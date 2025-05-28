Ошибка валидации при релизе торгового робота в маркет. - страница 8
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и у меня тоже самоє(((, что еще позавчера проходило уже не проходит, и все залитые ранее тоже не проходят....
Исправлено.
Исправлено.
Я не могу понять. Вы видимо издеваетесь? Загрузить обновление советника на Ваш сервис нынче стало практически невозможно. Те советники что с легкостью грузились раньше, перестали загружаться и выдают ошибку в вашем тестере, хотя при тестировании с моей стороны подобных ошибок не возникает. При том если пробовать загрузить советник +100500 раз иногда ваша система все таки его пропускает. Я доложен морочатся несколько дней только для того, что бы загрузить важные обновление советника для своих клиентов
не было Вас еще здесь в былые времена лет эдак 5-7 назад........
Хороший сервис, все принимает. Да бывают баги с тестером, на выходных (отдыхает) а в целом все обновляется быстро......
Уважаемые разработчика этого сервиса!
Мы вас уважаем и всегда предоставляем вам подробную информацию, необходимую для исправления ваших багов. Вы всегда говорите, что не возможно выявление и исправление ошибки без её воспроизводства, и просите нас предоставлять вам как можно больше подробностей.
Тогда почему вы нас, пользователей, так не уважаете? Почему не даете информацию о том, где нам искать ошибки хотя-бы приблизительно?
Что можно понять из этого отчета автовалидатора? Где искать ошибку?
Это опять из той-же оперы про роботов, которые раньше валидацию проходили нормально, а теперь не могут. Теперь ещё вдобавок проверка обновления робота для МТ4 тянется больше часа, и выявляются ошибки. Обновление робота с таким-же кодом, только для МТ5 успешно прошло проверку за несколько минут, и оказалось без ошибок.
Учитывая, что полемика по этому вопросу тянется уже несколько лет, вам уже пора исправлять ситуацию. Покажите больше информации в отчете автовалидатора, не издевайтесь над людьми, пожалуйста!
Уважаемые разработчика этого сервиса!
Мы вас уважаем и всегда предоставляем вам подробную информацию, необходимую для исправления ваших багов. Вы всегда говорите, что не возможно выявление и исправление ошибки без её воспроизводства, и просите нас предоставлять вам как можно больше подробностей.
Тогда почему вы нас, пользователей, так не уважаете? Почему не даете информацию о том, где нам искать ошибки хотя-бы приблизительно?
Что можно понять из этого отчета автовалидатора? Где искать ошибку?
Это опять из той-же оперы про роботов, которые раньше валидацию проходили нормально, а теперь не могут. Теперь ещё вдобавок проверка обновления робота для МТ4 тянется больше часа, и выявляются ошибки. Обновление робота с таким-же кодом, только для МТ5 успешно прошло проверку за несколько минут, и оказалось без ошибок.
Учитывая, что полемика по этому вопросу тянется уже несколько лет, вам уже пора исправлять ситуацию. Покажите больше информации в отчете автовалидатора, не издевайтесь над людьми, пожалуйста!
Отчёт же содержит информацию о проблеме, тест идёт очень долго, где-то код не выходит из цикла или каждый раз сидит в цикле очень долго
Я о том, что информации слишком мало. Каждая ссылка в отчете ведет на такой перечень возможных ошибок, но конкретно код ошибки не указывается. В этом перечне больше сотни вариантов возможных ошибок, поэтому ссылка на него ничего не дает программисту в поиске ошибки. Почему бы не указать конкретный код ошибки, который возник в процессе тестирования? Если ошибка распознана, следовательно, валидатору известен её код. Показать этот конкретный код следует программисту, чтобы он имел представление о характере ошибки. Это значительно ускорит отладку и избавит форум от множества вопросов, возникающих от отсутствия информации.
И ещё следует подробно показывать информацию об условиях тестирования: кроме символа и таймфрейма, нужна информация о разрядности котировок, кредитном плече, базовой валюте, размере депозита. Не имея эту информацию, просто не знаешь где искать проблему, когда у тебя торговля есть, а в валидаторе её почему-то нет.
Свою ошибку я нашел, но искать в таких условиях приходится методом итераций и исключений, это очень неэффективно и просто отнимает силы. Предоставив подробную информацию об условиях тестирования и конкретных кодах распознанных ошибок, сервис позволит сократить время на разработку программ, в результате чего выиграют все.
Почему бы не указать конкретный код ошибки, который возник в процессе тестирования? Если ошибка распознана, следовательно, валидатору известен её код. Показать этот конкретный код следует программисту, чтобы он имел представление о характере ошибки.
Автовалидатор так и делает, в большинстве случаев программисту сообщается общепринятый код ошибки.
В данном случае тест просто завис не дойдя до стадии формирования отчета, о чем и сообщили программисту.