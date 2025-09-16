Напишу советник бесплатно - страница 113
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не, вот так, будет понадёжней
Я извиняюсь а можно разжевать новичку куда что вписывать так как мне выдает вот это
Я извиняюсь а можно разжевать новичку куда что вписывать так как мне выдает вот это
это звук . когда все позиции закрылись, эксперт удалился , сменились все графики, выскакивает это чудо
это чудо можно удалить - вот здесь
вот эту строчку
важно!!! Баланс вашего счёта (к примеру у вас 5000 вы хотите заработать 100 )
вписываете в настройках вот здесь 5100Если Вы впишете, меньшую сумму вашего баланса ( например 4999) то эксперт при установки на график, закроет все ваши открытые позиции , и заменит все графики
это звук . когда все позиции закрылись, эксперт удалился , сменились все графики, выскакивает это чудо
это чудо можно удалить - вот здесь
вот эту строчку
важно!!! Баланс вашего счёта (к примеру у вас 5000 вы хотите заработать 100 )
вписываете в настройках вот здесь 5100Если Вы впишете, меньшую сумму вашего баланса ( например 4999) то эксперт при установки на график, закроет все ваши открытые позиции , и заменит все графики
огромное спасибо.
огромное спасибо.
Пожалуйста!
А вот, я слепил полноценного помощника. Эксперт может открывать позиции от линии или вписываете индикатор и будет работать как обычный эксперт.
В нем есть эти функции , закрытие всех позиции по прибыли в валюте .
https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page46#comment_15005774
например вот этот Индикатор( индикатор ниже в файле) впишете в настройках
просто впишите 2 имя индикатора ( индикатор ниже в файле)
Доброго времени суток, Уважаемые мыслители и разработчики, выкладываю советника основанном на развороте тренда и его откатах.
Советник скальпер Limmon_v_10.2
Хотелось бы обсудить оптимизацию данного эксперта т.к. потенциал в нём есть, необходимую информацию по его работе предоставлю. Сам не программист заказывал у разработчика по своей ТС.
Добрый день. Можно ли написать советника на графическом стрелочнике?
Можно. Для этого надо взять из индикатора алгоритм или подправить код самого индикатора.
Можно. Для этого надо взять из индикатора алгоритм или подправить код самого индикатора.