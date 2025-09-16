Напишу советник бесплатно - страница 122
запутался вообще (( не знаю куда что и как нажать
исправьте мою версию , а я посмотрю что изменилось и пойму ))
скиньте кто-нибудь советник .ex4 без ошибок который можно выложить на сайт.
у меня есть свой но ошибки выдает не могу понять почему , посмотреть разницу в коде
А он кому-то нужен? Зачем вы его хотите выложить?
Покажите на этом примере пожалуйста )
выдаёт два предупреждения - нужно устранить
вот исправил -
пробуйте теперь выложить
Импульс прединфаркта
А он кому-то нужен? Зачем вы его хотите выложить?
не его ,, это для того чтобы понять что делать
выдаёт два предупреждения - нужно устранить
вот исправил -
пробуйте теперь выложить
test on EURUSD,H1 2017.04.03 00:00:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:12 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:12 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:18 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:18 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:24 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:24 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:30 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:30 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:36 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:36 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:42 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:42 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:43 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:43 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:01:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:01:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:01:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 there are no trading operations
это я так понимаю ордера не открываются?
если Вы этот, хотели выложить - Вы посмотрите на картинку выше. конечно он не пройдёт проверку
Добрый день, кто-то сможет реализовать советник. Если не бесплатно, то напишите в личку пожалуйста
Советник на индикаторах Stoch и RSI по дивергенциям
Покупка/продажа только в том случае, если дивергенция появиться одновременно (может быть с расхождением не более чем в 3 бара) на обоих индикаторах и цене актива. Необходимо чтобы советник находил дивергенции Класса А на покупку и на продажу на графике цены, Stoch и RSI.