Andrey Kuharev:
Всем привет. Есть стратегия (готовый сов), но к нему нужно докрутить некоторые идеи. Кто то может это сделать? (если да, выложу советник и поделюсь мыслями что хотелось бы добавить)

Вот здесь делают: Фриланс, а в данной теме, если хотят получить бесплатно, то полностью выкладывают описание и (если есть) код.

Добрый день, можете подсказать как написать советник, который открывает ордера при выходе цены из прямоугольника?

есть индикатор, который в реальном времени отрисовывает прямоугольник на флэтовой области, после чего очень часто происходит импульс минимум на ширину области

идея такова, при окончании отрисовки, цена выходит из диапазона прямоугольника и по опену свечи за диапазоном открывается ордер

пример для ордера на селл

с тэйком 1-1, 1-2, 1-3, стоп в пунктах

 
Dmitry Eroshikhin:

уже написано
и индикатор и советник

 
можно ссылку получить?
 
эта ветка для написания бесплатных советников

всякая реклама здесь запрещена, и ссылки соответственно

 
Советник открыл позицию buy, объемом 0.2, и пока идет просадка. Хочу, чтоб при определенной просадки он открывал встречную позицию sell, с меньшем объемом (например 0.05), с меньшем тайк профитом. Кто нить реализовал такое в MQL5 ? Или может подсказать, как это сделать. Заранее спасибо.
 
Это мартин, я его логику понял, но не все моменты. Он открывает на продажу или покупку, если сделка не закрылась (а ТП там символический 0,5 пункта), то открывается встречный и потом открываются в сетке против движения с определённым шагом (в коде это понятно по какой схеме) и каждая последующая сделка больше предыдущей на опр.коэффициент. В общем всё как по мартингейлу.... Хочу добавить вот что: что бы была возможность торговать одним совом на двух парах - ведущая пара (например ведущая X и ведомая Y - в настройках пары можно менять).

Начали торговать, по обеим парам открылись какие то сделки, после того как после открылись встречные (то есть всего открыты 4 сделки по две на каждой паре), ведущая пара начинает строить сетку против движения с ТП (алгоритм в советнике мне нравится, его менять не нужно), а ведомая строит свою сетку подстраиваясь под ведущую пару. Например пара X открыла сел и бай, а потом начала выстаривать сетку бай, у пары Y на этот момент уже открыты так же сел и бай и она смотрит на ведущую пару и так как та строит сетку бай, то и она выстраивает сетку бай тоже со своими ТП (согласно логике советника через определённые расстояния - всё как у ведущей - я имею ввиду расстояние между сделками). Едиственное что мы делаем принудительно, так это сетка ведомой выстраивается в том направлении, в котором выстраивается сетка ведущей.

Второй момент: в настройках есть параметр в котором указано количество сделок в сетке, например 7. Хочу что бы по логике этого сова, за последней сделкой ( в данном случае за 7-ой открывался локирующий ордер, через растояние, которое должно было быть например для 8-ой сделки). Локирующий ордер открывается по ведущей и ведомой паре отдельно не зависимо друг от друга (как и все сделки в сетке), то есть ведущая открыла 7 сделок и уже ждёт либо возврата цены и закрытия сделок по ТП либо расстояния, что бы открыть локирующий ордер, а в это время по ведомой паре открыты 6 сделок. Ведущая например откроет локирующий ордер, а ведомая в этот момент например только 7-ой  и потом при худших обстоятельствах так же локирующий. В итоге в худшем случае мы получаем две пары с локирующими ордерами. И конечно же при открытии локирующего ордера по ведущей паре все ТП по этой паре сбрасываются ( то есть мы банально закрываем замок на паре). Так же торгуется и по ведомой паре, после наступления локирующей позиции по ведомой так же сбрасываются по этой паре ТП. И было бы здорово, если бы при открытии локирующей сделке отправлялось сообщение на телефон...)) - открылся лок по ведущей паре - сообщение, открылось по ведомой - сообщение ( с информацией по какой из пар открылся лок).


Ну и простое ещё, это сделать настройку, в которой величина первой сделки бы зависела от общего баланса (баланс+бонусы+что там ещё бывает), но только не процент, а делитель лота. Например баланс 1000, бонусы 300, всего получается 1300, размер лота например равен "ВСЕГО" делим на 50000, получаем размер лота 0,026.....(последующие сделки уже будут высчитываться исходя из первой. кстати встречная сделка тоже должны быть объемом как и первая - 0,026.

Ilan1.7Refact.mq4  21 kb
 
Помогите написать индикатор (MQL4), который бы фиксировал паттерн из трёх свечей.

Для бычьих:
- максимум третьей cвечи выше максимума второй свечи, а максимум второй свечи выше максимума первой свечи;
- тело третьей свечи (допускается отсутствие тела) меньше тела второй свечи, а тело второй свечи меньше тела первой свечи;
- разница максимума и закрытия третьей свечи больше разницы максимума и закрытия второй свечи, а разница максимума и закрытия второй свечи больше разницы максимума и закрытия первой свечи;
- третья свеча закрывается в своей нижней части (хотя бы на один пункт ниже средины).

Для медвежьих:
- минимум третьей cвечи ниже минимума второй свечи, а минимум второй свечи ниже минимума первой свечи;
- тело третьей свечи (допускается отсутствие тела) меньше тела второй свечи, а тело второй свечи меньше тела первой свечи;
- разница закрытия и минимума третьей свечи больше разницы закрытия и минимума второй свечи, а разница закрытия и минимума второй свечи больше разницы закрытия и минимума первой свечи;
- третья свеча закрывается в своей верхней части (хотя бы на один пункт выше средины).

Индикатор должен давать сигнал в виде определённого символа над третьей свечой для бычьих и под ней для медвежьих.

Графические примеры в прикреплённых файлах.

Готов поделиться потенциально эффективной стратегией, в рамках которой планируется использовать данный индикатор (в сочетании с другими). 
ndum.png  4 kb
11hafki.png  3 kb
 
А что даёт этот паттерн? Показывает возможный разворот? Так ошибочных сигналов больше чем правильных…


 
На этот паттерн следует обращать внимание, когда ему соответствуют следующие условия:
а) локальные максимумы или минимумы;
б) падающие или растущие объёмы;
в) дивергенция;
г) волна C или 5 волна конечного диагонального треугольника по Эллиотту.
Вы можете скинуть файл с индикатором? Покажу примеры.

