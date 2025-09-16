Напишу советник бесплатно - страница 150
Где-то уже давал. Вот еще.
я имею ввиду какой функционал изменен?))) я в коде не разбираюсь
Рынок не движется по пунктам, т.е. в его основе не движение по пунктам. Он движется от уровня к уровню. Расстояние лучше измерять временем тренда. Возможно в тиках, но не в пунктах.
В общем что-то начинает вырисовываться, сильно не бейте, я только учусь. Советник по стратегии как описывал выше (без трейлинга пока что), закрытие сделок по ТП или при открытии противоположной, перевод в безубыток +5 пунктов при достижении цены ТП 100 пунктов от открытия.
прогонял на 30М EURUSD, брал последние 4 года, на истории с 1999 года сливает в итоге, но продержался до 2014)...
если появились желающие поучаствовать в допиливании, могу скинуть исходник.
это график без оптимизации, "как есть". если поиграться с периодами "машек" может что путное и выйдет, плюс прикрутить манименджмент и/или мартингейл
т.к. в целом показатели не плохие: просадка 32%, убыточные сделки 33%, матожидание хромает конечно
И? есть код, может поделитесь? я не понял, если честно
Закрытие по прошедшему времени с начала открытия ордера. Для лонгов. С уровнями сложнее.
Александр, ок. но такая стратегия должна быть чем то оправдана? Почему не ждать ТП, к примеру? и что если закрытие будет с убытком? все равно не очень понятно.
чем оправдана данная стратегия и где её можно применить? с таким же успехом можно просто запретить советнику торговать в лонг. я не прав?
1. Повышена точность.
2. Учтено нулевое равенство.
Ну тогда перенесите пожалуйста эти изменения на версию
Knock-knock Indicator Ver 4
дабы все было в в одной версии
Что не работает и надо допилить:
1. Стоп-лосс и тейк-профит установлены фикс 100 и 200 соответственно, этих уровней не хватает. Надо сделать калькуляцию расчета минимума/максимума стоп-лосс из набора свечей за последние Х баров (количество баров Х устанавливаем как входной параметр), от него рассчитать тейк, сам не знаю как это реализовать. Самый важный пункт, т.к. робот сливает именно из-за закрытия по стопу, хотя сигнал был верный и дальше пошел бы профит.
2. Робот почему-то открывает (на тестере) в некоторых тиках несколько ордеров на одном баре, хотя проверка открытия ордера на одном баре стоит (заимствована с данного форума), но не работает. Доработать проверку, разобраться почему не отрабатывает.
3. Дописать трейлинг стоп (входящие параметры робота) при достижении БУ определенного уровня, например 1/2 от рассчитанного ТП (возможно тоже указывать коэф БУ в параметрах, например от 0,3 до 0,7). Отдельно трейлинг описан в роботе (код взят с данного форума), но не учитывает БУ. К тому же почему-то на тестере не отрабатывает, надо разобраться почему.
4. Нет манименеджмента, хочется добавить, не знаю как. Например, запрещать открывать ордера больше 5 в одну сторону, если есть активные. Или запрещать торговать при задании в настройках баланса/средств на счете.
5. Мартингейл. Фильтрация сигналов... (факультатив)
Что уже допилил:
1. Расчет минимума по "коробке" истории.
2. поправил открытие, спасибо Алексею. больше вроде не замечал нескольких ордеров на одном баре
3. трейлинг прикрутил, но пока выключил, большого эффекта он не дает. оставил только перевод в безубыток.
4. манименеджмент нужно допиливать! пока добавил только открытие с плавающим лотом (% от баланса)
5. мартина прикрутил, если предыдущая сделка закрылась с убытком следующая открывается с коэффициентом, указанным в настройках
по 4 пункту какие-то есть у кого-нибудь наработки? хотелось бы попробовать прикрутить разные тактики и посмотреть. например открытие в противоположную сторону при определенных условиях, или открытие нескольких ордеров в одну сторону через шаг при определенном условии с мультипликатором и т.п.
по мартину результат дало, но не ошеломляющий, и просадка стала сумасшедшая... в общем по-любому еще нужен ММ)
Согласен
есть еще одна идейка, выводить точки с ч1 на м15, скальпирую я на м15, а уровни дает ч1.
было бы неплохо реализовать такую функцию. возможно другим цветом точек или размером
