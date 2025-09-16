Напишу советник бесплатно - страница 148

Новый комментарий
 

вот франк утром, тут именно дистанс маленький был и поэтому 3 точки нет, НО! алерт бы пришел только когда длинная свеча закралась, т.е. через час после входа (или 20 минут, не важно, главно что после закрытия свечи, а это уже не вход)

 
Александр:

Я бы еще немного изменил код.

а что конкретно изменено? в кодах я не шарю, могу только тестить (если знаю что тестить)

 
Александр:

Я бы еще немного изменил код.

Согласен

 
Ivan:

НО! алерт бы пришел только когда длинная свеча закралась, т.е. через час после входа (или 20 минут, не важно, главно что после закрытия свечи, а это уже не вход)

Это вечный вопрос, как вести расчёт: на текущей свече или на только что закрытой.

- Если на текущей незакрытой свече, то сначала текущая свеча может стать равной предыдущей, и Вы получите сигнал. А затем цена пойдёт дальше, и на этой свече уже не будет равенства. То есть свеча перерисуется.

- А если на закрытой свече, то Вы однозначно знаете что сигнал есть, но с опозданием конечно. Такова жизнь, мы не знаем наперёд.


Поэтому стандартом считается сигнал сразу после закрытия свечи. И в этот момент кроме равенства, Вы можете оценить, как далеко ушла цена, и не открывать сделку.

 
Aleksei Stepanenko:

Это вечный вопрос, как вести расчёт: на текущей свече или на только что закрытой.

- Если на текущей незакрытой свече, то сначала текущая свеча может стать равной предыдущей, и Вы получите сигнал. А затем цена пойдёт дальше, и на этой свече уже не будет равенства. То есть свеча перерисуется.

- А если на закрытой свече, то Вы однозначно знаете что сигнал есть, но с опозданием конечно. Такова жизнь, мы не знаем наперёд.


Поэтому стандартом считается сигнал сразу после закрытия свечи. И в этот момент кроме равенства, Вы можете оценить, как далеко ушла цена, и не открывать сделку.

Так и есть, вот вчера получил стопа, и ничего страшного, он был короткий, просто не повезло. А рост после такого сигнала как видим не слабый.



А вот тут не словил бы, но это была ночь.

Входить или нет каждый выбирает самостоятельно в соответствии со своей тс, индикатор нужен чтобы находить (и уведомлять) лимитные уровни и все.

Я попробовал после второго кружочка тупо кинуть туда алерт из метатрейдера, чтобы он показал касание в третий раз. Алерт сработал, только на какой паре это было.... иди ищи)))

Если так можно реализовать, как вторую версию индюка было бы неплохо.

А так в любом случае спасибо за проделанную работу.

 

Knock-knock Indicator Ver 4

Версия индикатора, в которой можно выбирать любое количество свечей подряд, тени которых находятся в одном ценовом диапазоне.


Файлы:
Knock_knock_Indicator.mq4  6 kb
 
Иван интересную особенность цены подметил. Молодец!
 
Aleksei Stepanenko:
Иван интересную особенность цены подметил. Молодец!

Супер и тебе спасибо, будем тестить. и думать что еще добавить

 
Ivan:

а что конкретно изменено? в кодах я не шарю, могу только тестить (если знаю что тестить)

пара изменений

Файлы:
Knock_knock_Indicator.mq4  5 kb
 
Aleksei Stepanenko:

Это вечный вопрос, как вести расчёт: на текущей свече или на только что закрытой.



Мне кажется на этом индюке только на закрытой

1...141142143144145146147148149150151152153154155...199
Новый комментарий