Здравствуйте,нужна помощь,хочу написать советника по индикатору который при зеленой полоске открывает бай и держит пока полоска не станет красной,он закрывает покупку и открывает продажу ,не могу понять в чем ошибка?Помогите можалуйста
Файлы:
WM.mq4  14 kb
VininI_HMA.mq4  4 kb
 
Stepan Lyzlov:
Скрин сразу прикладывайте, у меня к примеру совсем нет желания скачивать индикатор, потом ставить его в терминал и смотреть где там цветная полоска.

 
Vitaly Muzichenko:

Открывает в обе стороны одновременно и закрывает.

 
Здравствуйте Уважаемые...Вопрос и,собственно,просьба такова,у меня есть система,наполовину руками,а остальное собрал с миру по нитке,так сказать,работает нормально,но не удобно,не всегда хватает времени и т.д и т.п.,хочу попросить Вас всё это объединить и создать робота по этой схеме,ТЗ и файлы мною используемые прилагаю...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Файлы:
General_scheme.png  75 kb
Limit_ordera.png  92 kb
Stop_ordera.png  94 kb
Profit.png  41 kb
5d7.yv9iare.txt  4 kb
 
Тех.задание
На mql5
Открываеться по тренду даже если тренд совсем маленький. Первый ордер открываеться со стоплоссом SL (устанавливается вручную перед запуском торгового робота). Затем открывается второй ордер со стоплоссом SL (как у первого), открывается он через Х пунктов (тоже устанавливается вручную перед запуском). Затем через Х пунктов устанавливается третий ордер со стоплоссом SL. У всех ордеров лот равен lot (также устанавливается вручную перед запуском). Если сработал стоплосс второго или третьего ордера, то при достижении цены опять в Х пунктов открывается такой же ордер с темже стоплоссом. А если сработал соплосс первого ордера, то открывается ордер в обратном направлении и там тоже самое. При достижении прибыли в Y долларов все три ордера закрываются одновременно. При проскальзывании цены ордер должен все равно открываться. При прохождении через выходные торговый робот должен все равно продолжать работать. Когда все три ордера будут закрыты при достижении Y доларов, то советник начинает работу сначала автоматически и так пока не выключишь его вручную.
 
Добрый день! Нужно написать советник для метатрейдер 4 по алгоритму. Советник довольно простой! Изначально открывать первую сделку и ставить тейк профит будя я сам (стоп лосс не ставится). После этого накидываю советник на график и нужно чтобы он в случае если цена идет не в моем направлении открывал еще сделки увеличенным лотом (не мартингейл) через определенное кол-во пунктов (параметр задаю сам при каждом подключении советника). И соответственно пододвигал тейк профит (тоже на заданное мною количество пунктов). Как-то так! Готов оплатить! Или может уже есть такой готовый? Искал не нашел!
 
Ekaterina Strekalina:
Привет! Вот погоняй вот этот во вложении

Файлы:
bxa_1.png  46 kb
 

Здраствуйте. Кто может написать простенький советник?

https://www.youtube.com/watch?v=uOoWfBmu6t8

На этом видео он первый, нужен почти такойже для МТ4

Жду, пешите..

***

  • www.youtube.com
В этом видео рассказал, какие индикаторы я использую на графике. Потому как поступают часто вопросы, где взять , как настроить , кластерный индикатор для мт5...
 
Доброй времени суток дамы и господа.Есть вот такой простой индикатор ма с функцией рисования линии в трех цветах в зависимости от направления .Желтый цвет рисуется  маленкими отрезками времени когда она горизонтальна (условно говоря во флете) .Меня же интересует чтбы оно рисовала этот желтый цвет тогда когда находится между двумя старшими ..пример  5  ма находится между ма 20   и ма 100 или тех же ма5 но на двух старших тайфремах .Или наверное лучше  нужно оставить желтую как есть и добавить один буфер с другим цветом во время нахождения между двух старших линий .Если есть у кого желание задать эти условия индикатору то думаю это прринесет пользу не только мне но и остальным кто скачает и пользуются машками в работе . Заранъе спасибо даже тем кто не поленился прочитать ))!
  • www.mql5.com
При создании пользовательского индикатора можно указать один из 18 типов графического построения (способа отображения на главном окне графика или в подокне графика), значения которых указаны в перечислении ENUM_DRAW_TYPE. В зависимости от стиля рисования, может потребоваться от одного до четырех буферов значений (отмеченных как...
Файлы:
MA_Color_TF.mq4  9 kb
 
odiseif:
Чтобы визуально проверить идею, можно взять Alligator и для всех трёх линий задать смещение 0. Вот получится картинка:

EURUSDH1


и более крупно:

EURUSDH1

нужно посмотреть действительно здесь что-то есть или нет ...

