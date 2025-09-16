Напишу советник бесплатно - страница 122

Oleg Aliev:

запутался вообще (( не знаю куда что и как нажать

исправьте мою версию , а я посмотрю что изменилось и пойму ))

 
Oleg Aliev:

скиньте кто-нибудь советник .ex4 без ошибок который можно выложить на сайт.

у меня есть свой но ошибки выдает не могу понять почему , посмотреть разницу в коде

А он кому-то нужен? Зачем вы его хотите выложить?

Oleg Aliev:

Покажите на этом примере пожалуйста )

выдаёт два предупреждения - нужно устранить

Снимок 

-----------------------

вот исправил -

пробуйте теперь выложить 

--------------------------------------------------------------

Импульс прединфаркта 

Снимок2

Снимокошибки

Файлы:
Aliev_ver_1.mq4  13 kb
Aliev_ver_1.ex4  13 kb
 
Alexey Viktorov:

А он кому-то нужен? Зачем вы его хотите выложить?

не его ,, это для того чтобы понять что делать

 
Alexsandr San:

выдаёт два предупреждения - нужно устранить

 

-----------------------

вот исправил -

пробуйте теперь выложить 

test on EURUSD,H1 2017.04.03 00:00:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:12 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:12 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:18 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:18 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:24 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:24 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:30 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:30 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:36 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:36 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:42 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:42 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:00:43 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:00:43 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:01:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 0 15:38:31.444 2017.04.03 00:01:00 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: Ошибка открытия ордера: 131 2017.04.03 00:01:06 Aliev_ver_1 EURUSD,H1: OrderSend error 131 there are no trading operations

 
Oleg Aliev:

это я так понимаю ордера не открываются?

Oleg Aliev:

это я так понимаю ордера не открываются?

если Вы этот, хотели выложить - Вы посмотрите на картинку выше. конечно он не пройдёт проверку  

 

Добрый день, кто-то сможет реализовать советник. Если не бесплатно, то напишите в личку пожалуйста

Советник на индикаторах Stoch и RSI по дивергенциям

Покупка/продажа только в том случае, если дивергенция появиться одновременно (может быть с расхождением не более чем в 3 бара) на обоих индикаторах и цене актива. Необходимо чтобы советник находил дивергенции Класса А на покупку и на продажу на графике цены, Stoch и RSI.

Файлы:
9.txt  2 kb
wf3wsxmlic.jpg  55 kb
uck.jpg  52 kb
 
Здравствуйте! у кого нибудь есть готовы скрипт пирамидинга для MT5?
 
 
Добрый день! 
Помогите реализовать одну идею. Суть такая:
За последние n-свечей .Скрипт выявляет резкое изменение объёма. Уточню: из диапазона n-свечей,  замечено на одной свече - значение 50, а на второй 100. Разница составляет 100%. По обнаружению данного дисбаланса объёма скрипт выдаёт Alert(" сигнал")

