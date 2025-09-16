Напишу советник бесплатно - страница 117
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, к кому можно обратиться за написанием индикатора ? Срочно
Фриланс.
Здравствуйте, к кому можно обратиться за написанием индикатора ? Срочно
я могу
Всем привет вопрос может и не в тему простите заранее, но проблема вот в чем. Помогите мне к телефону самсунг с 9+ подключить внешнюю камеру по вайфаю или блютусу и что бы запись велась на память телефона в фоновом режиме, даже не знаю с чего начать и возможно ли это?
для ip камер есть много программного обеспечения. например, sgseye. а в целом, этот вопрос не по теме ветки
помогите сделать индикатор,
или подскажите,
как рассчитать параметры для дневного параболика ( и четырех часового ) что бы разместить ( визуализировать) их
на часовом таймфрейме?
помогите сделать индикатор,
или подскажите,
как рассчитать параметры для дневного параболика ( и четырех часового ) что бы разместить ( визуализировать) их
на часовом таймфрейме?
https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/isar Вот наверное, то что Вы ищите