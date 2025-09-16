Напишу советник бесплатно - страница 119
Допустим, я сделал Вам такое предложение. Вы - программист, я - это Вы. Есть у Вас хотя-бы одна причина принять моё предложение?
Прежде чем задавать мне такой вопрос, ознакомьтесь как называется тема...., вам явно не сюда и второе, идея во многом стоит иногда больше чем ее реализация...
И третье, если бы я был программистом я бы свой просьбу сюда не писал, если бы у вас были идеи вы как программист мне не задавали бы такой вопрос.... )))
Я не программист
Верю.
***
Всем привет, кто напишет бесплатно простого бота на одном ордере и индикаторе ZigZag для МТ4(5)
Бот нужен для тестирования и создание в будущем полноценного бота.
На этом индюке много есть разных решений но такого как мне нужно не нашел.... (((
Бот должен :
1. работать на всех тайм фреймах, при открытых ботом ордерах при переключении ТФ и выключения/включения компа бот восстанавливает свою работу и продолжает поддерживать свои открытые ордера.
2. При появлении стрелки ZigZag и первой разворотной свечи на ее закрытии бот открывает ордер и на той же свече выставляет SL на ТЕЛЕ свечи.
3. ТР - бот закрывает ордера при появлении стрелки ZigZag и закрытой первой разворотной свечи.
4. автомножитель увеличивает лотность при полученой прибыли, также увеличивает (компенсирует) лотность на % убытка при срабатывании SL.
5. Если цена возвращается к ордерам и расстояние между ценой и ордерами составляет примерно 2 и менее спрэда бот закрывает ордер по безубытку.
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - порядок действия указан на скрине.
7. аналогичные условия в БАЙ.
НАСТРОЙКИ
1. AutoMagic
2. Slip
3. MaxSpread
4. лотность от 0.00.
5. автомножитель вкл/выкл лота от 0.00.
6. количество спрэда между ценой и ордером(ами).
При более менее положительных результатов бота нужно будет предусмотреть приклеить еще 2 индюка при необходимости.
Если что то не понятно пишите...
Заранее благодарен за помощь...
Привет,а тебя не смущает что он будет селит на восходящем тренде,и если нет то где ты собираешься входить?
хочу понять идею.Написать не проблема.
……...
Хотел Вам помочь - но у вы, эксперт который я слепил, не хочет правильно работать с вашим индикатором. но принцип чего Вы хотите, я понял -
- с зигзагами много в кодобазе, экспертов есть.
В основном Индикатор (зигзаг колор) так и работает и в мт5
вот эксперт, он работает с похожими индикаторами - но с Вашим нет, у него как то, не так прописан код
Здравствуйте! можете написать советник по индикатору GapFinder? https://www.mql5.com/ru/code/20154
Советник должен открывать сделку в сторону гэпа с выставлением Stop loss и Trailing Take Profit.
Привет, ребята)
Кто может написать индикатор для мт4 и мт5 на базе AC(Accelerator Oscillator)?
Суть в двух словах:
АС (Accelerator Oscillator) встроенный индикатор показывает выше 0 и ниже 0,
вот нужно чтобы на выбранных ТФ (выбирать какие ТФ я хочу) если АС на всех выбранных ТФ выше 0- аллерт и точечка сверху, если по всем ТФ совпадает и АС ниже 0- аллерт и точечка снизу на графике
Кто возьмется?)
Есть хороший индикатор LotCalculator. Но хотелось бы видеть его ещё лучше. <:p><:p>
Помогите, пожалуйста, добавить ещё одно значение в индикатор – индикатор считает лот, а хотелось бы видеть еще и сумму выставленного стопа. <:p><:p>
Попробую поподробней – выставил размер стопа в индикаторе – и он должен показать не только размер лота, но и сумму получающегося стопа в реальных деньгах. Например – стоп – 100 пунктов, а в деньгах это будет 95 денег в валюте депозита. <:p><:p>
Полагаю, что пригодится многим!
Спасибо!
П.С. Странно! Сразу же добавил и код индикатора и его скрин на экране. А они пропали!
Попробую вторично прикрепить...