Нет, это другая форма записи числа 10000000000, чтобы не писать так

double minOpenPriceBuy = 10000000000;

...

понял. е  в степени
 
Спасибо Вам большое, как хорошо быть умным! Если Вы не против я по мере тестирования стратегии могу делиться нюансами или идеями, где может что то нужно будет добавить или подкорректировать, ЕСЛИ ВАМ это интересно. Или сюда или в личку...
 
Подобные вопросы пишите лучше в этой ветке - на форуме возможностей редактирования текста сообщений больше, чем в личных сообщениях. Да и ответить будет возможность у большего количества людей.
 
а можно так сделать в этом советнике, что бы например такое: - советник торгует, у него есть прибыль и всегда есть текущий минус. Как только текущий минус становится меньше прибыли например в таком соотношении прибыли 150%, минуса 100% (или наглядно скажим прибыли заработано 300 валюты депозита, а минуса текущего 200 валюты депозита), то всё закрывается (и отложки все и сделки). Понятное дело для закрытия всего множества сделок нужно время, это где то минуту наверное, так вот пока всё не закроется, ничего нового естественно не должно открываться. И даже ,для страховки, после закрытия всех отложенных и текущих сделок пусть постоит сов минутку другую и ничего не открывает. Потом погнали новый "забег". Напрашивается вопрос, от какого количества заработаннной прибыли считать вот это соотношение 1:1,5 (кстати вот это отношение должно быть изменяемым в настройках), что бы закрыть всё? - не знаю, мне кажется КАК ТОЛЬКО мы получаем такое соотношение, так можно и действовать. Как Вам такое?

 

Вот пример кода, который может закрывать все открытые советником ордера.

Функция TryCloseAll() пытается закрыть все ордера, но для надежности ее нужно использовать в цикле, который будет выполняться до тех пор, пока она не вернёт True.

Пример такого цикла - в функции OnDeinit(), вызываемой при удалении советника с графика.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Закрыть все рыночные и отложенные ордера                         |
//| на текущем символе с нужными магическими номерами                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TryCloseAll() {
   bool res = true;
   for(int i = OrdersTotal(); i >= 0; i--) {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
         if(OrderSymbol() != Symbol()) {
            continue;
         }
         int magic = OrderMagicNumber();
         if((magic == MagicBuy || magic == MagicSell)) {
            int type = OrderType();
            int ticket = OrderTicket();
            if((type > 1)) {
               Print("Close pending order #", ticket);
               res &= OrderDelete(ticket);
               if(!res) {
                  Print ("Error closing pending order ", ticket, ": ", GetLastError());
               }
            } else {
               double price = (type == OP_BUY ? Bid : Ask);
               Print("Close market order #", ticket);
               res &= OrderClose(ticket, OrderLots(), price, 1000);
               if(!res) {
                  Print ("Error closing pending order ", ticket, ": ", GetLastError());
               }
            }
         }
      }
   }

   return res;
}
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
   bool res = false;
   Print("Start closing all orders");
   while(!res && !IsStopped()) {
      res = TryCloseAll();
   }
}
//+------------------------------------------------------------------+

Вот вам молоток, а уж где и когда им забивать гвозди, решайте сами )

Файлы:
Pending.mq4  13 kb
 
Спасибо

 

приветствую всех, помогите написать робота для мт5 для форекс. так как  Не могу оплатить сервис на mql5 из за запрета санкций. денежное вознаграждение скину на карту. 

 
Добрый . Нужен программист который будет продвигать и продавать индюк на MQL 5. Не рисует. Работает на всех парах . Вознаграждение проценот продажи ия ппроцент от продажи индюка.
 
Добрый . Нужен программист который будет продвигать и продавать индюк на MQL 5. Не рисует. Работает на всех парах . Вознаграждение проценот продажиия ппроцент от продажи индюка.

Программист программирует.

Продаёт - продавец; продвигает - промоутер.

 
Если у вас есть хорошая стратегия и вы готовы поделиться ею, я могу написать советник.
Привет, Антон, можешь ли ты помочь мне сделать мой советник On Balance Volume Divergence более стабильно прибыльным? Может быть, изменить некоторые вещи в коде или добавить некоторые функции и сделать его лучше, пожалуйста. Код полностью рабочий, но я не удовлетворен результатами, которые я получаю от него.
