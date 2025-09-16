Напишу советник бесплатно - страница 117

Всем добрый день. Может у кого есть или может написать мартингейл по индикатору Envelopes для МТ5.
 
Кто знает есть сейчас работающая версия советника Нострадамус на мт4? Или кто сможет "оживить" старую версию для мт4?
 
Здравствуйте, к кому можно обратиться за написанием индикатора ? Срочно 
 
Фриланс.

Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
Можете сделать так, что когда я нажимаю на BUY/SELL и выставляю STOP SET UP открываються не одна позиция а две в одном и том же направлении, только риск 2 процента делиться уже на 2 позиции тоесть получаеться один процент на каждую сделку. и для первого ордера TP 1 к 1 . тоесть TP на величину Стоп лоса. и когда первый ордер закрываеться по TP...
 
я могу

 
Всем привет вопрос может и не в тему простите заранее, но проблема вот в чем. Помогите мне к телефону самсунг с 9+ подключить внешнюю камеру по вайфаю или блютусу и что бы запись велась на память телефона в фоновом режиме, даже не знаю с чего начать и возможно ли это?
 
Vasiliy Vilkov:
Всем привет вопрос может и не в тему простите заранее, но проблема вот в чем. Помогите мне к телефону самсунг с 9+ подключить внешнюю камеру по вайфаю или блютусу и что бы запись велась на память телефона в фоновом режиме, даже не знаю с чего начать и возможно ли это?

для ip камер есть много программного обеспечения. например, sgseye. а в целом, этот вопрос не по теме ветки

 

помогите сделать индикатор,

или подскажите,

как рассчитать параметры для дневного параболика ( и четырех часового ) что бы разместить ( визуализировать) их
на часовом таймфрейме?

https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/isar Вот наверное, то что Вы ищите 

Снимок.PNG

Документация по MQL5: Технические индикаторы / iSAR
//|                                                    Demo_iSAR.mq5 | //|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | //|                                             https://www.mql5.com | //| Перечисление способов создания хэндла                            |  Creation             type=Call_iSAR;               ...
Файлы:
Demo_iSAR.mq5  17 kb
 
Здрасте всем! Кто может написать робота на МТ4? ТЗ есть.
