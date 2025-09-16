Напишу советник бесплатно - страница 152
Доброго времени суток, Уважаемые Программисты.
Давно сидит такая идея в голове. Пытался это делать в ручную, но путаюсь. Уверен, что такого алгоритма нет ни где в трейдинге (пункт 3).
1. Советник открывает ордера на каждом пробое свечи High - Buy, Low - Sell.
2. ТР равен одному ATR.
3. После закрытия ордера по ТР советник берёт самый убыточный ордер и 30% от ТР закрывшегося ордера (вывести в переменные данные советника)
тралит ТР убыточного ордера в отрицательную зону (работает по принципу в начале взял потом отдал процент от прибыли)
и таким образом ведёт убыточный ордер до его закрытия с убытком. Далее снова находит самый убыточный ордер и ведёт его до закрытия с убытком.
в каждой такой серии мы будем получать прибыль как минимум 60% с учётом свопа и коммисий.
Надеюсь на понимание.
Вы можете это на примере пояснить?
Например, есть у нас 2 позиции по 1 лоту. Buy и Sell. Одна закрылась в прибыли, например buy 100 п. 100 USD, Осталась у нас висеть 1 лот sell с убытком 100п. Теперь Вы предлагаете взять 0,33 лота от нее и закрыть их когда эта часть будет компенсирована профитом -100 usd?
Здоровья всем. Нужен советник полуавтомат. НЕ БЕСПЛАТНО! Плачу 40$ (36) через фриланс. Посмотрел на маркете на мой взгляд работы еще более сложнее, стоят столько же а то и дешевле. Есть, кто возьмется?
Отложенные ордера, тейк профит, стоп лосс виртуальные.
Не реагирует на сторонние индикаторы, советники, открытые вручную ордера.
1 блок должен работать со всеми инструментами мт4 (валюта, металлы, индексы, крипта).
Возможность двигать рамку с кнопками (прозрачную) в любое место графика.
предоставить версии с открытым и закрытым исходным кодом. устранение возможных ошибок/багов советника после сдачи работы заказчику.
со сроками не спешу, главное качество.
Написал советник бесплатно
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить публично
сторону, так и в две стороны одновременно.
1. Мэйджик. Робот видит только свои ордера.
2. Лот Первого ордера.
3. Ограничение максимального объёма ордера.
4. Мартингейл. Умножение.
5. Минимальный шаг между ордерами. Открытие каждого ордера по индикатору RSI, но не ближе, чем минимальный шаг.
6. Период индикатора RSI
7. Верхний уровень RSI
8. Нижний уровень RSI
а) Можно встроить любой другой индикатор или несколько, который достаточно точно показывает точку входа для покупки/продажи.
9. Тейкпрофит всей сетки ордеров одного направления с учётом свопа. Как бы долго не находились ордера в работе, Тейкпрофит должен закрыть сетку в плюс.
10. Трейлингстоп. Подобно Тейкпрофиту должен закрыть один ордер или всю сетку по СтопЛоссу с плюсом, если, даже, набежал своп.
11. Количество открываемых ордеров в одном направлении.
12. Закрытие сетки или полностью той пары, на которой установлен профит по Валюте депозита с учётом свопов. Если профит указать 100, то, значит, когда сумма всех ордеров одной валютной пары, с учётом отрицательных или положительных свопов равна 100, то быстро закрывается вся сетка ордеров. Из-за изменения цены итоговая сумма может быть меньше или больше - это понятно и не принципиально - главное, чтобы в плюс.
Ещё хотелось бы иметь такую функцию или отдельного робота: Как только к изначальному депозиту наторговывается Указанная сумма, то происходит закрытие всех открытых позиций на всём счёте.
Т.е., трейдер задал в настройках профит к Эквити +500 единиц, значит, когда Эквити будет +500 единиц, а просадка абсолютно любой, то закрываются все сделки и робот снова отсчитывает указанный параметр. Начал торговать с 10 000 , робот или трейдер наторговал 500, эквити стало 10 500, все открытые позиции закрылись и всё началось сначала.
В тестере - огонь!
Этот работает на демо а так же и на реале
Здравствуйте.
Ребят, подскажите пожалуйста, как изменить шаг трейлинг стоп? По умолчанию, он работает через изменение цены в 1 пункт. Мне надо, чтобы он срабатывал при изменении цены в 5 пунктов. Подскажите, как переписать, что надо изменить. Спасибо.
Здравствуйте.
Фрагмент кода покажите. Вообще шаг в параметры обычно вынесен