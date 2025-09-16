Напишу советник бесплатно - страница 181
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С вашей сцильки ведёт вот сюда. Может лучше сразу дать нормальную ссылку?
Спасибо всем за отзывчивость, но график нужен (похож на каги) называется ступенчатые линии это цена закрытия выбранного периода. Индикатор нужен мультитаймфреймовый это важно. Попробую объяснить: ступенчатые линии это цена закрытия выбранного периода без лишнего шума и манипуляций. Каги так не настроить. Идея в том чтобы установить на график три периода и работать в пробой уровня цены закрытия старшего периода.
Спасибо всем за отзывчивость, но график нужен (похож на каги) называется ступенчатые линии это цена закрытия выбранного периода. Индикатор нужен мультитаймфреймовый это важно. Попробую объяснить: ступенчатые линии это цена закрытия выбранного периода без лишнего шума и манипуляций. Каги так не настроить. Идея в том чтобы установить на график три периода и работать в пробой уровня цены закрытия старшего периода.
Ну да… Я не смотрел что рисует этот индикатор. Вот есть индикатор в отдельном окне близко похож на требуемый, но не MTF
double& ma1, double& ma2
В сети есть такой вот робот не доступный мне для скачивания. Логика довольно интересная по принципу неволяшки. У меня не получилось сделать авто сетку по уровням поддержки и сопротивления.
Быть может у вас получится собрать робота?
Заранее Спасибо.
Подскажите как нормально сделать условие чтобы все компилировалось без ошибок ? МТ5 стоит последней версии 3733
datetime currentTime = TimeLocal();
if ((TimeDayOfWeek(currentTime) == DAY_OF_WEEK_MONDAY && TimeHour(currentTime) >= 1)
ошибки при компиляции
'TimeDayOfWeek' - undeclared identifier
'currentTime' - some operator expected
'DAY_OF_WEEK_MONDAY' - undeclared identifier
'TimeHour' - undeclared identifier
В сети есть такой вот робот не доступный мне для скачивания. Логика довольно интересная по принципу неволяшки. У меня не получилось сделать авто сетку по уровням поддержки и сопротивления.
Быть может у вас получится собрать робота?
Заранее Спасибо.
Подскажите как нормально сделать условие чтобы все компилировалось без ошибок ? МТ5 стоит последней версии 3733
datetime currentTime = TimeLocal();
if ((TimeDayOfWeek(currentTime) == DAY_OF_WEEK_MONDAY && TimeHour(currentTime) >= 1)
ошибки при компиляции
'TimeDayOfWeek' - undeclared identifier
'currentTime' - some operator expected
'DAY_OF_WEEK_MONDAY' - undeclared identifier
'TimeHour' - undeclared identifier
Тут какой-то трэш. нет в MQL5 таких стандартных функций. В MQL4 - да, но и то... написанное вами вызывает много вопросов.
Тут какой-то трэш. нет в MQL5 таких стандартных функций. В MQL4 - да, но и то... написанное вами вызывает много вопросов.
Есть идеи как нормально написать?