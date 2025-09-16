Напишу советник бесплатно - страница 181

Alexey Viktorov #:

С вашей сцильки ведёт вот сюда. Может лучше сразу дать нормальную ссылку?

Спасибо всем за отзывчивость,  но график нужен (похож на каги) называется ступенчатые линии это цена закрытия выбранного периода. Индикатор нужен мультитаймфреймовый это важно. Попробую объяснить:  ступенчатые линии это цена закрытия выбранного периода без лишнего шума и манипуляций. Каги так не настроить. Идея в том чтобы установить на график три периода и работать в пробой уровня цены закрытия старшего периода.

 
StohanoV #:

Ну да… Я не смотрел что рисует этот индикатор. Вот есть индикатор в отдельном окне близко похож на требуемый, но не MTF 

Kagi
Kagi
График Kagi в отдельном подокне
 
Vitalin #:
double& ma1, double& ma2 
double& ma_1, double& ma_2
 
Tretyakov Rostyslav #:
Добавил _ . Теперь компилируется без ошибок на графике выводятся линии Moving Averages нужного значения но сделки открываются не по причине того что линии индикатора пересекаются а от того что в коде значение ma2 больше ma1 и стоит условие открытия сделок ma2 > ma1. Если же сделать так как должно быть ma1 > ma2 то сделки неоткрываются.
 
Приветствую всех разработчиков, трейдеров и гостей. Есть один советник MT4 работающий по моей  стратегией, который по отчетам ~72% сделок прибыльные, в коде можно настроить все это под себя. Если поставить трейлинг стоп и хорошо настроить автолот то советник будет топовым. Я не знаю mql4 но порылся в коде и смог сделать кривой автолот который работает и трейлинг стоп который нет. Если кто то сможет сделать, буду рад вашей помощи.Можно  обсудить это в телеграме @sh_hm6
 



В сети есть такой вот робот не доступный мне для скачивания. Логика довольно интересная по принципу неволяшки. У меня не получилось сделать авто сетку по уровням поддержки и сопротивления. 

Быть может у вас получится собрать робота?

Заранее Спасибо. 

 

Подскажите как нормально сделать условие чтобы все компилировалось без ошибок ? МТ5 стоит последней версии 3733


    datetime currentTime = TimeLocal();

    if ((TimeDayOfWeek(currentTime) == DAY_OF_WEEK_MONDAY && TimeHour(currentTime) >= 1)


ошибки при компиляции

'TimeDayOfWeek' - undeclared identifier

'currentTime' - some operator expected

'DAY_OF_WEEK_MONDAY' - undeclared identifier

'TimeHour' - undeclared identifier



 
Aliaksei Karalkou #:



Вы знаете mql4?
 
Vitalin #:

Тут какой-то трэш. нет в MQL5 таких стандартных функций. В MQL4 - да, но и то... написанное вами вызывает много вопросов.

 
Nikita Chernyshov #:

Есть идеи как нормально написать?

