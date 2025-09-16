Напишу советник бесплатно - страница 114
Здравствуйте,нужна помощь,хочу написать советника по индикатору который при зеленой полоске открывает бай и держит пока полоска не станет красной,он закрывает покупку и открывает продажу ,не могу понять в чем ошибка?Помогите можалуйста
Скрин сразу прикладывайте, у меня к примеру совсем нет желания скачивать индикатор, потом ставить его в терминал и смотреть где там цветная полоска.
Открывает в обе стороны одновременно и закрывает.
Добрый день! Нужно написать советник для метатрейдер 4 по алгоритму. Советник довольно простой! Изначально открывать первую сделку и ставить тейк профит будя я сам (стоп лосс не ставится). После этого накидываю советник на график и нужно чтобы он в случае если цена идет не в моем направлении открывал еще сделки увеличенным лотом (не мартингейл) через определенное кол-во пунктов (параметр задаю сам при каждом подключении советника). И соответственно пододвигал тейк профит (тоже на заданное мною количество пунктов). Как-то так! Готов оплатить! Или может уже есть такой готовый? Искал не нашел!
Привет! Вот погоняй вот этот во вложении
Здраствуйте. Кто может написать простенький советник?
https://www.youtube.com/watch?v=uOoWfBmu6t8
На этом видео он первый, нужен почти такойже для МТ4
Жду, пешите..
***
Доброй времени суток дамы и господа.Есть вот такой простой индикатор ма с функцией рисования линии в трех цветах в зависимости от направления .Желтый цвет рисуется маленкими отрезками времени когда она горизонтальна (условно говоря во флете) .Меня же интересует чтбы оно рисовала этот желтый цвет тогда когда находится между двумя старшими ..пример 5 ма находится между ма 20 и ма 100 или тех же ма5 но на двух старших тайфремах .Или наверное лучше нужно оставить желтую как есть и добавить один буфер с другим цветом во время нахождения между двух старших линий .Если есть у кого желание задать эти условия индикатору то думаю это прринесет пользу не только мне но и остальным кто скачает и пользуются машками в работе . Заранъе спасибо даже тем кто не поленился прочитать ))!
Чтобы визуально проверить идею, можно взять Alligator и для всех трёх линий задать смещение 0. Вот получится картинка:
и более крупно:
нужно посмотреть действительно здесь что-то есть или нет ...