Подобные вопросы пишите лучше в этой ветке - на форуме возможностей редактирования текста сообщений больше, чем в личных сообщениях. Да и ответить будет у большего количества людей.
а можно так сделать в этом советнике, что бы например такое: - советник торгует, у него есть прибыль и всегда есть текущий минус. Как только текущий минус становится меньше прибыли например в таком соотношении прибыли 150%, минуса 100% (или наглядно скажим прибыли заработано 300 валюты депозита, а минуса текущего 200 валюты депозита), то всё закрывается (и отложки все и сделки). Понятное дело для закрытия всего множества сделок нужно время, это где то минуту наверное, так вот пока всё не закроется, ничего нового естественно не должно открываться. И даже ,для страховки, после закрытия всех отложенных и текущих сделок пусть постоит сов минутку другую и ничего не открывает. Потом погнали новый "забег". Напрашивается вопрос, от какого количества заработаннной прибыли считать вот это соотношение 1:1,5 (кстати вот это отношение должно быть изменяемым в настройках), что бы закрыть всё? - не знаю, мне кажется КАК ТОЛЬКО мы получаем такое соотношение, так можно и действовать. Как Вам такое?
Вот пример кода, который может закрывать все открытые советником ордера.
Функция TryCloseAll() пытается закрыть все ордера, но для надежности ее нужно использовать в цикле, который будет выполняться до тех пор, пока она не вернёт True.
Пример такого цикла - в функции OnDeinit(), вызываемой при удалении советника с графика.
Вот вам молоток, а уж где и когда им забивать гвозди, решайте сами )
приветствую всех, помогите написать робота для мт5 для форекс. так как Не могу оплатить сервис на mql5 из за запрета санкций. денежное вознаграждение скину на карту.
Добрый . Нужен программист который будет продвигать и продавать индюк на MQL 5. Не рисует. Работает на всех парах . Вознаграждение проценот продажиия ппроцент от продажи индюка.
Программист программирует.
Продаёт - продавец; продвигает - промоутер.
Если у вас есть хорошая стратегия и вы готовы поделиться ею, я могу написать советник.