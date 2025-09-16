Напишу советник бесплатно - страница 115

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

Чтобы визуально проверить идею, можно взять Alligator и для всех трёх линий задать смещение 0. Вот получится картинка:


и более крупно:


нужно посмотреть действительно здесь что-то есть или нет ...

дело в том что у мня много окошек и разглядеть проблематично .был бы один чарт ,вопросов не возникало .в маленьком окне проще по цвету разглядеть особенно когда они собраны вместе и дельту между линиям  можно считать по пикселям а не в пунктах )) .
 
odiseif:
дело в том что у мня много окошек и разглядеть проблематично .был бы один чарт ,вопросов не возникало .в маленьком окне проще по цвету разглядеть особенно когда они собраны вместе и дельту между линиям  можно считать по пикселям а не в пунктах )) .

Нет, я не об этом - я показал как можно быстро (пока не написан код) оценить так сказать визуально пригодность такой идеи.

 
odiseif:
дело в том что у мня много окошек и разглядеть проблематично .был бы один чарт ,вопросов не возникало .в маленьком окне проще по цвету разглядеть особенно когда они собраны вместе и дельту между линиям  можно считать по пикселям а не в пунктах )) .

Вот, на основе Alligator:

Значком выделяется бар на котором cамая медленная iMA находится между двумя остальными. Правильно я понял идею?

Файлы:
iAlligator_Lips_Color_Line.mq5  24 kb
 
Vladimir Karputov:

Чтобы визуально проверить идею, можно взять Alligator и для всех трёх линий задать смещение 0. Вот получится картинка:


и более крупно:


нужно посмотреть действительно здесь что-то есть или нет ..

спасибо и зв потраченное время ,взял на вооружение код .но это не совсем то что хотелось бы .и у меня четвертый терминал .пятый чото не прижился .

 
odiseif:

спасибо и зв потраченное время ,взял на вооружение код .но это не совсем то что хотелось бы .и у меня четвертый терминал .пятый чото не прижился .

Вы пишите на форуме MQL5 - естественно и ответ был на MQL5 :). 

Ну ничего, кому-то точно пригодится.

 

Всем привет и не болеть!

Перерыв форумы и сайты, я так и не нашел подобного, поэтому посчитал, что возможно Вам будет интересно подобное.

Ищу индикатор Импульсник.

Он должен считать и суммировать пункты всех однонаправленных свечей, начиная с первой и по заданному размеру в пунктах издавал бы аллерт. Условно назовем этот общий размер свечей - "импульс".

При закрытии свечи противоположного направления от предыдущей - начинается новый отсчет по новому направлению.

В идеале, еще добавить скорость цены: достижение заданного отрезка цены в пунктах, деленное на время, которое она прошла.
В супер идеале, добавить процентное соотношение теней свечи к телу, этих же свечей на заданном участке.

Идея на данном этапе, такова: Мы задаем необходимый минимум для импульса в пунктах (допустим 10 пунктов на 4х знаке) и все импульсы, что меньше заданного размера индикатором игнорируются. Цена на нескольких или одном баре в текущем таймфрейме прошла 10 пунктов, фиксирует его как импульс и следит за ним дальше. Затем при закрытии следующей свечи в противоположную сторону - сообщает аллертом, что импульс с таким-то размером, с такой-то скоростью заглох или затормозил.

Как Вы считаете, на сколько это могло бы быть интересным или, вполне реально, Вы сталкивались с чем-то подобным?
Спасибо!

 
Необходим советник-скальпер на отложенных ордерах

Здравствуйте. Прошу ВАС сделать следующий советник, очень нужно!
Техническое задание:
1. Определяем тренд по ЕМА 14 (Close)
2. В зависимости от тренда выбираем приоритет сделок
3. Временной интервал М5 или М15, платформа МТ4
4. Как только свеча отбивается от мувинга, в конце хвоста предыдущей завершенной свечи на расстоянии 2 пунктов ставим отложенный ордер на покупку или на продажу.
5. Как только цена цепляет ордер, стоплосс ставим на другом конце формирующейся свечи на расстоянии 2 пункта и тралим по безубытку.

Подробнее об этой стратегии описано в методике от трейдера Марата Газизова, ссылка: www.youtube.com/watch?v=Dhms9szwvEI&amp;t=1506s (смотреть от 16:04 минуты).
 
переделайте советник forex setka trader 1.6 - 2012 года и допишите туда функции что я написал  - функцию реверса - разворота покупки или продажи через заданное число ордеров в одном направлении, установите чтоб советник сам принимал решение вначале сделок на основании индикаторов moving average 120 при пересечении с 70 и индикатор ADX 14 с индикатором ADX 26 и индикатор CCI период 17, советник нужен для metatrader 4
 

Всем привет !

Уважаемые напишите простенький советник ! ПОЖАЛОСТА! напишите пожалоста

 
Подскажите код простейшего мартингейла. Везде идет с примесями, не могу в них разобраться.
1...108109110111112113114115116117118119120121122...199
Новый комментарий