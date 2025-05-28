Ошибка валидации при релизе торгового робота в маркет. - страница 8

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и у меня тоже самоє(((, что еще позавчера проходило уже не проходит, и все залитые ранее тоже не проходят....
 
Viktor Barilko:
и у меня тоже самоє(((, что еще позавчера проходило уже не проходит, и все залитые ранее тоже не проходят....

Исправлено.

 
Anton:

Исправлено.

спасибо
 
Я не могу понять. Вы видимо издеваетесь? Загрузить обновление советника на Ваш сервис нынче стало практически невозможно. Те советники что с легкостью грузились раньше, перестали загружаться и выдают ошибку в вашем тестере, хотя при тестировании с моей стороны подобных ошибок не возникает. При том если пробовать загрузить советник +100500 раз иногда ваша система все таки его пропускает. Я доложен морочатся несколько дней только для того, что бы загрузить важные обновление советника для своих клиентов 
 
Yevhenii Mavletbaiev:
Я не могу понять. Вы видимо издеваетесь? Загрузить обновление советника на Ваш сервис нынче стало практически невозможно. Те советники что с легкостью грузились раньше, перестали загружаться и выдают ошибку в вашем тестере, хотя при тестировании с моей стороны подобных ошибок не возникает. При том если пробовать загрузить советник +100500 раз иногда ваша система все таки его пропускает. Я доложен морочатся несколько дней только для того, что бы загрузить важные обновление советника для своих клиентов 


не было Вас еще здесь в былые времена лет эдак 5-7 назад........

Хороший сервис, все принимает. Да бывают баги с тестером, на выходных (отдыхает) а в целом все обновляется быстро......

 
это просто ужас, уже несколько дней пытаюсь обновить советник, который раньше без проблем загружался. Пишет, что нету ордеров на паре EURUSD на таймфрейме H1, что абсолютный бред, так как у меня есть ордера в тестере. Но ради интереса встроил в код ордер на покупку для этой пары и таймфрейма и все равно пишет, что ордеров нет. Сюр. Люди ждут обновления, а я вместо того что бы заниматься обновлением кода мучаюсь с тем, что бы обойти этот неадекватный валидатор 
 

Уважаемые разработчика этого сервиса!
Мы вас уважаем и всегда предоставляем вам подробную информацию, необходимую для исправления ваших багов. Вы всегда говорите, что не возможно выявление и исправление ошибки без её воспроизводства, и просите нас предоставлять вам как можно больше подробностей.

Тогда почему вы нас, пользователей, так не уважаете? Почему не даете информацию о том, где нам искать ошибки хотя-бы приблизительно?
Что можно понять из этого отчета автовалидатора? Где искать ошибку?

Как по этой информации найти ошибку?

Это опять из той-же оперы про роботов, которые раньше валидацию проходили нормально, а теперь не могут. Теперь ещё вдобавок проверка обновления робота для МТ4 тянется больше часа, и выявляются ошибки. Обновление робота с таким-же кодом, только для МТ5 успешно прошло проверку за несколько минут, и оказалось без ошибок.

Учитывая, что полемика по этому вопросу тянется уже несколько лет, вам уже пора исправлять ситуацию. Покажите больше информации в отчете автовалидатора, не издевайтесь над людьми, пожалуйста!

 
Vadim Zotov:

Уважаемые разработчика этого сервиса!
Мы вас уважаем и всегда предоставляем вам подробную информацию, необходимую для исправления ваших багов. Вы всегда говорите, что не возможно выявление и исправление ошибки без её воспроизводства, и просите нас предоставлять вам как можно больше подробностей.

Тогда почему вы нас, пользователей, так не уважаете? Почему не даете информацию о том, где нам искать ошибки хотя-бы приблизительно?
Что можно понять из этого отчета автовалидатора? Где искать ошибку?



Это опять из той-же оперы про роботов, которые раньше валидацию проходили нормально, а теперь не могут. Теперь ещё вдобавок проверка обновления робота для МТ4 тянется больше часа, и выявляются ошибки. Обновление робота с таким-же кодом, только для МТ5 успешно прошло проверку за несколько минут, и оказалось без ошибок.

Учитывая, что полемика по этому вопросу тянется уже несколько лет, вам уже пора исправлять ситуацию. Покажите больше информации в отчете автовалидатора, не издевайтесь над людьми, пожалуйста!

Отчёт же содержит информацию о проблеме,  тест идёт очень долго, где-то код не выходит из цикла или каждый раз сидит в цикле очень долго
 
Denis Nikolaev:
Отчёт же содержит информацию о проблеме,  тест идёт очень долго, где-то код не выходит из цикла или каждый раз сидит в цикле очень долго

Я о том, что информации слишком мало. Каждая ссылка в отчете ведет на такой перечень возможных ошибок, но конкретно код ошибки не указывается. В этом перечне больше сотни вариантов возможных ошибок, поэтому ссылка на него ничего не дает программисту в поиске ошибки. Почему бы не указать конкретный код ошибки, который возник в процессе тестирования? Если ошибка распознана, следовательно, валидатору известен её код. Показать этот конкретный код следует программисту, чтобы он имел представление о характере ошибки. Это значительно ускорит отладку и избавит форум от множества вопросов, возникающих от отсутствия информации.

И ещё следует подробно показывать информацию об условиях тестирования: кроме символа и таймфрейма, нужна информация о разрядности котировок, кредитном плече, базовой валюте, размере депозита. Не имея эту информацию, просто не знаешь где искать проблему, когда у тебя торговля есть, а в валидаторе её почему-то нет.

Свою ошибку я нашел, но искать в таких условиях приходится методом итераций и исключений, это очень неэффективно и просто отнимает силы. Предоставив подробную информацию об условиях тестирования и конкретных кодах распознанных ошибок, сервис позволит сократить время на разработку программ, в результате чего выиграют все.

 
Vadim Zotov:

 Почему бы не указать конкретный код ошибки, который возник в процессе тестирования? Если ошибка распознана, следовательно, валидатору известен её код. Показать этот конкретный код следует программисту, чтобы он имел представление о характере ошибки. 

Автовалидатор так и делает, в большинстве случаев программисту сообщается общепринятый код ошибки

В данном случае тест просто завис не дойдя до стадии формирования отчета, о чем и сообщили программисту.

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