то комиссия.
И конечно готов отблагодарить материально за уделённое время.
https://www.mql5.com/ru/job
Спасибо!!
Всё бессмыленно так как спред больше, если спред ноль, то комиссия.
При чём тут спред? Вы с алгоритмом ознакомились?
Зачем писать, что всё бессмысленно? Я прошу написать советник. Если вы не можете, или не видите смысла, не надо тогда комментировать.
Здравствуйте, Николай! Просто Максим попытался Вам объяснить, почему данная стратегия никого не заинтересовала. Если Вам очень сильно нужно написать советник, и если абсолютно уверены в прибыльности стратегии, то фриланс Вам в помощь, либо самостоятельно изучайте язык программирования и не будете ни от кого зависеть. Здесь никто, никому, ничего не обязан делать.
С уважением, Владимир.
Хорошо. Тогда опишу стратегию поподробнее. Меня интересуют свечи, которые растут за 15 мин на большое кол-во пунктов.
Так вот я выяснил что эти свечи в большинстве случаев возникают после резкого изменения в цене между тиками.
Вот обычная картина по тикам, когда всё "тихо"
А наследующем скрине то, что я нашёл. Сборщик тиков собирал данные, а я на выходных обрабатывал данные.
То есть при скачке цены в данном случае на 0,002 и более, происходит дальнейшее движение в том же направлении.
Вы наверняка сами не раз наблюдали свечи которые росли как на дрожжах. Так вот этот советник один из способов
поймать это движение.
SL как правило небольшой по сравнению с TP.
Да, иногда скачок не совпадает с дальнейшим направлением, но такое случается редко. И не все пары подходят.
Всё понятно. Тогда ждите, возможно кто-нибудь и откликнется.
С уважением, Владимир.