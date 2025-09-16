Напишу советник бесплатно - страница 124

Ivan Butko:
Пишу тех задание для индикатора. Нужно обозвать процентное значение. По смыслу - фильтр, усиление торгового сигнала. 

Подскажите, пожалуйста, как по английский будет "Усиление"? Гугл выдает какие-то разные варианты

устроит?


 
Maksim Sovenko:

Второй индикатор не прикрепили. И скрин бы словами пояснить

на скрине точками отобразила где должны открываться и закрываться бай и сел ордера
 
katrina87:
Точки хорошо. Давайте попробую логику описать. Торговля идет от границ канала FxDistance при сигнале Pz DayTrading. ТП на противоположной границе канала. 

Где ставить СЛ? Лот фиксированный? 

 
Программисты и все кто умеет писать советники...доброго здравия...Заинтересуйтесь пожалуйста приложенным к моим буквам техзаданию и напишите пожалуйста советник...Очень надеюсь что кто то из ваз прочитает и откликнется...Вникните пожалуйста и давайте вместе попробуем нарубить капусты...сенкью вери матч энд хеппи вери вери велл...
Файлы:
b.i.txt  3 kb
 
Добрый день. Возможно ли написать  голосовой советник, указывающий перехай/перелоу  цены от часа и выше. Строим сетку Фибо по ЗИгЗагу и при откате цены на 23-38 уровень и затем перехай- сигнализируем.
 
Tilmax:
Возможно. Легко. А зачем его писать? 

 
Привет! Есть без ндикаторная стратегия по фигурам - ищу программиста! Пишите в личку
 
Добрый день. У такой меня советник, который открывает или Bay или Sell с кнопкой переключения в настройках. только он у меня глючит и бывает самостоятельно не слушаясь настроек открывает и Вay и Sell.. Вот может кто то из него сделать две копии. Чтобы один советник открывал только БАЙ другой советник открывал только СЕЛЛ. Без настроек переключения. V
 
Zvezdochet:
Можно, прикрепите код советника

 

Нужен простой советник/эксперт  на Мт5.

Чтобы сразу после взятия позиции выставлялся стоп и тейк на заданную величину пунктов.

