Чтобы визуально проверить идею, можно взять Alligator и для всех трёх линий задать смещение 0. Вот получится картинка:
и более крупно:
нужно посмотреть действительно здесь что-то есть или нет ...
дело в том что у мня много окошек и разглядеть проблематично .был бы один чарт ,вопросов не возникало .в маленьком окне проще по цвету разглядеть особенно когда они собраны вместе и дельту между линиям можно считать по пикселям а не в пунктах )) .
Нет, я не об этом - я показал как можно быстро (пока не написан код) оценить так сказать визуально пригодность такой идеи.
Вот, на основе Alligator:
Значком выделяется бар на котором cамая медленная iMA находится между двумя остальными. Правильно я понял идею?
нужно посмотреть действительно здесь что-то есть или нет ..
спасибо и зв потраченное время ,взял на вооружение код .но это не совсем то что хотелось бы .и у меня четвертый терминал .пятый чото не прижился .
Вы пишите на форуме MQL5 - естественно и ответ был на MQL5 :).
Ну ничего, кому-то точно пригодится.
Всем привет и не болеть!
Перерыв форумы и сайты, я так и не нашел подобного, поэтому посчитал, что возможно Вам будет интересно подобное.
Ищу индикатор Импульсник.
Он должен считать и суммировать пункты всех однонаправленных свечей, начиная с первой и по заданному размеру в пунктах издавал бы аллерт. Условно назовем этот общий размер свечей - "импульс".
При закрытии свечи противоположного направления от предыдущей - начинается новый отсчет по новому направлению.
В идеале, еще добавить скорость цены: достижение заданного отрезка цены в пунктах, деленное на время, которое она прошла.
В супер идеале, добавить процентное соотношение теней свечи к телу, этих же свечей на заданном участке.
Идея на данном этапе, такова: Мы задаем необходимый минимум для импульса в пунктах (допустим 10 пунктов на 4х знаке) и все импульсы, что меньше заданного размера индикатором игнорируются. Цена на нескольких или одном баре в текущем таймфрейме прошла 10 пунктов, фиксирует его как импульс и следит за ним дальше. Затем при закрытии следующей свечи в противоположную сторону - сообщает аллертом, что импульс с таким-то размером, с такой-то скоростью заглох или затормозил.
Как Вы считаете, на сколько это могло бы быть интересным или, вполне реально, Вы сталкивались с чем-то подобным?
Спасибо!
Здравствуйте. Прошу ВАС сделать следующий советник, очень нужно!
Техническое задание:
1. Определяем тренд по ЕМА 14 (Close)
2. В зависимости от тренда выбираем приоритет сделок
3. Временной интервал М5 или М15, платформа МТ4
4. Как только свеча отбивается от мувинга, в конце хвоста предыдущей завершенной свечи на расстоянии 2 пунктов ставим отложенный ордер на покупку или на продажу.
5. Как только цена цепляет ордер, стоплосс ставим на другом конце формирующейся свечи на расстоянии 2 пункта и тралим по безубытку.
Подробнее об этой стратегии описано в методике от трейдера Марата Газизова, ссылка: www.youtube.com/watch?v=Dhms9szwvEI&t=1506s (смотреть от 16:04 минуты).
Всем привет !
Уважаемые напишите простенький советник ! ПОЖАЛОСТА!