Напишу советник бесплатно - страница 155
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте !
кто может помочь на этот советник добавит СЛ и ТП и временный интервал торговля
спасибо за ранее
что то тут надо слепить для СЛ и ТП
Здравствуйте !
кто может помочь на этот советник добавит СЛ и ТП и временный интервал торговля
спасибо за ранее
вот из примера https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltraderequest
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить публично
вот из примера https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltraderequest
Здравствуйте !
спасибо большое можете еще добавить время торговля например с 12 до 20 он торговал
благодарю
Доброго времени суток!
Прошу написать, либо скинуть (если есть аналог) простейший советник.
Условие:
В заданное время ставит лимитные ордера в обе стороны. Всё))
Хочу погонять в тестере, поэтому прошу добавить параметры для оптимизации:
- время установки лимитников (достаточно только часы, целые числа)
- время удаления всех лимитников (включая тех, что в рынке - принудительное закрытие)
- кол-во устанавливаемых лимитников с двух сторон (то есть, если установить число 3, то с двух сторон будут установлены по 3 лимитника)
- расстояние от цены до первого лимитника
- шаг между лимитниками (остальными, то есть между 1,2,3... )
- СЛ и ТП
Буду очень признателен.
Доброго времени суток!
Прошу написать, либо скинуть (если есть аналог) простейший советник.
Условие:
В заданное время ставит лимитные ордера в обе стороны. Всё))
Хочу погонять в тестере, поэтому прошу добавить параметры для оптимизации:
- время установки лимитников (достаточно только часы, целые числа)
- время удаления всех лимитников (включая тех, что в рынке - принудительное закрытие)
- кол-во устанавливаемых лимитников с двух сторон (то есть, если установить число 3, то с двух сторон будут установлены по 3 лимитника)
- расстояние от цены до первого лимитника
- шаг между лимитниками (остальными, то есть между 1,2,3... )
- СЛ и ТП
Буду очень признателен.
Только по одному ордеру с обоих сторон. И трал потом.
Только по одному ордеру с обоих сторон. И трал потом.
Там идея в том, чтобы забирать всё флетовое ночное движение, и поэтому выставляются несколько лимиток. В любом случае, спасибо за аналог программы.
К сожалению, при тестировании и оптимизации вылетает "2021.09.09 16:39:38.084 2021.01.04 07:00:00 Time_Open_Trail_3_21 EURUSD,H1: Alert: The order opening time is less than the current time. The expert Advisor doesn't work."
Пробовал ставить любое время: и прошедшее и новое, всё равно так пишет.
Там идея в том, чтобы забирать всё флетовое ночное движение, и поэтому выставляются несколько лимиток. В любом случае, спасибо за аналог программы.
К сожалению, при тестировании и оптимизации вылетает "2021.09.09 16:39:38.084 2021.01.04 07:00:00 Time_Open_Trail_3_21 EURUSD,H1: Alert: The order opening time is less than the current time. The expert Advisor doesn't work."
Пробовал ставить любое время: и прошедшее и новое, всё равно так пишет.
Разницу терминального и локального времени учитываете? Пишет, что время позже чем то которое есть ставите. У меня проверку проходит.
В тестере просто выставляются отложенные ордера и все. Это для маркета сделано было.
Зы. У вас в дате ошибка) 1 апреля дата стоит. )
ЗыЗы В тестере не возможно установить дату вперед, в ОнИнит в тестере терминальное время, а не время тестируемое, которое изначально уже прошло.
Разницу терминального и локального времени учитываете? Пишет, что время позже чем то которое есть ставите. У меня проверку проходит.
В тестере просто выставляются отложенные ордера и все. Это для маркета сделано было.
Зы. У вас в дате ошибка) 1 апреля дата стоит. )
ЗыЗы В тестере не возможно установить дату вперед, в ОнИнит в тестере терминальное время, а не время тестируемое, которое изначально уже прошло.
Видимо другой формат времени у терминала, я поставил тест с 01 января 2021, а он начинает и пишет 2021.01.04 (с 4 января)))
Видимо другой формат времени у терминала, я поставил тест с 01 января 2021, а он начинает и пишет 2021.01.04 (с 4 января)))
По хорошему, если хотите в тестере смотреть, можно проверку убрать на время позже реального. Это в ОнИнит. И не помню, точно ли в 4ке в тестере запрос времени таймкаррент вернет время тестера. По моему он вернет текущее время, поэтому в тестере там просто выставляются ордера сразу и все. Так же запрос локального времени даст текущее локальное время.
Это в 5ке в тестере полный эмулятор окружения.