вот франк утром, тут именно дистанс маленький был и поэтому 3 точки нет, НО! алерт бы пришел только когда длинная свеча закралась, т.е. через час после входа (или 20 минут, не важно, главно что после закрытия свечи, а это уже не вход)
Я бы еще немного изменил код.
а что конкретно изменено? в кодах я не шарю, могу только тестить (если знаю что тестить)
Согласен
НО! алерт бы пришел только когда длинная свеча закралась, т.е. через час после входа (или 20 минут, не важно, главно что после закрытия свечи, а это уже не вход)
Это вечный вопрос, как вести расчёт: на текущей свече или на только что закрытой.
- Если на текущей незакрытой свече, то сначала текущая свеча может стать равной предыдущей, и Вы получите сигнал. А затем цена пойдёт дальше, и на этой свече уже не будет равенства. То есть свеча перерисуется.
- А если на закрытой свече, то Вы однозначно знаете что сигнал есть, но с опозданием конечно. Такова жизнь, мы не знаем наперёд.
Поэтому стандартом считается сигнал сразу после закрытия свечи. И в этот момент кроме равенства, Вы можете оценить, как далеко ушла цена, и не открывать сделку.
Так и есть, вот вчера получил стопа, и ничего страшного, он был короткий, просто не повезло. А рост после такого сигнала как видим не слабый.
А вот тут не словил бы, но это была ночь.
Входить или нет каждый выбирает самостоятельно в соответствии со своей тс, индикатор нужен чтобы находить (и уведомлять) лимитные уровни и все.
Я попробовал после второго кружочка тупо кинуть туда алерт из метатрейдера, чтобы он показал касание в третий раз. Алерт сработал, только на какой паре это было.... иди ищи)))
Если так можно реализовать, как вторую версию индюка было бы неплохо.
А так в любом случае спасибо за проделанную работу.
Knock-knock Indicator Ver 4
Версия индикатора, в которой можно выбирать любое количество свечей подряд, тени которых находятся в одном ценовом диапазоне.
Иван интересную особенность цены подметил. Молодец!
Супер и тебе спасибо, будем тестить. и думать что еще добавить
а что конкретно изменено? в кодах я не шарю, могу только тестить (если знаю что тестить)
пара изменений
Это вечный вопрос, как вести расчёт: на текущей свече или на только что закрытой.
Мне кажется на этом индюке только на закрытой