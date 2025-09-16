Напишу советник бесплатно - страница 113

Новый комментарий
 
Alexsandr San:

Не, вот так, будет понадёжней 

Я извиняюсь а можно разжевать новичку куда что вписывать так как мне выдает вот это

[Удален]  
yuriy kovalchuk:

Я извиняюсь а можно разжевать новичку куда что вписывать так как мне выдает вот это

это звук . когда все позиции закрылись, эксперт удалился , сменились все графики, выскакивает это чудо

это чудо можно удалить - вот здесь

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)>InpProfit)
     {
      if(IsPositionExists())
        {
         CloseAllPositions();
         Sleep(SLEEPTIME*1000);
         CloseAllPositions();
         ExpertRemoves();
         DeleteChart();
         Alert("It is necessary to restart the adviser");
         m_stop=true;
        }
     }
   if(m_stop)
      return;
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

вот эту строчку

         Alert("It is necessary to restart the adviser");


 важно!!! Баланс вашего счёта (к примеру у вас 5000 вы хотите заработать 100 )

вписываете в настройках вот здесь 5100

input double   InpProfit            = 5100;      // Profit Equity, in money
Если Вы впишете, меньшую сумму вашего баланса ( например 4999) то эксперт при установки на график, закроет все ваши открытые позиции , и заменит все графики   
 
Alexsandr San:

это звук . когда все позиции закрылись, эксперт удалился , сменились все графики, выскакивает это чудо

это чудо можно удалить - вот здесь

вот эту строчку


 важно!!! Баланс вашего счёта (к примеру у вас 5000 вы хотите заработать 100 )

вписываете в настройках вот здесь 5100

Если Вы впишете, меньшую сумму вашего баланса ( например 4999) то эксперт при установки на график, закроет все ваши открытые позиции , и заменит все графики   

огромное спасибо.

[Удален]  
yuriy kovalchuk:

огромное спасибо.

Пожалуйста! 

А вот, я слепил полноценного помощника. Эксперт может открывать позиции от линии или вписываете индикатор и будет работать как обычный эксперт.

В нем есть эти функции , закрытие всех позиции по прибыли в валюте .

https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page46#comment_15005774  

например вот этот Индикатор( индикатор ниже в файле) впишете в настройках 

input string   short_name                   = "Examples\\ZigzagColor"; // Name Indicators

просто впишите 2 имя индикатора ( индикатор ниже в файле)

input string   short_name                   = "2"; // Name Indicators
Как я собираю себе советника методом тыка
Как я собираю себе советника методом тыка
  • 2020.02.10
  • www.mql5.com
Из этих Советников весь материал Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov. Stop loss Take profit.mq5TrendMeLeaveMe(barabashkakvn's edition...
Файлы:
2.mq5  17 kb
 

Доброго времени суток, Уважаемые мыслители и разработчики, выкладываю советника основанном на развороте тренда и его откатах.

Советник скальпер Limmon_v_10.2

Хотелось бы обсудить оптимизацию данного эксперта т.к. потенциал в нём есть, необходимую информацию по его работе предоставлю. Сам не программист заказывал у разработчика по своей ТС.

Качество моделирования очень слабое, как и видно на скриншоте, не смог добиться лучше, нужно как то прогнать.
Файлы:
Limmon_v_10.2.mq4  39 kb
 
сет файл во вложении
 
Индикаторы к сове прилагаю,Конкретно, хотелось бы видеть в советнике илановскую усреднялку, а так же закрытие ордеров в одном месте, и убрать некоторые графические настройки индикаторов из совы. В общем идей ещё много для оптимизации...
 
Добрый день. Можно ли написать советника на графическом стрелочнике?
 
shaman75:
Добрый день. Можно ли написать советника на графическом стрелочнике?

Можно. Для этого надо взять из индикатора алгоритм или подправить код самого индикатора.

 
Alexey Viktorov:

Можно. Для этого надо взять из индикатора алгоритм или подправить код самого индикатора.

к сожалению доступа к исходнику нет
1...106107108109110111112113114115116117118119120...199
Новый комментарий