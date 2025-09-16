Напишу советник бесплатно - страница 124
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пишу тех задание для индикатора. Нужно обозвать процентное значение. По смыслу - фильтр, усиление торгового сигнала.
Подскажите, пожалуйста, как по английский будет "Усиление"? Гугл выдает какие-то разные варианты
устроит?
Второй индикатор не прикрепили. И скрин бы словами пояснить
на скрине точками отобразила где должны открываться и закрываться бай и сел ордера
Точки хорошо. Давайте попробую логику описать. Торговля идет от границ канала FxDistance при сигнале Pz DayTrading. ТП на противоположной границе канала.
Где ставить СЛ? Лот фиксированный?
Добрый день. Возможно ли написать голосовой советник, указывающий перехай/перелоу цены от часа и выше. Строим сетку Фибо по ЗИгЗагу и при откате цены на 23-38 уровень и затем перехай- сигнализируем.
Возможно. Легко. А зачем его писать?
Добрый день. У такой меня советник, который открывает или Bay или Sell с кнопкой переключения в настройках. только он у меня глючит и бывает самостоятельно не слушаясь настроек открывает и Вay и Sell.. Вот может кто то из него сделать две копии. Чтобы один советник открывал только БАЙ другой советник открывал только СЕЛЛ. Без настроек переключения.
Можно, прикрепите код советника
Нужен простой советник/эксперт на Мт5.
Чтобы сразу после взятия позиции выставлялся стоп и тейк на заданную величину пунктов.