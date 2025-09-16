Напишу советник бесплатно - страница 153
Всем привет. Есть стратегия (готовый сов), но к нему нужно докрутить некоторые идеи. Кто то может это сделать? (если да, выложу советник и поделюсь мыслями что хотелось бы добавить)
Вот здесь делают: Фриланс, а в данной теме, если хотят получить бесплатно, то полностью выкладывают описание и (если есть) код.
Добрый день, можете подсказать как написать советник, который открывает ордера при выходе цены из прямоугольника?
есть индикатор, который в реальном времени отрисовывает прямоугольник на флэтовой области, после чего очень часто происходит импульс минимум на ширину области
идея такова, при окончании отрисовки, цена выходит из диапазона прямоугольника и по опену свечи за диапазоном открывается ордер
с тэйком 1-1, 1-2, 1-3, стоп в пунктах
уже написано
и индикатор и советник
можно ссылку получить?
эта ветка для написания бесплатных советников
всякая реклама здесь запрещена, и ссылки соответственно
Это мартин, я его логику понял, но не все моменты. Он открывает на продажу или покупку, если сделка не закрылась (а ТП там символический 0,5 пункта), то открывается встречный и потом открываются в сетке против движения с определённым шагом (в коде это понятно по какой схеме) и каждая последующая сделка больше предыдущей на опр.коэффициент. В общем всё как по мартингейлу.... Хочу добавить вот что: что бы была возможность торговать одним совом на двух парах - ведущая пара (например ведущая X и ведомая Y - в настройках пары можно менять).
Начали торговать, по обеим парам открылись какие то сделки, после того как после открылись встречные (то есть всего открыты 4 сделки по две на каждой паре), ведущая пара начинает строить сетку против движения с ТП (алгоритм в советнике мне нравится, его менять не нужно), а ведомая строит свою сетку подстраиваясь под ведущую пару. Например пара X открыла сел и бай, а потом начала выстаривать сетку бай, у пары Y на этот момент уже открыты так же сел и бай и она смотрит на ведущую пару и так как та строит сетку бай, то и она выстраивает сетку бай тоже со своими ТП (согласно логике советника через определённые расстояния - всё как у ведущей - я имею ввиду расстояние между сделками). Едиственное что мы делаем принудительно, так это сетка ведомой выстраивается в том направлении, в котором выстраивается сетка ведущей.
Второй момент: в настройках есть параметр в котором указано количество сделок в сетке, например 7. Хочу что бы по логике этого сова, за последней сделкой ( в данном случае за 7-ой открывался локирующий ордер, через растояние, которое должно было быть например для 8-ой сделки). Локирующий ордер открывается по ведущей и ведомой паре отдельно не зависимо друг от друга (как и все сделки в сетке), то есть ведущая открыла 7 сделок и уже ждёт либо возврата цены и закрытия сделок по ТП либо расстояния, что бы открыть локирующий ордер, а в это время по ведомой паре открыты 6 сделок. Ведущая например откроет локирующий ордер, а ведомая в этот момент например только 7-ой и потом при худших обстоятельствах так же локирующий. В итоге в худшем случае мы получаем две пары с локирующими ордерами. И конечно же при открытии локирующего ордера по ведущей паре все ТП по этой паре сбрасываются ( то есть мы банально закрываем замок на паре). Так же торгуется и по ведомой паре, после наступления локирующей позиции по ведомой так же сбрасываются по этой паре ТП. И было бы здорово, если бы при открытии локирующей сделке отправлялось сообщение на телефон...)) - открылся лок по ведущей паре - сообщение, открылось по ведомой - сообщение ( с информацией по какой из пар открылся лок).
Ну и простое ещё, это сделать настройку, в которой величина первой сделки бы зависела от общего баланса (баланс+бонусы+что там ещё бывает), но только не процент, а делитель лота. Например баланс 1000, бонусы 300, всего получается 1300, размер лота например равен "ВСЕГО" делим на 50000, получаем размер лота 0,026.....(последующие сделки уже будут высчитываться исходя из первой. кстати встречная сделка тоже должны быть объемом как и первая - 0,026.
А что даёт этот паттерн? Показывает возможный разворот? Так ошибочных сигналов больше чем правильных…
