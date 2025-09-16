Напишу советник бесплатно - страница 162
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Функция взята с кода Vladimir Karputov
Спасибо! Сейчас опробую
Здравствуйте! Уважаемые программисты очень прошу написать советник по индикатору. Индикатор не рисует, что самое главное. Показывает неплохие результаты. Два режима работы. Первый -при появлении ромбика должна отрываться позиция, при обратном сигнале ордер закрывается и открывается в обратную сторону. Второй режим должен быть фиксированный тейк профит и стоп.
<*.ex* файл был удалён>
Функция взята с кода Vladimir Karputov
Навскидку в местах открытия позиций нужно закрывать противоположные:
Навскидку в местах открытия позиций нужно закрывать противоположные:
Открыто у вас 10 позиции в SELL и 10 позиции в BUY и вам нужно закрыть только BUY позиции. Чел. спрашивал именно это. А то что вы подсказываете - имеет месту быть, если вам нужна такая логика.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
хотя может, я его не правильно понял. Раз молчит - значит разобрался!
Здравствуйте многоуважаемые програмисты. Не могли бы вы написать советник или лучше индикатор для МТ4 ? Надо что бы он находил две свечи обязательно которые идут друг за другом с одинаковым High или Low. И еще если можно прикрепить алерт со звуковым сигналом и выходом сообщения на экран монитора с какой валютной пары пришел сигнал. Большое спасибо.
Здравствуйте. Индикатор будет в каждый инструмент отдельно устанавливаться? Или в параметрах будет задаваться список валютных пар для мониторинга?
И по ТФ вопрос. Он фиксированно будет задаваться в настройках?
Добрый день. Можно написать советника, который бы при настраиваемой просадке отключал автоторговлю в терминале MT4 для всех торгуемых пар? Спасибо.
вот - но проще в вашем эксперте добавить - ExpertRemove();
функция(нажатие клавиш) взята с этого кода https://www.mql5.com/ru/code/8567
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
что бы работало нужно разрешить .dll
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
нет, лучше не разрешать .dll - а разрешить в настройках эксперта .dll и Разрешить советнику торговать